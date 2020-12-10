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    Дома «Янг Бойз» не отдаст второе место

    «Янг Бойз» — «ЧФР Клуж». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Лиги Европы 10 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Янг Бойз» — «ЧФР Клуж»
    «Янг Бойз» — «ЧФР Клуж»
    В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Янг Бойз» будет принимать «ЧФР Клуж». Игра пройдет на стадионе «Ванкдорф» 10 декабря. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Янг Бойз» — «ЧФР Клуж».
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    Футбол. Лига Европы. Группа A 10 Декабря 2020 года
    Янг Бойз
  • Лига Европы. Группа A
    •  Янг Бойз 20:55 ЧФР Клуж ЧФР Клуж
  • Лига Европы. Группа A
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    Коэффициенты на матч
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    «Янг Бойз»

    На данный момент «Янг Бойз» находится на втором месте в группе A. За пять матчей швейцарский клуб получил 7 очков, а разрывам между будущими соперниками составляет 2 пункта.

    В дебютном еврокубковом поединке «Янг Бойз» остался ни с чем. В родных стенах желто-черные потерпели поражение от «Ромы» (1:2). А первый балл швейцарская команда заработала во встрече с «ЧФР Клуж» (1:1).

    Оказаться в верхней части таблицы коллективу Герардо Сеоане помогли стыковые матчи с ЦСКА София (3:0; 1:0), а в пятом туре «пчелы» на «Олимпико» не смогли справиться с «Ромой» (1:3).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В национальном первенстве «Янг Бойз» находится на вершине таблицы с 21 зачетным баллом в копилке. Перед продолжением еврокубковой кампании желто-черные одолели «Люцерн» в чемпионате (3:2).

    «ЧФР Клуж»

    Футбольный клуб, представляющий Румынию, в пяти поединках Лиги Европы сумел набрать 5 очков. В таблице группы A команда занимает третье место и отстает от «Янг Бойз» на 2 балла.

    Стартовая игра в ЛЕ принесла «ЧФР Клуж» 3 очка благодаря выездной победе над ЦСКА София (2:0). А в следующем поединке «железнодорожники» скатали ничейку с «Янг Бойз» (1:1).

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    • Подвели команду Дана Петреску стыковые матчи с «Ромой», в которых бело-бордовые дважды уступили (0:5; 0:2). Еще в одном еврокубковом поединке румыны разошлись миром с ЦСКА София (0:0).

    В домашнем первенстве «ЧФР Клуж» замыкает топ-3. В 12 играх этот клуб набрал 24 очка и отстал от лидеров на 6 баллов. В минувшее воскресенье «железнодорожники» прихлопнули «Политехника Яссы» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Янг Бойз» в игре 6-го тура группового раунда ЛЕ оценивается в 1.56, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «ЧФР Клуж» — 6.65.

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    Команда из Румынии еще может повоевать за плей-офф. Спасительное второе место она займет только в случае победы. Однако в еврокубках у бело-бордовых беда с реализацией. На их счету имеется всего 3 гола.

    На своем поле «пчелы» не упустят шанс на выход из группы. Кроме того, играть от обороны хозяева не станут. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Янг Бойз» больше 1.5 за 1.69. 0

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    «Янг Бойз» — «ЧФР Клуж». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Лиги Европы 10 декабря 2020 года. Прогноз на «Янг Бойз» — «ЧФР Клуж». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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