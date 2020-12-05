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    Выстоит ли «Лейпциг» на поле «Баварии»?

    «Бавария» — «Лейпциг». Прогноз (к. 2.32) и ставки на чемпионат Германии 5 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Лейпциг»
    «Бавария» в прошлом сезоне ни разу не выиграла у «Лейпцига»
    В центральном матче 10-го тура чемпионата Германии «Бавария» встретится на своем поле с «Лейпцигом». Матч пройдет 5 декабря в Мюнхене, начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Бавария» — «Лейпциг».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 05 Декабря 2020 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 20:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.48
  • X
  • 4.75
  • 2
  • 6.10
  • Ставка!
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    «Бавария»

    «Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги по итогам девяти туров, в которых мюнхенский клуб набрал 22 очка.

    В общем-то, ничего нового, «Бавария» снова главный претендент на титул. И вряд ли сейчас найдется хотя бы один человек, который скажет, что чемпионом станет кто-то другой. Так думают даже в Дортмунде и Лейпциге, хотя пока «Бавария» еще не ушла в отрыв.

    В ноябре «Бавария» провела в чемпионате три матча, в которых набрала семь очков. Команда Ханса-Дитера Флика неожиданно сыграла вничью с «Вердером». Но это произошло сразу после паузы на матчи сборных, поэтому слишком придираться и рассуждать о проблемах действующего чемпиона нет смысла.

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    Тем более в прошлом туре «Бавария» легко выиграла в гостях у «Штутгарта», а потом провела солидный матч с «Атлетико» в Лиге чемпионов. Игра в Мадриде уже не имела для «Баварии» никакого турнирного значения, но мюнхенская машина все равно добилась положительного результата.

    «Лейпциг»

    Тем временем «Лейпциг» занимает второе место, отставая от «Баварии» на два очка. И это очень солидно, учитывая, что у Юлиана Нагельсманна нет таких кадровых возможностей для ротации, как у Флика в «Баварии».

    В конце октября «Лейпциг» уступил в гостях менхенгладбахской «Боруссии», но после этого началась новая беспроигрышная серия, которая на данный момент составляет три матча.

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    • Важно, что «Лейпцигу» удается стабильно набирать очки, параллельно выступая в Лиге чемпионов.

    Но стоит отметить, что в текущем сезоне у «Лейпцига» до сих пор лишь одна гостевая победа в рамках Бундеслиги.

    Прогноз и ставка

    На «Баварию» в предстоящем матче можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают за 5.70, а победу «Лейпцига» — за 7.40.

    Если что, в прошлом сезоне оба матча между этими командами завершились вничью (причем обе встречи получились «низовыми»), хотя тогда «Баварию» тоже считали явным фаворитом.

    И все-таки, если отталкиваться от текущей ситуации, у «Лейпцига» все-таки не очень большие шансы выстоять в Мюнхене. Позади непростой матч в Турции с «Истанбул Башакшехиром», после «Баварии» — ключевая игра с «Манчестер Юнайтед» за путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Сплошные затраты — как физические, так и психологические. При этом, повторимся, у «Лейпцига» нет серьезных возможностей для ротации состава.

    Поэтому ставка — на победу «Баварии» с форой (-1,5) за 1.98. Нагельсманн, конечно, в каком-то смысле тоже гениальный тренер, но в таких матчах сложно добиваться результата, когда кадровый ресурс ограничен.

    Или ставка — на победу «Баварии» + общий тотал матча больше 3,5 за 2.32. 0

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    «Бавария» — «Лейпциг». Прогноз (к. 2.32) и ставки на чемпионат Германии 5 декабря 2020 года. Прогноз на «Бавария» — «Лейпциг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.98
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