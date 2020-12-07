«Эйбар» — «Севилья». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч Ла Лиги 7 декабря 2020 года

В 12 туре чемпионата Испании «Эйбар» будет принимать «Валенсию». Игра пройдет на стадионе «Ипуруа» 7 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Эйбар» — «Севилья».

«Эйбар»

«Эйбар» расположился на 13-й позиции в турнирной таблице испанской Примеры с 13 набранными очками.

На счету «оружейников» три победы, четыре ничьи и четыре поражения в 11-ти сыгранных турах.

Команда Хосе Луиса Мендилибара в ноябре разошлась миром с «Уэской» (1:1) и «Хетафе» (0:0), а также победила на выезде «Бетис» (2:0).

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В случае победы коллектив станет седьмым и догонит шестую в турнирной таблице «Севилье», которой в таком случае будет уступать по разнице мячей.

«Валенсия»

«Валенсия» занимает 16 место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 12 очков.

«Летучие мыши» одержали три победы, трижды сыграли вничью и потерпели пять поражений в 11-ти сыгранных турах.

В ноябре подопечные Хави Грасии поделили очки с «Хетафе» (2:2) и «Алавесом» (2:2), разгромили «Реал» (4:1) и уступили «Атлетико» (0:1).

Отрыв левантийцев от зоны вылета составляет лишь один балл, а от еще более опасного 19-го места — два, поэтому клубу важно набрать как можно больше очков в грядущем поединке.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.

Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,25. 0