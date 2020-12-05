ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Наполи» все еще не гарантировал себе участие в плей-офф Лиги Европы18 участников плей-офф, судьба «Наполи» и боль ЦСКА ЦСКА — «Вольфсберг»Позор становится привычным. ЦСКА проиграл австрийскому середняку и вылетел из еврокубков Уле Гуннар Сульшер и Маркус РашфордСульшер заснул за рулем. Наставник «Юнайтед» проиграл тактическую битву Тухелю
  • 18:32
    • Зе Луиш лучший игрок «Локомотива» в ноябре
  • 18:21
    • ПСЖ рассматривает вариант подписания Месси этим летом
  • 17:39
    • Жиру игрок недели в Лиге чемпионов
  • 10:34
    • Косторная пропустит этап Кубка России из-за коронавируса
  • 12:30
    • Геркус назвал предательством выступление российских клубов в еврокубках
  • 12:00
    • СМИ: Муса подписал контракт с «Галатасараем»
  • 11:41
    • eFootball PES 2021 выпустила обновление
    Все новости спорта

    «Автозаводцы» закончат год викторией?

    «Торпедо» — «Велес». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч ФНЛ 5 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Велес Прогнозы на Торпедо Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Велес»
    Сергей Игнашевич
    5 декабря в рамках 26-го тура первенства ФНЛ состоится московское дерби, в котором «Торпедо» сыграет с «Велесом». Игра начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Торпедо» — «Велес».
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 05 Декабря 2020 года
    Торпедо
  • Москва
    •  Торпедо 16:00 Велес Велес
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 3.75
  • Ставка!
    •

    «Торпедо»

    «Торпедо» после 25 туров розыгрыша ФНЛ с 53 зачетными пунктами идет третьим в турнирной таблице, проигрывая второму «Оренбургу» только по дополнительным показателям.

    За последние 13 поединков первенства «автозаводцы» оступились лишь раз, проиграв в Астрахани «Волгарю» со счетом 2:3. Еще 11 раз они выигрывали и один матч свели вничью.

    Мировая как раз пришлась на поединок минувшего игрового дня в гостях с «Балтикой» (0:0), а перед этим москвичи выиграли четыре раза подряд, в двух случаях забивая по четыре мяча, а еще в двух только по одному.

    Календарь и таблица ФНЛ

    12 домашних встреч текущего чемпионата принесли «Торпедо» восемь выигрышей, два мировых исхода и столько же поражений, разница забитых и пропущенных составляет 25:10.

    «Велес»

    Новичок первой лиги перед стартом 26 тура расположился на шестой строке в турнирной таблице, имея на своем счету 46 баллов и уступает топ-4 всего шесть пунктов.

    За последние девять матчей первенства «Велес» потерпел лишь одно фиаско, уступив в середине ноября в Самаре «Крыльям Советам» (1:2), после этого он дважды победил и раз сыграл вничью.

  • Это провал. Разгром в Бельгии лишил «Зенит» шансов на евровесну
  • Реакция спортивных СМИ на провал «Зенита» в еврокубковом матче с «Брюгге»
  • Вчера

    • Одолеть удалось в этом отрезке на своем поле «Волгарь» (1:0) и «Шинник» (4:2) в последнем игровом дне, мировая состоялась в Воронеже с «Факелом» (0:0).

    «Велес» довольно-таки неплохо играет вне родных стен, проиграв лишь три раза при шести выигрышах и двух мировых исходах, разница забитых и пропущенных — 13:10.

    В первом круге «Торпедо» разгромило «Велес» со счетом 5:0. Отметим, что «автозаводцы» еще не проигрывали предстоящему противнику, выиграв два раза при двух ничьих.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Торпедо» предлагают — 1.70.

    50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    На викторию «Велеса» дают — 4.70, ничья оценена — в 3.40.

    Прогнозируем, что «автозаводцы» и во второй раз в сезоне смогут обыграть «Велес». 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Герта — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Барнсли — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зюлте-Варегем — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Атлетик — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ним — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Экспресс дня 4 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Амур — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Локомотив — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Енисей
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Трактор — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Текстильщик — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Алания — Чертаново
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Ростов» — «Динамо»
  • Магия Шварца закончилась. «Ростов» рвется в чемпионскую гонку
    • 23:52 28/11/2020     «Брюгге» — «Зенит»
  • Это провал. Разгром в Бельгии лишил «Зенит» шансов на евровесну
    • Вчера в 02:14     Зинедин Зидан
  • «Реал» на грани сенсационного вылета из ЛЧ. «Шахтер» вновь нокаутировал «сливочных»
    • 14:57 02/12/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Торпедо» — «Велес». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч ФНЛ 5 декабря 2020 года. Прогноз на «Торпедо» — «Велес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры