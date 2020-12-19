«Атлетико» — «Эльче». Прогноз и ставка с коэффициентом 3.58 на чемпионат Испании 19 декабря 2020 года

Мадридский «Атлетико» сыграет на своем поле с «Эльче» в рамках 14-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 16:00 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Эльче».

«Атлетико»

В прошлом матче «Атлетико» потерпел поражение от «Реала». Как ни странно, но на фоне «Королевского клуба» команда Диего Симеоне, если говорить откровенно, выглядела убого.

Несмотря на это, «Атлетико» продолжает возглавлять турнирную таблицу Ла Лиги, при этом имея еще и несколько матчей в запасе.

«Атлетико» ни разу не проигрывал перед дерби с «Реалом», набрав в десяти матчах 26 очков.

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В шести домашних матчах в рамках чемпионата Испании у «Атлетико» пять побед и одна ничья. И, конечно же, стоит отметить, что «матрасники» в этих играх пропустили всего лишь один гол.

«Эльче»

Вполне может быть доволен своими результатами и «Эльче». В данном случае у команд, конечно, абсолютно разные запросы и ожидания, но для клуба, который вернулся в элитный дивизион, все действительно складывается очень даже неплохо.

«Эльче», как и «Атлетико», провел пока только 11 матчей, в которых набрал 14 очков. Гости занимают в таблице 14-е место, но очевидно, что им по силам закрепиться в середине таблицы.

«Эльче», правда, последний раз побеждал еще в конце октября, но после этого команда четыре раза сыграла вничью и лишь в двух случаях уступила.

И если что, «Эльче» лишь в двух матчах пропустил больше одного мяча. Как ни странно, это одна из лучших оборон в лиге, даже «Барселона» и «Реал» в этом плане позади «Эльче».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Атлетико» за 1.22, на ничью за 6.05, а на «Эльче» — за 18.50.

Несмотря на то, что «Эльче» уже успел неплохо зарекомендовать себя, все-таки в данном случае все очевидно. Возможно, это будет очередная скромная победа, 1:0 или 2:0, но «Атлетико» все равно выиграет.

Ставка — победа «Атлетико» с сухим счетом за 1.52.

Либо же можно поставить на то, что первый тайм завершится вничью, а после перерыва «Атлетико» дожмет соперника. Про такой сценарий тоже не стоит забывать.

Ничья в первом тайме + победа «Атлетико» в матче за 3.58. 0