«Янг Бойз» — «ЧФР Клуж». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Лиги Европы 10 декабря 2020 года

В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Янг Бойз» будет принимать «ЧФР Клуж». Игра пройдет на стадионе «Ванкдорф» 10 декабря. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Янг Бойз» — «ЧФР Клуж».

«Янг Бойз»

На данный момент «Янг Бойз» находится на втором месте в группе A. За пять матчей швейцарский клуб получил 7 очков, а разрывам между будущими соперниками составляет 2 пункта.

В дебютном еврокубковом поединке «Янг Бойз» остался ни с чем. В родных стенах желто-черные потерпели поражение от «Ромы» (1:2). А первый балл швейцарская команда заработала во встрече с «ЧФР Клуж» (1:1).

Оказаться в верхней части таблицы коллективу Герардо Сеоане помогли стыковые матчи с ЦСКА София (3:0; 1:0), а в пятом туре «пчелы» на «Олимпико» не смогли справиться с «Ромой» (1:3).

Все прогнозы на Лигу Европы

В национальном первенстве «Янг Бойз» находится на вершине таблицы с 21 зачетным баллом в копилке. Перед продолжением еврокубковой кампании желто-черные одолели «Люцерн» в чемпионате (3:2).

«ЧФР Клуж»

Футбольный клуб, представляющий Румынию, в пяти поединках Лиги Европы сумел набрать 5 очков. В таблице группы A команда занимает третье место и отстает от «Янг Бойз» на 2 балла.

Стартовая игра в ЛЕ принесла «ЧФР Клуж» 3 очка благодаря выездной победе над ЦСКА София (2:0). А в следующем поединке «железнодорожники» скатали ничейку с «Янг Бойз» (1:1).

Подвели команду Дана Петреску стыковые матчи с «Ромой», в которых бело-бордовые дважды уступили (0:5; 0:2). Еще в одном еврокубковом поединке румыны разошлись миром с ЦСКА София (0:0).

В домашнем первенстве «ЧФР Клуж» замыкает топ-3. В 12 играх этот клуб набрал 24 очка и отстал от лидеров на 6 баллов. В минувшее воскресенье «железнодорожники» прихлопнули «Политехника Яссы» (2:0).

Прогноз и ставка

Победа «Янг Бойз» в игре 6-го тура группового раунда ЛЕ оценивается в 1.56, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «ЧФР Клуж» — 6.65.

Команда из Румынии еще может повоевать за плей-офф. Спасительное второе место она займет только в случае победы. Однако в еврокубках у бело-бордовых беда с реализацией. На их счету имеется всего 3 гола.

На своем поле «пчелы» не упустят шанс на выход из группы. Кроме того, играть от обороны хозяева не станут. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Янг Бойз» больше 1.5 за 1.69. 0