«Бордо» — «Реймс». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.68 на матч чемпионата Франции по футболу 23 декабря 2020 года

«Бордо»
Конец ноября выдался удачным для жирондинцев. Они на выезде одолели «Ренн» (1:0), а затем в Париже отстояли ничью с ПСЖ (2:2).
Декабрь для «Бордо» начался с вырванной в концовке домашней победы над «Брестом» (1:0), но затем жирондинцы на выезде уступили «Лиллю» (1:2).
Домашний матч с «Сент-Этьеном» также завершился поражением со счетом 1:2, а в последнем матче «Бордо» на выезде одержал победу над «Страсбургом» (2:0).
После 16 туров Лиги 1 «Бордо» набрал 22 очка и идет на 12-м месте. Разница мячей 17-17, 3 гола забил Тома Башич.
«Реймс»
Дела красно-белых обстоят куда хуже. В конце ноября они уступили сначала «Ниму» (0:1) дома, а потом на выезде были разгромлены «Лионом» (0:3).
Декабрь «Реймс» начал с безголевой домашней ничьей с «Ниццей» (0:0), а потом на выезде уступил «Бресту» (1:2), пропустив в концовке.
Волевая домашняя победа над «Нантом» (3:2), вырванная во втором тайме прервала эту неудачную серию, а в последнем матче «Реймс» на выезде поделил очки с «Марселем» (1:1).
После 16 туров «Реймс» с 14 очками идет на 17-м месте. Разница мячей 21-27, 9 голов забил Булайе Диа.
Прогноз и ставки
На победу «Бордо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.21, на ничью — 3.25, а на победу «Реймса» — 3.45.
В первом круге команды сыграли вничью 1:1. В прошлом сезоне команды разошлись миром в Реймсе, а в Бордо «Реймс» победил 1:0. В пяти последних выездах в Бордо красно-белые ни разу не проиграли и дважды выиграли.
У гостей не лучший отрезок, но прогнозируем, что «Реймс» не проиграет в Бордо.
Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 1.78 и ТМ 2,5 за 1.63. 0