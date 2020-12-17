ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппАПЛ. «Челси» проиграл «Вулверхэмптону», «Ливерпуль» принимает «Тоттенхэм» Микель АртетаКризис «Арсенала». Почему команда Артеты оказалась в яме? Загребское «Динамо»Самый удобный соперник. «Краснодар» отомстит Загребу за ЦСКА
  • 02:00
    • «Реал» одержал победу над «Атлетиком»
  • 00:58
    • «Вест Бромвич» вырвал ничью у «Ман Сити»
  • 22:56
    • Гол Нету позволил «Вулверхэмптону» выиграть у «Челси»
    Все новости спорта

    Аргентинские команды не порадуют голами?

    «Расинг Авельянеда» — «Бока Хуниорс». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.66 на матч Кубка Либертадорес 17 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Расинг Авельянеда» — «Бока Хуниорс»
    «Бока Хуниорс»
    В ночь с 16 на 17 декабря аргентинские клубы «Расинг Авельянеда» и «Бока Хуниорс» выяснят отношения в первом четвертьфинальном поединке Кубка Либертадорес. Начало — в 03:30 по мск. Прогноз на «Расинг Авельянеда» — «Бока Хуниорс».

    «Расинг Авельянеда»

    «Расинг» без особых проблем пробился в плей-офф Кубка Либертадорес. На групповом этапе он выиграл пять матчей из шести и одну встречу проиграл.

    Единственная неудача на этой стадии была на своей территории от уругвайского «Насьоналя» со счетом 0:1. За весь этот период аргентинцы забили девять мячей, пропустили четыре гола.

    В 1/8 финала «сине-белые» сломили сопротивление бразильского «Фламенго», сыграв оба раза вничью 1:1, но выиграв послематчевую лотерею на поле соперника — 5:3.

    Все прогнозы на футбол

    Накануне «Расинг» потерпел выездное поражение от «Велес Сарсфилд» (1:2) в рамках группового этапа Кубка Диего Марадоны.

    «Бока Хуниорс»

    «Бока Хуниорс» также без особых усилий преодолела групповой этап Кубка Либертадорес, выиграв за этот турнир четыре встречи при двух мировых исходах.

    Стоит отметить, что «генуэзцы» за все эти поединки пропустил всего лишь один мяч, а удалось отметиться в воротах соперников аж десять раз.

  • Трансферный дайджест. 8-14 декабря
  • Зачем Райола дал резонансное интервью, с кем может расстаться «Барселона», какие варианты рассматривает Алаба и другие трансферные новости последних дней
  • 14/12/2020

    • Первую стадию плей-офф клуб из Буэнос-Айреса прошел только за счет выигрыша в серии послематчевых пенальти, обменявшись гостевыми викториями с бразильским «Интернасьоналем» по 0:1.

    Несколько дней тому назад «Бока» расписала домашнюю мировую с «Арсенал Саранди» в рамках группового этапа Кубка Диего Марадоны, сыграв 1:1.

    В минувшем чемпионате Аргентины эти клубы на поле «Расинга» сыграли вничью со счетом 2:2, а в Буэнос-Айресе викторию праздновали гости — 1:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Боки» предлагают — 2.36.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 50ИгратьЗащита от проигрыша и бонусfavbet

    На викторию «Расинга» дают — 3.22, ничья оценена — в 3.28.

    Оба коллектив в этом розыгрыше КЛ очень надежно играют в защите. Поэтому, в данной встрече ставим на низовой исход матча. Наш прогноз — ТМ 2,5. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Цзю — Морган
  • Бокс
  • Сегодня в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Ротор — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Шальке — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Лестер — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Дижон — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лидс — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Арсенал — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Кельн — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Интер — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Жеребьевка Лиги чемпионов
  • Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2020/2021
    • 14:00 14/12/2020     Жеребьевка Лиги Европы
  • Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2020/2021
    • 15:00 14/12/2020     Фрагмент матча
  • Бесславный финиш ЦСКА. «Армейцы» установили российский антирекорд в Лиге Европы
    • 02:04 11/12/2020
    «Расинг Авельянеда» — «Бока Хуниорс». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.66 на матч Кубка Либертадорес 17 декабря 2020 года. Прогноз на «Расинг Авельянеда» — «Бока Хуниорс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры