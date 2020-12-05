«Торпедо» — «Велес». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч ФНЛ 5 декабря 2020 года

5 декабря в рамках 26-го тура первенства ФНЛ состоится московское дерби, в котором «Торпедо» сыграет с «Велесом». Игра начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Торпедо» — «Велес».

«Торпедо»

«Торпедо» после 25 туров розыгрыша ФНЛ с 53 зачетными пунктами идет третьим в турнирной таблице, проигрывая второму «Оренбургу» только по дополнительным показателям.

За последние 13 поединков первенства «автозаводцы» оступились лишь раз, проиграв в Астрахани «Волгарю» со счетом 2:3. Еще 11 раз они выигрывали и один матч свели вничью.

Мировая как раз пришлась на поединок минувшего игрового дня в гостях с «Балтикой» (0:0), а перед этим москвичи выиграли четыре раза подряд, в двух случаях забивая по четыре мяча, а еще в двух только по одному.

Календарь и таблица ФНЛ

12 домашних встреч текущего чемпионата принесли «Торпедо» восемь выигрышей, два мировых исхода и столько же поражений, разница забитых и пропущенных составляет 25:10.

«Велес»

Новичок первой лиги перед стартом 26 тура расположился на шестой строке в турнирной таблице, имея на своем счету 46 баллов и уступает топ-4 всего шесть пунктов.

За последние девять матчей первенства «Велес» потерпел лишь одно фиаско, уступив в середине ноября в Самаре «Крыльям Советам» (1:2), после этого он дважды победил и раз сыграл вничью.

Одолеть удалось в этом отрезке на своем поле «Волгарь» (1:0) и «Шинник» (4:2) в последнем игровом дне, мировая состоялась в Воронеже с «Факелом» (0:0).

«Велес» довольно-таки неплохо играет вне родных стен, проиграв лишь три раза при шести выигрышах и двух мировых исходах, разница забитых и пропущенных — 13:10.

В первом круге «Торпедо» разгромило «Велес» со счетом 5:0. Отметим, что «автозаводцы» еще не проигрывали предстоящему противнику, выиграв два раза при двух ничьих.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Торпедо» предлагают — 1.70.

На викторию «Велеса» дают — 4.70, ничья оценена — в 3.40.

Прогнозируем, что «автозаводцы» и во второй раз в сезоне смогут обыграть «Велес». 0