ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сочи» — «Спартак»Нобоа победил «Спартак». «Сочи» сыграл на руку Петербургу «Манчестер Юнайтед»АПЛ. Ничья в манчестерском дерби, «Челси» в Ливерпуле «Реал»Примера. «Вальядолид» обыграл «Осасуну», мадридское дерби, «Барса» примет «Леванте»
  • 20:54
    • Дубль Дзюбы принес «Зениту» победу над «Динамо»
  • 19:51
    • Тедеско: Прошу прощения за то, что я здесь
  • 19:08
    • Игрок «Сочи» ударил помощника Тедеско после матча со «Спартаком»
  • 18:23
    • «Спартак» потерпел поражение в Сочи
  • 22:27
    • Манчестерское дерби завершилось без голов
  • 22:24
    • «Бавария» не справилась с «Унионом» в Берлине
  • 21:04
    • «Спартак» выступил с заявлением об инциденте в Сочи
    Все новости спорта

    Сколько голов ждать на «Кинг Пауэр»?

    «Лестер» — «Брайтон». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч АПЛ 13 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Лестер Сити Прогнозы на Брайтон энд Хоув Альбион Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Брайтон»
    Джейми Варди
    В поединке 12 тура английской Премьер-лиги «Лестер» примет у себя дома «Брайтон» на стадионе «Кинг Пауэр». Матч состоится 13 декабря в 22:15 по мск. Прогноз на «Лестер» — «Брайтон».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Декабря 2020 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 22:15 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.50
  • Ставка!
    •

    «Лестер»

    «Лисы» до сих пор держатся в топ-4, занимая 4 место с 21 очком в активе. У команды Брендана Роджерса 7 побед, 4 поражения и до сих пор ни одной ничьи.

    «Лестер» в прошлом туре прервал серию из двух поражений победой над «Шеффилд Юнайтед» (2:1) благодаря голу Варди. Перед этим хозяева проиграли «Фулхэму» 1:2 и «Ливерпулю» 0:3.

    Три из четырех поражений в сезоне припадают на домашние выступления команды. На «Кинг Пауэр» хозяева выиграли один матч из четырех последних.

    Все прогнозы на АПЛ

    Вряд ли сыграет Рикарду Перейра. Сеюнджю только восстановился после травмы, а Кастань под вопросом.

    «Брайтон»

    Несмотря на прогресс в игре, «Брайтон» находится во второй половине таблицы — 16 место и 10 очков. Коллектив Грэма Поттера выиграл только два матча из 11.

    За 5 туров «чайки» одолели только «Астон Виллу», победив 2:1. С «Ливерпулем» и «Бернли» были ничейные результаты (1:1 и 0:0). Также «курортники» уступили «Тоттенхэму» и «Саутгемптону» с одинаковым результатом 1:2.

  • «Золотой мяч» отменили. Но кто должен был его выиграть?
  • Среди кандидатов — не только Роберт Левандовски
  • Вчера

    • Все две победы «Брайтон» одержал на выезде. При этом команда Поттера пропустила в гостях меньше, чем дома.

    В лазарете у клуба Лаллана и Андоне. В списке тех, кто под вопросом находятся Макаллистер, Искердо, Уолтон и Проппер.

    Прогноз и ставка

    Победу «Лестера» букмекеры предлагают за 2.08. На «Брайтон» они поставили 3.80. Вероятность ничейного результата оценивается цифрой 3.40.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 50ИгратьЗащита от проигрыша и бонусfavbet

    Два последних матча между этими командами при нынешних наставниках заканчивались с тоталом меньше 2.5. «Лестер» невыразительно играл в атаке против «Фулхэма» и «Шеффилд Юнайтед». «Брайтон» тоже не блещет результативностью.

    Основная борьба должна быть в центре поля, далеко от ворот обеих команд. Оба тренера насыщают центральную линию. При этом средний показатель забитых голов за три встречи у тех и у других равен единице. Мы прогнозируем тотал меньше 2.5 за 1.86. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.73
  • Прогноз на матч Реал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эвертон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.36
  • Прогноз на матч Реал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.53
  • Экспресс дня 12 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ланс — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Коламбус Крю — Сиэтл Саундерс
  • Футбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Фергюсон — Оливейра
  • Прочие
  • Завтра в 05:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Тамбов — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кальяри — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Ингулец — Шахтер Д
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Трактор — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Эйбар
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    ЧМ-2022 по футболу
  • Жеребьёвка отбора к ЧМ-2022 по футболу
    • 20:52 07/12/2020     Фрагмент матча
  • Бесславный финиш ЦСКА. «Армейцы» установили российский антирекорд в Лиге Европы
    • Вчера в 02:04     Станислав Черчесов
  • Россия может выиграть группу, а может занять и четвертое место. Реакция на жеребьевку к ЧМ-2022
    • 12:15 08/12/2020
    «Лестер» — «Брайтон». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч АПЛ 13 декабря 2020 года. Прогноз на «Лестер» — «Брайтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • $100
  • Супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры