«Лестер» — «Брайтон». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч АПЛ 13 декабря 2020 года

В поединке 12 тура английской Премьер-лиги «Лестер» примет у себя дома «Брайтон» на стадионе «Кинг Пауэр». Матч состоится 13 декабря в 22:15 по мск. Прогноз на «Лестер» — «Брайтон».

«Лестер»

«Лисы» до сих пор держатся в топ-4, занимая 4 место с 21 очком в активе. У команды Брендана Роджерса 7 побед, 4 поражения и до сих пор ни одной ничьи.

«Лестер» в прошлом туре прервал серию из двух поражений победой над «Шеффилд Юнайтед» (2:1) благодаря голу Варди. Перед этим хозяева проиграли «Фулхэму» 1:2 и «Ливерпулю» 0:3.

Три из четырех поражений в сезоне припадают на домашние выступления команды. На «Кинг Пауэр» хозяева выиграли один матч из четырех последних.

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Вряд ли сыграет Рикарду Перейра. Сеюнджю только восстановился после травмы, а Кастань под вопросом.

«Брайтон»

Несмотря на прогресс в игре, «Брайтон» находится во второй половине таблицы — 16 место и 10 очков. Коллектив Грэма Поттера выиграл только два матча из 11.

За 5 туров «чайки» одолели только «Астон Виллу», победив 2:1. С «Ливерпулем» и «Бернли» были ничейные результаты (1:1 и 0:0). Также «курортники» уступили «Тоттенхэму» и «Саутгемптону» с одинаковым результатом 1:2.

Все две победы «Брайтон» одержал на выезде. При этом команда Поттера пропустила в гостях меньше, чем дома.

В лазарете у клуба Лаллана и Андоне. В списке тех, кто под вопросом находятся Макаллистер, Искердо, Уолтон и Проппер.

Прогноз и ставка

Победу «Лестера» букмекеры предлагают за 2.08. На «Брайтон» они поставили 3.80. Вероятность ничейного результата оценивается цифрой 3.40.

Два последних матча между этими командами при нынешних наставниках заканчивались с тоталом меньше 2.5. «Лестер» невыразительно играл в атаке против «Фулхэма» и «Шеффилд Юнайтед». «Брайтон» тоже не блещет результативностью.

Основная борьба должна быть в центре поля, далеко от ворот обеих команд. Оба тренера насыщают центральную линию. При этом средний показатель забитых голов за три встречи у тех и у других равен единице. Мы прогнозируем тотал меньше 2.5 за 1.86. 0