«Маккаби» Тель-Авив — «Сивасспор». Прогноз (к. 2.10) и ставки на Лигу Европы 10 декабря 2020 года

Израильский «Маккаби» встретится дома с турецким «Сивасспором» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 10 декабря в Тель-Авиве, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Маккаби» Тель-Авив — «Сивасспор».

«Маккаби»

«Маккаби» занимает второе место в группе, набрав в пяти турах восемь очков. Подняться на первую строчку израильтяне уже не смогут, а вот опуститься на третью — легко.

В прошлом туре «Маккаби» сыграл вничью с «Карабахом», что можно считать потерей очков. А вот домашняя ничья с «Вильярреалом» — это, безусловно, достижение для команды из Тель-Авива.

Единственное на данный момент поражение «Маккаби» потерпел в гостевой игре с «Вильярреалом», когда пропустил четыре безответных мячах.

Календарь и таблица Лиги Европы

В остальных же случаях «Маккаби» ни разу не пропускал больше одного гола.

«Сивасспор»

Тем временем «Сивасспор» набрал в пяти матчах лишь шесть очков, но тоже по-прежнему претендует на путевку в плей-офф. Только для этого турецкому клубу необходимо выигрывать в Тель-Авиве, ничья гостей не устроит.

Обе победы «Сивасспор» одержал в матчах с «Карабахом», которому совершенно не удался текущий групповой этап.

А вот в остальных матчах «Сивасспор» уступил, пропустив при этом восемь мячей. Правда, в гостях у «Вильярреала» турецкая команда сумела забить три гола.

«Сивасспор» выиграл только один из шести последних матчей.

Прогноз и ставка

На «Маккаби» в предстоящем матче можно поставить за 2.10, ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу «Сивасспорта» — за 3.64.

Первый матч между этими командами завершился со счетом 2:1 в пользу «Маккаби», который заметно лучше проявил себя и в других встречах.

Поэтому есть все основания предполагать, что клуб из «Маккаби» обыграет «Сивасспор» и дома.

Ставка — победа «Маккаби» за 2.10. 0