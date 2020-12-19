«Фиорентина» — «Верона». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.70 на матч чемпионата Италии 19 декабря 2020 года

В 13-м туре итальянской Серии А на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции «Фиорентина» примет «Верону». Поединок состоится 19 декабря и начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Верона».

«Фиорентина»

Футбольный клуб из Флоренции находится рядом с зоной вылета. За 12 поединков Серии А он заработал 10 очков. От красной зоны «Фиалки» оторвались всего на три пункта.

В конце октября «Фиорентина» сразилась с «Падовой» в Кубке страны и прошла представителей Серии С (2:1). А в чемпионате Италии коллектив из Флоренции не побеждал давно.

После игры в Кубке фиолетовые потерпели поражение от «Ромы» (0:2), после чего была ничья с «Пармой» (0:0). Затем команда сменила тренера — им стал Чезаре Пранделли. В первой игре под его крылом флорентийцы уступили «Беневенто» (0:1).

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Далее была встреча в 1/16 финала Кубка. В ней «Фиорентина» обыграла «Удинезе» в овертайме (1:0). В последних матчах Серии А команда проиграла «Милану» (0:2) и «Аталанте» (0:3), а также разошлась миром с «Дженоа» (1:1) и «Сассуоло» (1:1).

«Верона»

Команда из одноименного города в своих 12 поединках чемпионата смогла заработать 19 зачетных баллов, благодаря чему занимает седьмое место и находится на расстоянии в четырех очков от еврокубковой зоны.

В конце октября «Верона» сразилась с «Венецией» в 1/32 финала Кубка Италии. В этом матче желто-синие обыграли представителей Серии В по пенальти (3:3, 3:1).

Затем в чемпионате подопечные Ивана Юрича одержали верх над «Беневенто» (3:1), отобрали очки у «Милана» на «Сан-Сиро» (2:2) и всухую влетели «Сассуоло» (0:2).

Далее на стадии 1/16 финала Кубка Италии «мастифы» потерпели поражение от «Кальяри» (1:2). А после вылета из Кубка «Верона» в чемпионате переиграла «Аталанту» (2:0), сыграла вничью с «Кальяри» (1:1), одолела «Лацио» (2:1) и уступила «Сампдории» (1:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70. 0