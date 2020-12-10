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    Сможет ли «Тоттенхэм» подвинуть «Антверпен» с первого места?

    «Тоттенхэм» — «Антверпен». Прогноз (к. 2.65) и ставки на Лигу Европы 10 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Антверпен»
    «Тоттенхэм»
    «Тоттенхэм» встретится на своем поле с бельгийским «Антверпеном» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 10 декабря в Лондоне, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Антверпен».
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    Футбол. Лига Европы. Группа J 10 Декабря 2020 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 23:00 Антверпен Антверпен
  • Лига Европы. Группа J
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.37
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 7.50
  • Ставка!
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    «Тоттенхэм»

    Несмотря на явный статус фаворита, перед заключительным туром «Тоттенхэм» находится только на втором месте. И подняться на первую строчку «шпоры» смогут только в случае победы в предстоящем матче.

    О провале, наверное, нельзя говорить, но в гостевых матчах «Тоттенхэм» действительно играл без желания. Жозе Моуринью, в принципе, даже не скрывал этого. По его словам, далеко не все игроки довольны, что приходится играть против таких команд, да еще и не в Лондоне...

    На своем поле «Тоттенхэм» выиграл оба матча. Сначала была крупная победа над ЛАСК, а потом крупная победа над «Лудогорцем». На выезде же команда Моуринью набрала только четыре очка из девяти возможных.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Беспроигрышная серия «Тоттенхэма» составляет восемь матчей.

    «Антверпен»

    Тем временем «Антверпен» продолжает удерживать лидерство в группе. Бельгийцы в пяти матчах набрал 12 очков.

    И самое интересное, что «Тоттенхэм» тоже входит в число команд, которые проиграли «Антверпену». Игра в Бельгии завершилась в пользу хозяев поля со счетом 1:0. Абсолютно заслуженная победа, «Тоттенхэм» тогда провел абсолютно бездарный матч.

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    • Единственное на данный момент поражение «Антверпен» потерпел в начале ноября, проиграв дома ЛАСК. После этого был успешный реванш в Австрии и домашняя победа над «Лудогорцем».

    «Антверпен» забил девять мячей в пяти последних матчах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Тоттенхэм» за 1.43, на ничью за 5.50, а на «Антверпен» — за 8.30.

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    С фаворитом все ясно, но «Антверпен», по всей видимости, готов сопротивляться. По крайней мере, на своем поле бельгийцы выглядели очень уверенно, хотя у «Тоттенхэма» был очень внушительный состав.

    Ставка — обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.05. У гостей обязательно будут возможности забить, «Тоттенхэм» в Лиге Европы не так хорошо сконцентрирован, как в АПЛ.

    Либо же можно поставить на победу «Тоттенхэма» + общий тотал больше 3,5 за 2.65. 0

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