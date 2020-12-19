«Фиорентина» — «Верона». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.70 на матч чемпионата Италии 19 декабря 2020 года

«Фиорентина»
Футбольный клуб из Флоренции находится рядом с зоной вылета. За 12 поединков Серии А он заработал 10 очков. От красной зоны «Фиалки» оторвались всего на три пункта.
В конце октября «Фиорентина» сразилась с «Падовой» в Кубке страны и прошла представителей Серии С (2:1). А в чемпионате Италии коллектив из Флоренции не побеждал давно.
После игры в Кубке фиолетовые потерпели поражение от «Ромы» (0:2), после чего была ничья с «Пармой» (0:0). Затем команда сменила тренера — им стал Чезаре Пранделли. В первой игре под его крылом флорентийцы уступили «Беневенто» (0:1).
Далее была встреча в 1/16 финала Кубка. В ней «Фиорентина» обыграла «Удинезе» в овертайме (1:0). В последних матчах Серии А команда проиграла «Милану» (0:2) и «Аталанте» (0:3), а также разошлась миром с «Дженоа» (1:1) и «Сассуоло» (1:1).
«Верона»
Команда из одноименного города в своих 12 поединках чемпионата смогла заработать 19 зачетных баллов, благодаря чему занимает седьмое место и находится на расстоянии в четырех очков от еврокубковой зоны.
В конце октября «Верона» сразилась с «Венецией» в 1/32 финала Кубка Италии. В этом матче желто-синие обыграли представителей Серии В по пенальти (3:3, 3:1).
Затем в чемпионате подопечные Ивана Юрича одержали верх над «Беневенто» (3:1), отобрали очки у «Милана» на «Сан-Сиро» (2:2) и всухую влетели «Сассуоло» (0:2).
Далее на стадии 1/16 финала Кубка Италии «мастифы» потерпели поражение от «Кальяри» (1:2). А после вылета из Кубка «Верона» в чемпионате переиграла «Аталанту» (2:0), сыграла вничью с «Кальяри» (1:1), одолела «Лацио» (2:1) и уступила «Сампдории» (1:2).
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.
Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70. 0