ЦСКА София — «Рома». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Лиги Европы 10 декабря 2020 года

В шестом туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА София будет принимать «Рому». Игра пройдет на стадионе «Болгарской Армии» 10 декабря. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на ЦСКА София — «Рома».

ЦСКА София

В квартете с «Ромой», «Янг Бойз» и «ЧФР Клуж» скромному болгарскому коллективу не нашлось места в зоне плей-офф. В таблице он в итоге идет последним с двумя очками на счету.

Свой первый еврокубковый матч в текущем сезоне ЦСКА София проиграл «ЧФР Клуж» (0:2), а затем на «Олимпико» «армейцы» отобрали 1 балл у «Ромы», скатав нулевую ничью (0:0).

После встречи с римлянами болгарский клуб дважды оказался слабее «Янг Бойз» в стыковых матчах (0:3; 0:1). В пятом туре красные обошлись без голов в противостоянии с «ЧФР Клуж» (0:0).

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В домашнем первенстве ЦСКА София находится в тройке лидеров с 27 очками на счету и уступает «Лудогорцу» 5 пунктов. На выходных «армейцы» в гостях раскатали «Ботев Пловдив» (3:0).

«Рома»

Футбольный клуб из Рима прогнозировано стал самым сильным в своей группе. За 5 туров итальянский коллектив заработал 13 очков и обеспечил себе выход в плей-офф с первого места.

На старте Лиги Европы «Рома» в Швейцарии совершила камбэк в игре с «Янг Бойз» (2:1), после чего на своем поле она не смогла дожать скромный ЦСКА София (0:0).

Удачно выстрелила команда Паулу Фонсеки в двух стыковых матчах с «ЧФР Клуж», добыв две сухих победы (5:0; 2:0), а в пятом туре красно-желтые еще раз переиграли «Янг Бойз» (3:1).

В чемпионате Италии «Рома» пока находится на шестом месте. За 10 туров она накопила 18 баллов. В последней встрече в рамках Серии А «волки» дома расписали мировую с «Сассуоло» (0:0).

Прогноз и ставка

На победу ЦСКА София в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.24, на ничью — 3.80, а на победу «Ромы» — 1.90.

Возможно, в предстоящем матче команда Паулу Фонсеки захочет поквитаться со скромным болгарским клубом за то, что те не позволили ей набрать максимум очков в группе.

Других турнирных задач у «волков» не будет, ровно как и хозяев встречи. Наши прогноз и ставка — победа «Ромы» с коэффициентом 1.90. 0