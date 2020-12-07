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    Сможет ли «Саутгемптон» набрать очки на поле «Брайтона»?

    «Брайтон» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 2.17) и ставки на чемпионат Англии 7 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Саутгемптон»
    Беспроигрышная серия «Саутгемптона» в гостях составляет уже четыре матча
    «Брайтон» сыграет на своем поле против «Саутгемптона» в рамках 11-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Брайтон» — «Саутгемптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Декабря 2020 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
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    •  Брайтон энд Хоув Альбион 23:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    «Брайтон»

    «Брайтон» после десяти сыгранных матчей занимает всего лишь 16-е место. Однако, если посмотреть на результаты команды, то все не так уж и плохо.

    В шести предыдущих турах «Брайтон» потерпел лишь одно поражение. А, например, на прошлой неделе команда Грэма Поттера сыграла дома вничью с «Ливерпулем», при этом еще и не сумев реализовать пенальти.

    Кроме того, пару недель назад «Брайтон» выиграл в гостях у «Астон Виллы», которая в этом сезоне выглядит значительно сильнее, чем ранее.

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    При этом, что интересно, «Брайтон» еще ни разу в текущем чемпионате не побеждал на своем поле — после двух поражений команда Поттера трижды сыграла вничью.

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» набрал 17 очков и находится на восьмой строчке. Но могло быть еще лучше, если бы в прошлом туре «святые» не проиграли «Манчестер Юнайтед». После первого тайма «Саутгемптон» выигрывал 2:0, но после перерыва пропустил три мяча.

    Но тут важно знать, что «Саутгемптон» перед встречей с «МЮ» не проигрывал в семи матчах кряду. А там были и ярка ничья с «Челси», и победы над «Астон Виллой», «Эвертоном» и не только.

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    • В текущем сезоне «Саутгемптон» хорошо играет в гостевых матчах. После поражения от «Кристал Пэлас» «святые» больше не проигрывали на выезде.

    Также любопытно, что «Саутгемптон», как и «Брайтон», не смог забить только в одной игре текущего сезона.

    Прогноз и ставка

    На «Брайтон» в предстоящем матче можно поставить за 2.45, ничью букмекеры предлагают за 3.55, а победу «Саутгемптона» — за 2.98.

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    Понятно, что «Брайтон» способен создать проблемы абсолютно любому сопернику, за примерами далеко ходить не надо, достаточно вспомнить недавнюю игру с «Ливерпулем».

    И все-таки нужно учитывать специфику подобных матчей. Против «Саутгемптона» хозяевам будет ненамного проще, чем с «Ливерпулем». А, может, даже и сложнее.

    Ставка — победа «Саутгемптона» с форой (0) за 2.17.

    И еще один вариант — ставка на тотал «Саутгемптона» больше 1,5 за 2.62. 0

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