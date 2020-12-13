ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сочи» — «Спартак»Нобоа победил «Спартак». «Сочи» сыграл на руку Петербургу Артем Дзюба и Себастьян ДриуссиСемак выиграл в тактической битве. «Зенит» уходит в отрыв от «Спартака» «Манчестер Юнайтед»АПЛ. Ничья в манчестерском дерби, «Челси» в Ливерпуле
  • 20:54
    • Дубль Дзюбы принес «Зениту» победу над «Динамо»
  • 19:51
    • Тедеско: Прошу прощения за то, что я здесь
  • 19:08
    • Игрок «Сочи» ударил помощника Тедеско после матча со «Спартаком»
  • 18:23
    • «Спартак» потерпел поражение в Сочи
  • 22:27
    • Манчестерское дерби завершилось без голов
  • 22:24
    • «Бавария» не справилась с «Унионом» в Берлине
  • 21:04
    • «Спартак» выступил с заявлением об инциденте в Сочи
    Все новости спорта

    Южное дерби не порадует высокой результативностью?

    «Ахмат» — «Ростов». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч чемпионата России 13 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Ахмат Прогнозы на Ростов Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Ростов»
    Валерий Карпин
    В воскресенье, 13 декабря, в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги казанский «Ахмат» в Грозном сыграет с «Ростовом». Стартовый свисток будет дан в 19:00 по Москве. Прогноз на «Ахмат» — «Ростов».
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 13 Декабря 2020 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 19:00 Ростов Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.25
  • Ставка!
    •

    «Ахмат»

    После 17 туров у «Ахмата» на счету числится 25 очков и он занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от топ-4 на пять баллов.

    В своем последнем проведенном поединке первенства грозненцы проиграли на выезде «Сочи» со счетом 0:2. Этим фиаско они прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой трижды победили.

    Так одолеть в этот период удалось на своей территории «Уфу» (3:1) и «Краснодар» (2:0), а также в гостях «Тамбов» (1:0). Еще было две ничьи, которые были дома с «Зенитом» (2:2) и «Локомотивом» (0:0).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Чеченский коллектив неплохо проводит домашние встречи, выиграв в этом сезоне в четырех из восьми, а также дважды сыграв вничью и два раза проиграв, разница мячей — 12:8.

    «Ростов»

    «Ростов» с 29 набранными баллами находится на пятой строчке в турнирной таблице текущего розыгрыша РПЛ, уступая зоне еврокубков всего один пункт.

    В прошлое первенства «желто-синие» потерпели домашнее поражение от «Уфы» с минимальным счетом 0:1, а перед этим подопечные Валерия Карпина одержали две подряд победы.

  • Магия Шварца закончилась. «Ростов» рвется в чемпионскую гонку
  • Реакция спортивных СМИ на разгромное поражение «Динамо» в Ростове
  • 28/11/2020

    • В этом удачном отрезке ростовчане одолели в гостях «Рубин» (2:0) и на своей территории «Динамо» (4:1). Отметим, что сейчас у «комбайнеров» безничейная серия, насчитывающая десять матчей, где шесть были выигрышными и четыре проигрышными.

    Вне родных стен в текущем российском первенстве «Ростов» праздновал пять викторий, трижды уходил с поля ни с чем и раз сыграл вничью, разница мячей — 11:11.

    В первом круге «Ростов» дома разгромил «Ахмат» (3:0), в прошлом чемпионате в Грозном была ничья (1:1), а в Ростове победили хозяева — 2:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ахмата» предлагают — 2.20.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 50ИгратьЗащита от проигрыша и бонусfavbet

    На викторию «Ростова» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.30.

    В девяти последних личных встречах оппоненты лишь дважды пробивали «верховой» тотал, причем оба в ростовских матчах. Поэтому, от данной встречи ждем малорезультативного исхода. Наш прогноз — ТМ 2,5. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    3.20
  • Прогноз на матч Коламбус Крю — Сиэтл Саундерс
  • Футбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Фергюсон — Оливейра
  • Прочие
  • Сегодня в 05:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Тамбов — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кальяри — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Ингулец — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Трактор — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Болонья — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Аталанта — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Наполи — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.62
  • Прогноз на матч Ак Барс — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    ЧМ-2022 по футболу
  • Жеребьёвка отбора к ЧМ-2022 по футболу
    • 20:52 07/12/2020     Фрагмент матча
  • Бесславный финиш ЦСКА. «Армейцы» установили российский антирекорд в Лиге Европы
    • 02:04 11/12/2020     Станислав Черчесов
  • Россия может выиграть группу, а может занять и четвертое место. Реакция на жеребьевку к ЧМ-2022
    • 12:15 08/12/2020
    «Ахмат» — «Ростов». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч чемпионата России 13 декабря 2020 года. Прогноз на «Ахмат» — «Ростов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры