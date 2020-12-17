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    Сможет ли «Локомотив» остановить «Химки»?

    «Химки» — «Локомотив». Прогноз (к. 3.98) и ставки на чемпионат России 17 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Локомотив»
    «Химки» набрали 13 очков в пяти предыдущих матчах
    «Локомотив» сыграет на выезде с «Химками» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 18:00 мск. Прогноз на «Химки» — «Локомотив».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 17 Декабря 2020 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 18:00 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.00
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.08
  • Ставка!
    •

    «Химки»

    В это сложно поверить, но прямо сейчас «Химки» одна из лучших команд РПЛ. Если мы говорим о заключительном отрезке перед зимней паузой, то так и есть, никакого сарказма.

    В пяти предыдущих матчах «Химки» одержали четыре победы и один раз сыграли вничью. Благодаря столь внушительному рывку подмосковный клуб поднялся на 11-е место, отдалившись от зоны вылета на девять очков.

    Среди тех, кого обыграла команда Игоря Черевченко, оказались в том числе «Рубин» и «Краснодар». Ничья с ЦСКА тоже очень неожиданный результат.

    Также не стоит забывать, что еще раньше «Химки» побеждали «Динамо» и «Ростов». Такими темпами Черевченко еще и до еврокубков доведет команду.

    Все прогнозы на РПЛ

    «Химки» за последние полтора месяца лишь однажды пропускали больше одного мяча и при этом все время забивали.

    «Локомотив»

    Тем временем в «Локомотиве», похоже, близится армагеддон. «Железнодорожники» вылетели из еврокубков и вдобавок к этому еще и в чемпионате посыпались.

    В конце прошлой неделе «Локомотив» проиграл «Краснодару» со счетом 0:5. Это капитуляция. Сложно представить, как главному тренеру команды Марко Николича удается выдерживать буквально накрывшую его волну критики.

  • Позор по-крупному. «Локомотив» пропустил пять мячей от «Краснодара»
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    • Перед игрой в Краснодаре «Локо», если что, взял семь очков, но сейчас это мало кого интересует. Очевидно, что с такой игрой «железнодорожники» в этом сезоне займут в лучшем случае четвертое-пятое место, выше подняться будет крайне сложно.

    Прогноз и ставка

    На «Химки» в предстоящем матче можно поставить за 3.98, ничью букмекеры предлагают за 3.38, а победу «Локомотива» — за 2.09.

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    После позорного поражения от «Краснодара» футболисты «Локомотива», без сомнений, выйдут на «Химки» с совершенно другим настроем, но соперник в этом плане тоже не подарок.

    «Химкам» будет проще с психологической точки зрения. В отличие от «Локомотива», хозяева не боятся проиграть. Ну и подмосковная команда все-таки не так вымотана, как «железнодорожники», которые только в Лиге чемпионов оставили немало сил.

    Ставка — победа «Химок» за 3.98. Даже интересно, что после этого будет в «Локомотиве». 0

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