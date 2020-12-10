ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус» сокрушил «Барселону»Роналду уложил на лопатки Месси «Зенит» — «Боруссия»ЛЧ. «Зенит» проиграл «Боруссии», «Краснодар» сыграл вничью с «Челси» Уле Гуннар Сульшер и Юлиан НагельсманнУ подножья горы. Сульшеру предстоит доказать, способен ли он вернуть клуб на вершину
  • 21:59
    • Нойер, Мюллер и Дуглас Коста выйдут в старте «Баварии» против «Локо»
  • 22:53
    • «Ливерпуль» упустил победу над «Митьюлландом» в Дании
  • 22:52
    • «Аталанта» вырвала победу у «Аякса» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов
  • 22:49
    • ПСЖ разгромил «Башакшехир» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
  • 22:25
    • «Олимпиакос» и «Порту» огласили составы
  • 22:24
    • Де Брейне и Стерлинг начнут матч против «Марселя» на замене
  • 22:16
    • Лукаку и Мартинес сыграют против «Шахтера» со стартовых минут
    Все новости спорта

    «Маккаби» обыграет «Сивасспор» и на своем поле?

    «Маккаби» Тель-Авив — «Сивасспор». Прогноз (к. 2.10) и ставки на Лигу Европы 10 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Маккаби» Тель-Авив — «Сивасспор»
    «Маккаби»
    Израильский «Маккаби» встретится дома с турецким «Сивасспором» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 10 декабря в Тель-Авиве, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Маккаби» Тель-Авив — «Сивасспор».

    «Маккаби»

    «Маккаби» занимает второе место в группе, набрав в пяти турах восемь очков. Подняться на первую строчку израильтяне уже не смогут, а вот опуститься на третью — легко.

    В прошлом туре «Маккаби» сыграл вничью с «Карабахом», что можно считать потерей очков. А вот домашняя ничья с «Вильярреалом» — это, безусловно, достижение для команды из Тель-Авива.

    Единственное на данный момент поражение «Маккаби» потерпел в гостевой игре с «Вильярреалом», когда пропустил четыре безответных мячах.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В остальных же случаях «Маккаби» ни разу не пропускал больше одного гола.

    «Сивасспор»

    Тем временем «Сивасспор» набрал в пяти матчах лишь шесть очков, но тоже по-прежнему претендует на путевку в плей-офф. Только для этого турецкому клубу необходимо выигрывать в Тель-Авиве, ничья гостей не устроит.

    Обе победы «Сивасспор» одержал в матчах с «Карабахом», которому совершенно не удался текущий групповой этап.

  • 18 участников плей-офф, судьба «Наполи» и боль ЦСКА
  • Расклады в Лиге Европы перед заключительным туром группового этапа
  • 04/12/2020

    • А вот в остальных матчах «Сивасспор» уступил, пропустив при этом восемь мячей. Правда, в гостях у «Вильярреала» турецкая команда сумела забить три гола.

    «Сивасспор» выиграл только один из шести последних матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Маккаби» в предстоящем матче можно поставить за 2.10, ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу «Сивасспорта» — за 3.64.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Первый матч между этими командами завершился со счетом 2:1 в пользу «Маккаби», который заметно лучше проявил себя и в других встречах.

    Поэтому есть все основания предполагать, что клуб из «Маккаби» обыграет «Сивасспор» и дома.

    Ставка — победа «Маккаби» за 2.10. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Амур — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Янг Бойз — ЧФР Клуж
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.85
  • Прогноз на матч Наполи — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.66
  • Прогноз на матч Дандолк — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.59
  • Прогноз на матч Хапоэль Б-Ш — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.62
  • Прогноз на матч Рапид — Мольде
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.60
  • Прогноз на матч Стандард — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.50
  • Прогноз на матч ПСВ — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.93
  • Прогноз на матч Риека — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.07
  • Прогноз на матч Лех — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА София — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.70
  • Прогноз на матч ПАОК — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    ЧМ-2022 по футболу
  • Жеребьёвка отбора к ЧМ-2022 по футболу
    • 20:52 07/12/2020     «Реал»
  • Судьба «Реала», интрига группы Н, призрачная надежда «Локомотива»
    • 03:05 03/12/2020     ЦСКА — «Вольфсберг»
  • Позор становится привычным. ЦСКА проиграл австрийскому середняку и вылетел из еврокубков
    • 02:36 04/12/2020
    «Маккаби» Тель-Авив — «Сивасспор». Прогноз (к. 2.10) и ставки на Лигу Европы 10 декабря 2020 года. Прогноз на «Маккаби» Тель-Авив — «Сивасспор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100
  • € бонус
    новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры