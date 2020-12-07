«Брайтон» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 2.17) и ставки на чемпионат Англии 7 декабря 2020 года

«Брайтон» сыграет на своем поле против «Саутгемптона» в рамках 11-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Брайтон» — «Саутгемптон».

«Брайтон»

«Брайтон» после десяти сыгранных матчей занимает всего лишь 16-е место. Однако, если посмотреть на результаты команды, то все не так уж и плохо.

В шести предыдущих турах «Брайтон» потерпел лишь одно поражение. А, например, на прошлой неделе команда Грэма Поттера сыграла дома вничью с «Ливерпулем», при этом еще и не сумев реализовать пенальти.

Кроме того, пару недель назад «Брайтон» выиграл в гостях у «Астон Виллы», которая в этом сезоне выглядит значительно сильнее, чем ранее.

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При этом, что интересно, «Брайтон» еще ни разу в текущем чемпионате не побеждал на своем поле — после двух поражений команда Поттера трижды сыграла вничью.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» набрал 17 очков и находится на восьмой строчке. Но могло быть еще лучше, если бы в прошлом туре «святые» не проиграли «Манчестер Юнайтед». После первого тайма «Саутгемптон» выигрывал 2:0, но после перерыва пропустил три мяча.

Но тут важно знать, что «Саутгемптон» перед встречей с «МЮ» не проигрывал в семи матчах кряду. А там были и ярка ничья с «Челси», и победы над «Астон Виллой», «Эвертоном» и не только.

В текущем сезоне «Саутгемптон» хорошо играет в гостевых матчах. После поражения от «Кристал Пэлас» «святые» больше не проигрывали на выезде.

Также любопытно, что «Саутгемптон», как и «Брайтон», не смог забить только в одной игре текущего сезона.

Прогноз и ставка

На «Брайтон» в предстоящем матче можно поставить за 2.45, ничью букмекеры предлагают за 3.55, а победу «Саутгемптона» — за 2.98.

Понятно, что «Брайтон» способен создать проблемы абсолютно любому сопернику, за примерами далеко ходить не надо, достаточно вспомнить недавнюю игру с «Ливерпулем».

И все-таки нужно учитывать специфику подобных матчей. Против «Саутгемптона» хозяевам будет ненамного проще, чем с «Ливерпулем». А, может, даже и сложнее.

Ставка — победа «Саутгемптона» с форой (0) за 2.17.

И еще один вариант — ставка на тотал «Саутгемптона» больше 1,5 за 2.62. 0