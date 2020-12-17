«Расинг Авельянеда» — «Бока Хуниорс». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.66 на матч Кубка Либертадорес 17 декабря 2020 года

В ночь с 16 на 17 декабря аргентинские клубы «Расинг Авельянеда» и «Бока Хуниорс» выяснят отношения в первом четвертьфинальном поединке Кубка Либертадорес. Начало — в 03:30 по мск. Прогноз на «Расинг Авельянеда» — «Бока Хуниорс».

«Расинг Авельянеда»

«Расинг» без особых проблем пробился в плей-офф Кубка Либертадорес. На групповом этапе он выиграл пять матчей из шести и одну встречу проиграл.

Единственная неудача на этой стадии была на своей территории от уругвайского «Насьоналя» со счетом 0:1. За весь этот период аргентинцы забили девять мячей, пропустили четыре гола.

В 1/8 финала «сине-белые» сломили сопротивление бразильского «Фламенго», сыграв оба раза вничью 1:1, но выиграв послематчевую лотерею на поле соперника — 5:3.

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Накануне «Расинг» потерпел выездное поражение от «Велес Сарсфилд» (1:2) в рамках группового этапа Кубка Диего Марадоны.

«Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс» также без особых усилий преодолела групповой этап Кубка Либертадорес, выиграв за этот турнир четыре встречи при двух мировых исходах.

Стоит отметить, что «генуэзцы» за все эти поединки пропустил всего лишь один мяч, а удалось отметиться в воротах соперников аж десять раз.

Первую стадию плей-офф клуб из Буэнос-Айреса прошел только за счет выигрыша в серии послематчевых пенальти, обменявшись гостевыми викториями с бразильским «Интернасьоналем» по 0:1.

Несколько дней тому назад «Бока» расписала домашнюю мировую с «Арсенал Саранди» в рамках группового этапа Кубка Диего Марадоны, сыграв 1:1.

В минувшем чемпионате Аргентины эти клубы на поле «Расинга» сыграли вничью со счетом 2:2, а в Буэнос-Айресе викторию праздновали гости — 1:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Боки» предлагают — 2.36.

На викторию «Расинга» дают — 3.22, ничья оценена — в 3.28.

Оба коллектив в этом розыгрыше КЛ очень надежно играют в защите. Поэтому, в данной встрече ставим на низовой исход матча. Наш прогноз — ТМ 2,5. 0