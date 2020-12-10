«Маккаби» Тель-Авив — «Сивасспор». Прогноз (к. 2.10) и ставки на Лигу Европы 10 декабря 2020 года

«Маккаби»
«Маккаби» занимает второе место в группе, набрав в пяти турах восемь очков. Подняться на первую строчку израильтяне уже не смогут, а вот опуститься на третью — легко.
В прошлом туре «Маккаби» сыграл вничью с «Карабахом», что можно считать потерей очков. А вот домашняя ничья с «Вильярреалом» — это, безусловно, достижение для команды из Тель-Авива.
Единственное на данный момент поражение «Маккаби» потерпел в гостевой игре с «Вильярреалом», когда пропустил четыре безответных мячах.
Календарь и таблица Лиги Европы
В остальных же случаях «Маккаби» ни разу не пропускал больше одного гола.
«Сивасспор»
Тем временем «Сивасспор» набрал в пяти матчах лишь шесть очков, но тоже по-прежнему претендует на путевку в плей-офф. Только для этого турецкому клубу необходимо выигрывать в Тель-Авиве, ничья гостей не устроит.
Обе победы «Сивасспор» одержал в матчах с «Карабахом», которому совершенно не удался текущий групповой этап.
А вот в остальных матчах «Сивасспор» уступил, пропустив при этом восемь мячей. Правда, в гостях у «Вильярреала» турецкая команда сумела забить три гола.
«Сивасспор» выиграл только один из шести последних матчей.
Прогноз и ставка
На «Маккаби» в предстоящем матче можно поставить за 2.10, ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу «Сивасспорта» — за 3.64.
Первый матч между этими командами завершился со счетом 2:1 в пользу «Маккаби», который заметно лучше проявил себя и в других встречах.
Поэтому есть все основания предполагать, что клуб из «Маккаби» обыграет «Сивасспор» и дома.
Ставка — победа «Маккаби» за 2.10. 0