ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Химки»Конец троецарствия. «Химки» не дали ЦСКА догнать «Спартак» и «Зенит» Де Брейне стал героем матча«Сити» выглядит главным претендентом на титул «Атлетик» — «Сельта»Примера. «Атлетико» вышел на первое место, «Барса» проиграла «Кадису», «Реал» победил в гостях у «Севильи»
  • 00:44
    • «Милан» удержал победу над «Сампдорией»
  • 00:12
    • «Ливерпуль» разгромил «Вулверхэмптон» на «Энфилде»
  • 23:01
    • Перес выиграл «Гран-при Сахира», Квят — 7-й
  • 22:15
    • «Наполи» разгромил «Кротоне»
  • 21:55
    • «Байер» одержал крупную победу над «Шальке»
  • 20:53
    • ЦСКА сыграл вничью с «Химками»
  • 18:26
    • Гол Фомина принес «Динамо» победу над «Арсеналом»
    Все новости спорта

    Догонит ли «Эйбар» «Севилью»?

    «Эйбар» — «Севилья». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч Ла Лиги 7 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Эйбар Прогнозы на Валенсию Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Севилья»
    «Эйбар» станет седьмым в случае победы
    В 12 туре чемпионата Испании «Эйбар» будет принимать «Валенсию». Игра пройдет на стадионе «Ипуруа» 7 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Эйбар» — «Севилья».

    «Эйбар»

    «Эйбар» расположился на 13-й позиции в турнирной таблице испанской Примеры с 13 набранными очками.

    На счету «оружейников» три победы, четыре ничьи и четыре поражения в 11-ти сыгранных турах.

    Команда Хосе Луиса Мендилибара в ноябре разошлась миром с «Уэской» (1:1) и «Хетафе» (0:0), а также победила на выезде «Бетис» (2:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В случае победы коллектив станет седьмым и догонит шестую в турнирной таблице «Севилье», которой в таком случае будет уступать по разнице мячей.

    «Валенсия»

    «Валенсия» занимает 16 место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 12 очков.

    «Летучие мыши» одержали три победы, трижды сыграли вничью и потерпели пять поражений в 11-ти сыгранных турах.

  • Самоуничтожение «Барсы». Каталонцы помогают соперникам добить себя
  • Команда Рональда Кумана в гостях потерпела поражение от «Кадиса»
  • Вчера

    • В ноябре подопечные Хави Грасии поделили очки с «Хетафе» (2:2) и «Алавесом» (2:2), разгромили «Реал» (4:1) и уступили «Атлетико» (0:1).

    Отрыв левантийцев от зоны вылета составляет лишь один балл, а от еще более опасного 19-го места — два, поэтому клубу важно набрать как можно больше очков в грядущем поединке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.

    50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,25. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сочи — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Спартак — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Брайтон — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.53
  • Экспресс дня 7 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Зинедин Зидан
  • «Реал» на грани сенсационного вылета из ЛЧ. «Шахтер» вновь нокаутировал «сливочных»
    • 14:57 02/12/2020     ЦСКА — «Вольфсберг»
  • Позор становится привычным. ЦСКА проиграл австрийскому середняку и вылетел из еврокубков
    • 02:36 04/12/2020     «Брюгге» — «Зенит»
  • Это провал. Разгром в Бельгии лишил «Зенит» шансов на евровесну
    • 02:14 03/12/2020
    «Эйбар» — «Севилья». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч Ла Лиги 7 декабря 2020 года. Прогноз на «Эйбар» — «Севилья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.25
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры