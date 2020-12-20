«Вольфсбург» — «Штутгарт». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.40 на матч Бундеслиги 20 декабря 2020 года

В 13 туре чемпионата Германии «Вольфсбург» будет принимать «Штутгарт». Игра пройдет на «Фольксваген Арене» 20 декабря. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Вольфсбург» — «Штутгарт».

«Вольфсбург»

В ходе 12 поединков немецкого первенства футбольный клуб из одноименного города раздобыл 21 зачетный балл. В таблице Бундеслиги он замыкает топ-5 и опережает ближайших конкурентов на 3 очка.

Минувший месяц пока был для «Вольфсбурга» самым удачным в текущем сезоне. В тот период команда провела 4 поединка, в трех из которых смогла победить. А начался ноябрь для «волков» с ничьей против «Герты» (1:1).

После игры в Берлине зелено-белые у себя дома одержали верх над «Хоффенхаймом» (2:1), а затем в Гельзенкирхене подопечные Оливера Глазнера победили «Шальке» (2:0). В 9-м туре команда одолела «Вердер» (5:3).

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А в трех декабрьских матчах «Вольфсбург» оказался непредсказуем. Сперва он сыграл вничью с «Кельном» (2:2), после чего одолел «Айнтрахт» (2:1). В последнем туре «волки» уступили «Баварии» (1:2).

«Штутгарт»

Представители одноименного города в 12 поединках чемпионата Германии заработали 18 очков. В таблице они идут седьмыми и отстают от «Вольфсбурга» всего на 3 пункта.

Осенью у «Штутгарта» был период, когда команда в четырех турах кряду сыграла вничью. В этом отрезке «автозаводцы» разошлись миром с «Кельном» (1:1), «Шальке» (1:1), «Айнтрахтом» (2:2) и «Хоффенхаймом» (3:3).

А затем команда Пеллегрино Матараццо и вовсе осталась без очков в поединке девятого тура, уступив «Баварии» (1:3). В трех декабрьских встречах «швабы» никому не проигрывали.

В одном из матчей «Штутгарт» одержал верх над «Вердером» (2:1), после чего «автозаводцы» разнесли «Боруссию» Д (5:1). А в последней игре подопечные Матараццо разошлись миром с «Унионом» (2:2).

Прогноз и ставка

Победа «Вольфсбурга» в этой встрече оценивается в 2.29, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.74, а на победу «Штутгарта» — 3.10.

На «Фольксваген Арене» между собой зарубятся клубы, которые бьются за еврокубковые места. Победа гостей в предстоящем поединке может подвинуть «Вольфсбург» на пару строчек ниже, чего зелено-белые не хотят.

От этой игры вполне реально ожидать равной битвы с высокой результативностью. Наши прогноз и ставка — «Вольфсбург» не проиграет и тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.40. 0