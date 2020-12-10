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    Встреча в Вене пройдет осторожно?

    «Рапид» — «Мольде». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Лиги Европы 10 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Рапид» — «Мольде»
    Магнус Эйкрем
    В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Рапид» будет принимать «Мольде». Игра пройдет на стадионе «Альянц» в Вене 10 декабря. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Рапид» — «Мольде».
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    Футбол. Лига Европы. Группа B 10 Декабря 2020 года
    Рапид В
  • Лига Европы. Группа B
    •  Рапид В 20:55 Мольде Мольде
  • Лига Европы. Группа B
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 3.30
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    «Рапид»

    Австрийская команда из Вены на данный момент занимает третье место в турнирной таблице группы B. За 5 поединков она получила 6 очков и отстала от «Мольде» на 3 пункта.

    В стартовой встрече на групповом этапе «Рапид» на стадионе «Альянц» потерпел поражение от «Арсенала» (1:2). А во втором туре Лиги Европы австрийцы проиграли «Мольде» (0:1).

    Улучшить турнирное положение команде Дитмара Кюбауэра удалось в стыковых матчах с «Дандолком» (4:3; 3:1). Но затем зелено-белые на «Эмирейтс» были разгромлены «Арсеналом» (1:4).

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    В чемпионате Австрии клуб из Вены пока находится на третьем месте, но разрыв между лидерами составляет всего 2 пункта. Перед продолжением Лиги Европы «Рапид» в Бундеслиге прихлопнул «Хартберг» (3:1).

    «Мольде»

    Футбольный клуб, представляющий Норвегию, за пять туров группового раунда заработал 9 очков. В таблице он сейчас находится на втором месте и опережает соперников из Австрии на 3 балла.

    В первой встрече группы «Мольде» в Дублине одержал волевую победу над «Дандолком» (2:1). А затем норвежский клуб минимально обыграл «Рапид» у себя на родине (1:0).

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    • В двух матчах с «Арсеналом» команда Эрлинга Мо ни разу не справилась с именитым соперником (1:4; 0:3). Однако в пятом туре «Мольде» поправил свое турнирное положение, одолев «Дандолк» (3:1).

    В домашнем первенстве «Мольде» без надежд на золото идет вторым в таблице. Перед возобновлением Лиги Европы подопечные Эрлинга Мо победили «Олесунн» в Высшей лиге (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Рапида» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.14, на ничью — 4.02, а на победу «Мольде» — 3.20.

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    Чтобы оказаться на втором месте в группе, «Рапиду» необходимо выигрывать с разницей в 2+ гола. Ну а «Мольде» достаточно и ничьей.

    Тот самый 1 балл норвежцы станут оборонять с первых минут, а вскрыть их оборону хозяевам будет сложно. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.62. 0

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