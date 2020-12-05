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    Владикавказцы будут иметь проблемы с «чертятами»?

    «Алания» — «Чертаново». Прогноз (к. 2.66) и ставки на матч ФНЛ 5 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Чертаново»
    «Алания»
    В субботу, 5 декабря, владикавказская «Алания» на своем стадионе «Спартак» в 26-м туре первенства первой российской лиги сыграет с «Чертаново». Начало — в 15:00 по мск. Прогноз на «Алания» — «Чертаново».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 05 Декабря 2020 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 15:00 Чертаново Чертаново
  • Россия. ФНЛ
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.17
  • X
  • 7.30
  • 2
  • 16.00
  • Ставка!
    •

    «Алания»

    «Алания» по итогам 25-х проведенных туров первенства первой российской лиги идет на пятой строке в турнирной таблице, имея на своем счету 46 очков, что на шесть меньше, чем у четвертой позиции.

    На данный момент у «желто-красных» 8-матчевая беспроигрышная серия, в которой было пять выигрышей и три мировых исхода, один из них пришелся на игру прошлого тура против «Ниженего Новгорода» (0:0) дома.

    А перед этим клуб из Владикавказа одержали две домашние виктории, поочередно одолев на своей территории 2:1 «Оренбург» и 3:0 «Енисей». А в предыдущих четырех поединках было по две ничью и выигрыша.

    Календарь и таблица ФНЛ

    В родных стенах клуб из Владикавказа уступил лишь в одной из 12 проведенных встреч, три раза сыграл вничью и восемь раз одержал виктории, разница мячей — 32:13.

    «Чертаново»

    «Чертаново» с 23 набранными очками находится в зоне вылета, на 19 месте в турнирной таблице. От безопасной позиции коллектив отделяет четыре пункта.

    «Чертята» неплохо провели отрезок в последние четыре игры, в котором они одержали три виктории и один раз потерпели фиаско, состоявшееся два тура тому назад дома от «Иртыша» (0:1).

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    • Победить в этот удачный период московская команда смогла на выезде «Томь» и брянское «Динамо» (по 2:1), а также на своей территории «Нефтехимик» (1:0) в минувшем туре.

    На выезде в текущем первенстве «бело-синие» добыли четыре виктории, один поединок завершили мировым исходом и семь раз терпели поражения, разница забитых и пропущенных — 12:21.

    Игра первого круга закончилась крупной победой «Алании» в Москве — 3:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Алании» — 1.17, победа «Чертаново» — 14.50, ничья — 6.90.

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    «Алания» на своем поле должна брать три очка в игре с аутсайдером, но вряд ли хозяева смогут сохранить ворота на замке, так как «черятята» в последнее время забивают почти в каждой игре.

    Наша ставка на эту встречу — П1 + обе забьют. 0

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    «Алания» — «Чертаново». Прогноз (к. 2.66) и ставки на матч ФНЛ 5 декабря 2020 года. Прогноз на «Алания» — «Чертаново». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.66
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