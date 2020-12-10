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    ЦСКА София — «Рома». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Лиги Европы 10 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА София — «Рома»
    Генрих Мхитарян
    В шестом туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА София будет принимать «Рому». Игра пройдет на стадионе «Болгарской Армии» 10 декабря. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на ЦСКА София — «Рома».
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    Футбол. Лига Европы. Группа A 10 Декабря 2020 года
    ЦСКА София
  • Лига Европы. Группа A
    •  ЦСКА София 20:55 Рома Рома
  • Рим
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.20
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.75
  • Ставка!
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    ЦСКА София

    В квартете с «Ромой», «Янг Бойз» и «ЧФР Клуж» скромному болгарскому коллективу не нашлось места в зоне плей-офф. В таблице он в итоге идет последним с двумя очками на счету.

    Свой первый еврокубковый матч в текущем сезоне ЦСКА София проиграл «ЧФР Клуж» (0:2), а затем на «Олимпико» «армейцы» отобрали 1 балл у «Ромы», скатав нулевую ничью (0:0).

    После встречи с римлянами болгарский клуб дважды оказался слабее «Янг Бойз» в стыковых матчах (0:3; 0:1). В пятом туре красные обошлись без голов в противостоянии с «ЧФР Клуж» (0:0).

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    В домашнем первенстве ЦСКА София находится в тройке лидеров с 27 очками на счету и уступает «Лудогорцу» 5 пунктов. На выходных «армейцы» в гостях раскатали «Ботев Пловдив» (3:0).

    «Рома»

    Футбольный клуб из Рима прогнозировано стал самым сильным в своей группе. За 5 туров итальянский коллектив заработал 13 очков и обеспечил себе выход в плей-офф с первого места.

    На старте Лиги Европы «Рома» в Швейцарии совершила камбэк в игре с «Янг Бойз» (2:1), после чего на своем поле она не смогла дожать скромный ЦСКА София (0:0).

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    • Удачно выстрелила команда Паулу Фонсеки в двух стыковых матчах с «ЧФР Клуж», добыв две сухих победы (5:0; 2:0), а в пятом туре красно-желтые еще раз переиграли «Янг Бойз» (3:1).

    В чемпионате Италии «Рома» пока находится на шестом месте. За 10 туров она накопила 18 баллов. В последней встрече в рамках Серии А «волки» дома расписали мировую с «Сассуоло» (0:0).

    Прогноз и ставка

    На победу ЦСКА София в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.24, на ничью — 3.80, а на победу «Ромы» — 1.90.

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    Возможно, в предстоящем матче команда Паулу Фонсеки захочет поквитаться со скромным болгарским клубом за то, что те не позволили ей набрать максимум очков в группе.

    Других турнирных задач у «волков» не будет, ровно как и хозяев встречи. Наши прогноз и ставка — победа «Ромы» с коэффициентом 1.90. 0

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    ЦСКА София — «Рома». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Лиги Европы 10 декабря 2020 года. Прогноз на ЦСКА София — «Рома». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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