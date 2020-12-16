ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Загребское «Динамо»Самый удобный соперник. «Краснодар» отомстит Загребу за ЦСКА Неймар сыграет против «Барселоны»Новая классика, довольные испанцы и противостояние тренеров из Германии Поль ПогбаТрансферный дайджест. 8-14 декабря
  • 07:00
    • «Зенит» и «Спартак» рассудит Карасев
  • 20:29
    • France Football признал Льва Яшина лучшим вратарём всех времён
    Все новости спорта

    Обыграет ли «Интер» «Наполи»?

    «Интер» — «Наполи». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч чемпионата Италии 16 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Интер Прогнозы на Аталанту Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Интер» — «Наполи»
    «Интер» занимает второе место
    В 12-м туре итальянской Серии А на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане «Интер» примет «Наполи». Поединок состоится 16 декабря и начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Интер» — «Наполи».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 16 Декабря 2020 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 22:45 Наполи Наполи
  • Неаполь
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.40
  • Ставка!
    •

    «Интер»

    После 11 туров итальянского первенства миланский клуб занимает второе место с 24 зачетными баллами на счету. От лидеров «Милана» он отстают на три очка.

    Последний раз в чемпионате Италии «Интер» терял баллы в седьмом туре. Тогда в Бергамо «нерадзурри» разошлись миром с «Аталантой» (1:1). В следующих трех матчах миланцы выжали максимум.

    После поединка с соперниками из Бергамо команда Антонио Конте одержала верх над «Торино» (4:2). Затем она разгромила «Сассуоло» (3:0), разобралась с «Болоньей» и «Кальяри» (дважды по 3:1).

    Все прогнозы на Серию А

    А вот в Лиге чемпионов черно-синие оказались последними и лишили себя еврокубков. В ключевых матчах «Интер» дважды уступил «Реалу» (2:3; 0:2), победил «Гладбах» (3:2) и сыграл вничью с «Шахтером» (0:0).

    «Наполи»

    Неаполитанская команда на момент начала 12 тура замыкает тройку сильнейших в Серии А. В 11 играх ей удалось набрать 24 очков, а разрыв между лидерами составляет четыре пункта.

    Недавно у «Наполи» были потери в чемпионате. В последних пяти встречах в рамках национального первенства «ослята» дважды проиграли. В одном из таких поединков бело-голубые влетели «Сассуоло» (0:2).

  • Самый удобный соперник. «Краснодар» отомстит Загребу за ЦСКА
  • Реакция спортивных СМИ на жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы
  • Вчера

    • Затем в Серии А подопечные Дженнаро Гаттузо прихлопнули «Болонью» (1:0) и потерпели поражение от «Милана» (1:3). А в предыдущих матчах первенства неаполитанцы разбили «Рому» и «Кротоне» с одинаковым счетом 4:0, а также победили «Сампдорию» (2:1).

    Посреди недели «Наполи» в непростом матче разошелся миром с «Реал Сосьедадом» (1:1), благодаря чему выиграл свою группу Лиги Европы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10.

    50ИгратьЗащита от проигрыша и бонусfavbet 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Успех гостей оценивается в 3,25, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.65
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Штутгарт — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Беневенто — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Борнмут — Уиком Уондерерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Миллуолл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.49
  • Экспресс дня 15 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Ротор — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Жеребьевка Лиги чемпионов
  • Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2020/2021
    • Вчера в 14:00     Жеребьевка Лиги Европы
  • Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2020/2021
    • Вчера в 15:00     Фрагмент матча
  • Бесславный финиш ЦСКА. «Армейцы» установили российский антирекорд в Лиге Европы
    • 02:04 11/12/2020
    «Интер» — «Наполи». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч чемпионата Италии 16 декабря 2020 года. Прогноз на «Интер» — «Наполи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.30
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры