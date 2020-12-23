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    Огорчит ли «Бордо» красно-белых?

    «Бордо» — «Реймс». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.68 на матч чемпионата Франции по футболу 23 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Бордо» — «Реймс»
    «Бордо»
    В 17-м туре чемпионата Франции «Бордо» будет принимать «Реймс». Игра пройдет на стадионе «Матмут-Атлантик» 23 декабря. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Бордо» — «Реймс».
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    Футбол. Франция. Лига 1 23 Декабря 2020 года
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    «Бордо»

    Конец ноября выдался удачным для жирондинцев. Они на выезде одолели «Ренн» (1:0), а затем в Париже отстояли ничью с ПСЖ (2:2).

    Декабрь для «Бордо» начался с вырванной в концовке домашней победы над «Брестом» (1:0), но затем жирондинцы на выезде уступили «Лиллю» (1:2).

    Домашний матч с «Сент-Этьеном» также завершился поражением со счетом 1:2, а в последнем матче «Бордо» на выезде одержал победу над «Страсбургом» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    После 16 туров Лиги 1 «Бордо» набрал 22 очка и идет на 12-м месте. Разница мячей 17-17, 3 гола забил Тома Башич.

    «Реймс»

    Дела красно-белых обстоят куда хуже. В конце ноября они уступили сначала «Ниму» (0:1) дома, а потом на выезде были разгромлены «Лионом» (0:3).

    Декабрь «Реймс» начал с безголевой домашней ничьей с «Ниццей» (0:0), а потом на выезде уступил «Бресту» (1:2), пропустив в концовке.

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    • Волевая домашняя победа над «Нантом» (3:2), вырванная во втором тайме прервала эту неудачную серию, а в последнем матче «Реймс» на выезде поделил очки с «Марселем» (1:1).

    После 16 туров «Реймс» с 14 очками идет на 17-м месте. Разница мячей 21-27, 9 голов забил Булайе Диа.

    Прогноз и ставки

    На победу «Бордо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.21, на ничью — 3.25, а на победу «Реймса» — 3.45.

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    В первом круге команды сыграли вничью 1:1. В прошлом сезоне команды разошлись миром в Реймсе, а в Бордо «Реймс» победил 1:0. В пяти последних выездах в Бордо красно-белые ни разу не проиграли и дважды выиграли.

    У гостей не лучший отрезок, но прогнозируем, что «Реймс» не проиграет в Бордо.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 1.78 и ТМ 2,5 за 1.63. 0

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    «Бордо» — «Реймс». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.68 на матч чемпионата Франции по футболу 23 декабря 2020 года. Прогноз на «Бордо» — «Реймс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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