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    Сколько голов забьют «Фенербахче» и «Башакшехир»?

    «Фенербахче» — «Башакшехир». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.63 на матч Суперлиги 23 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Башакшехир»
    Игроки «Фенербахче»
    В рамках 14 тура турецкой Суперлиги «Фенербахче» сыграет с «Башакшехиром» на стадионе «Улкер» в Стамбуле. Игра состоится 23 декабря в 19:00 мск. Прогноз на «Фенербахче» — «Башакшехир».
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    Футбол. Турция. Суперлига 23 Декабря 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 2.25
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
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    «Фенербахче»

    У хозяев небольшой спад. Команда проиграла три из четырех матчей в чемпионате. В частности это связано с большим количеством травмированных игроков.

    «Фенербахче» потерял из-за травм Диего Перотти, Эннера Валенсию, Мбвана Саматту, Хорхе Сосу, Кемаля Адеми и Маурисио Лемоса.

    В последних двух турах «желто-темно-синие» проиграли «Газиантепу» 3:1 и «Йени Малатьяспору» 3:0. Также было фиаско в игре с «Бешикташем». Там игра закончилась результативно 3:4.

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    Единственную победу за указанный период «Фенербахче» одержал над «Денизлиспором» (2:0). Ну и в Кубке Турции команда одолела «Караджабей» (1:0).

    Несмотря на неудачи, «желтые канарейки» занимают 3 место. У них в активе 23 очка.

    «Башакшехир»

    Гости занимают 14 место в турнирной таблице Суперлиги с 15 очками. Уже четыре тура команда остается без побед, сыграв дважды вничью и дважды уступив.

    «Башакшехир» проиграл «Бешикташу» 2:3 и 1:2 «Газиантепу». Ничьи были в матчах против «Денизлиспора» (3:3) и «Йени Малатьяспора» (1:1).

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    • Серия увеличится, если добавить к ней три поражения в групповой стадии Лиги чемпионов. Напомним, что команда вылетела из еврокубков. 17 декабря «оранжево-синие» победили «Тюргютлюспор» 1:0 в Кубке Турции, прервав серию без побед.

    У гостей не сыграет защитник Жуниор, который продолжает оставаться в лазарете.

    Прогноз и ставка

    С небольшим перевесом по коэффициентам «Фенербахче» является фаворитом противостояния за 2.28. За 3.15 предлагается вариант с победой «Башакшехира». За 3.35 букмекеры выставили ничью.

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    Большая часть последних матчей с участием обеих команд заканчивалась результативно. В 3 из 4 игр забивалось не менее трех голов.

    Вариант тотал больше 2.5 букмекеры предлагают с коэффициентом 1.63. Мы ставим на этот исход. 0

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