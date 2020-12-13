«Ахмат» — «Ростов». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч чемпионата России 13 декабря 2020 года

В воскресенье, 13 декабря, в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги казанский «Ахмат» в Грозном сыграет с «Ростовом». Стартовый свисток будет дан в 19:00 по Москве. Прогноз на «Ахмат» — «Ростов».

«Ахмат»

После 17 туров у «Ахмата» на счету числится 25 очков и он занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от топ-4 на пять баллов.

В своем последнем проведенном поединке первенства грозненцы проиграли на выезде «Сочи» со счетом 0:2. Этим фиаско они прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой трижды победили.

Так одолеть в этот период удалось на своей территории «Уфу» (3:1) и «Краснодар» (2:0), а также в гостях «Тамбов» (1:0). Еще было две ничьи, которые были дома с «Зенитом» (2:2) и «Локомотивом» (0:0).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Чеченский коллектив неплохо проводит домашние встречи, выиграв в этом сезоне в четырех из восьми, а также дважды сыграв вничью и два раза проиграв, разница мячей — 12:8.

«Ростов»

«Ростов» с 29 набранными баллами находится на пятой строчке в турнирной таблице текущего розыгрыша РПЛ, уступая зоне еврокубков всего один пункт.

В прошлое первенства «желто-синие» потерпели домашнее поражение от «Уфы» с минимальным счетом 0:1, а перед этим подопечные Валерия Карпина одержали две подряд победы.

В этом удачном отрезке ростовчане одолели в гостях «Рубин» (2:0) и на своей территории «Динамо» (4:1). Отметим, что сейчас у «комбайнеров» безничейная серия, насчитывающая десять матчей, где шесть были выигрышными и четыре проигрышными.

Вне родных стен в текущем российском первенстве «Ростов» праздновал пять викторий, трижды уходил с поля ни с чем и раз сыграл вничью, разница мячей — 11:11.

В первом круге «Ростов» дома разгромил «Ахмат» (3:0), в прошлом чемпионате в Грозном была ничья (1:1), а в Ростове победили хозяева — 2:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ахмата» предлагают — 2.20.

На викторию «Ростова» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.30.

В девяти последних личных встречах оппоненты лишь дважды пробивали «верховой» тотал, причем оба в ростовских матчах. Поэтому, от данной встречи ждем малорезультативного исхода. Наш прогноз — ТМ 2,5. 0