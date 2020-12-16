«Интер» — «Наполи». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч чемпионата Италии 16 декабря 2020 года

В 12-м туре итальянской Серии А на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане «Интер» примет «Наполи». Поединок состоится 16 декабря и начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Интер» — «Наполи».

«Интер»

После 11 туров итальянского первенства миланский клуб занимает второе место с 24 зачетными баллами на счету. От лидеров «Милана» он отстают на три очка.

Последний раз в чемпионате Италии «Интер» терял баллы в седьмом туре. Тогда в Бергамо «нерадзурри» разошлись миром с «Аталантой» (1:1). В следующих трех матчах миланцы выжали максимум.

После поединка с соперниками из Бергамо команда Антонио Конте одержала верх над «Торино» (4:2). Затем она разгромила «Сассуоло» (3:0), разобралась с «Болоньей» и «Кальяри» (дважды по 3:1).

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А вот в Лиге чемпионов черно-синие оказались последними и лишили себя еврокубков. В ключевых матчах «Интер» дважды уступил «Реалу» (2:3; 0:2), победил «Гладбах» (3:2) и сыграл вничью с «Шахтером» (0:0).

«Наполи»

Неаполитанская команда на момент начала 12 тура замыкает тройку сильнейших в Серии А. В 11 играх ей удалось набрать 24 очков, а разрыв между лидерами составляет четыре пункта.

Недавно у «Наполи» были потери в чемпионате. В последних пяти встречах в рамках национального первенства «ослята» дважды проиграли. В одном из таких поединков бело-голубые влетели «Сассуоло» (0:2).

Затем в Серии А подопечные Дженнаро Гаттузо прихлопнули «Болонью» (1:0) и потерпели поражение от «Милана» (1:3). А в предыдущих матчах первенства неаполитанцы разбили «Рому» и «Кротоне» с одинаковым счетом 4:0, а также победили «Сампдорию» (2:1).

Посреди недели «Наполи» в непростом матче разошелся миром с «Реал Сосьедадом» (1:1), благодаря чему выиграл свою группу Лиги Европы.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10.

Успех гостей оценивается в 3,25, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30. 0