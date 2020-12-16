«Вест Хэм» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки на чемпионат Англии 16 декабря 2020 года

«Вест Хэм» встретится на своем поле с «Кристал Пэлас» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 декабря в Лондоне, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас».

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» почти идеально проводит первую часть сезона. И это, наверное, первый за много лет случай, когда болельщики команды могут не думать о том, останется ли их команда в АПЛ или вылетит в Чемпионшип.

Команда Дэвида Мойеса набрала уже 20 очков и занимает в турнирной таблице шестое место.

В пяти последних турах «Вест Хэм» одержал четыре победы. Но надо сказать, что в игре с «Манчестер Юнайтед» (1:3), которая завершилась поражением, «молотобойцы» тоже выглядели очень достойно.

В прошлом туре «Вест Хэм» выиграл в гостях у «Лидса» (2:1). Мойес полностью переиграл Марсело Бьелсу, который в конце игры откровенно психовал из-за ошибок своей команды.

Еще один интересный момент: «Вест Хэм» забивал во всех матчах текущего сезона.

«Кристал Пэлас»

Неплохо стартовал и «Кристал Пэлас», в активе которого сейчас 17 очков. В таблице гости находятся на 11-й строчке.

В минувшее воскресенье команда Роя Ходжсона провела мощный матч против «Тоттенхэма», сыграв с лидером чемпионата вничью 1:1. Перед этим же «Кристал Пэлас» разгромил в гостях «Вест Бромвич» со счетом 5:1.

Также можно вспомнить, что «Пэлас» уже обыгрывал «Саутгемптон» и «Манчестер Юнайтед», но это, правда, было в самом начале сезона. После этого, конечно же, были и неудачные матчи, но все равно очевидно, что это довольно опасная команда, которая в хороший день может наказать кого угодно.

Все прогнозы на АПЛ

Факт: «Кристал Пэлас» не пропускал только в одном из 12-ти предыдущих матчей АПЛ.

Прогноз и ставка

На «Вест Хэм» в предстоящем матче можно поставить за 2.12, ничью букмекеры предлагают за 3.54, а победу «Кристал Пэлас» — за 3.70.

В прошлом сезоне «Пэлас» дважды выиграл у «молотобойцев», но на этот раз будет намного сложнее. Более того, такой «Вест Хэм» может запросто взять реванш.

Гости тоже в порядке, но команда Мойеса выглядит более сбалансированной и организованной.

Ставка — победа «Вест Хэма» за 2.12.

И ставка на тотал «Вест Хэма» больше 1,5 тоже за 2.12. 0