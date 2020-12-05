«Атлетико» — «Вальядолид». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Ла Лиги 5 декабря 2020 года

В 12 туре чемпионата Испании «Атлетико» будет принимать «Вальядолид». Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» 5 декабря. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Вальядолид».

«Атлетико»

Мадридская команда сыграла в девяти встречах чемпионата. В таблице Примеры она находится на втором месте с 23 очками. От «Реала Сосьедад», идущего первым, «индейцы» остаются на 1 балл и имеют 2 игры в запасе.

В ходе девяти последних поединков во всех соревнованиях «Атлетико» никому не проигрывает. После кошмарных 4:0 от «Баварии» в Лиге чемпионов «матрасники» добыли 6 побед и трижды сыграли вничью.

В Примере подопечные Диего Симеоне уже давненько идут без потерь. В упомянутом отрезке «Атлетико» в чемпионате победил «Бетис» (2:0), «Осасуну» (3:1), «Кадис» (4:0), «Барселону» (1:0) и «Валенсию» (1:0).

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В Лиге чемпионов «Атлетико» успел прибить «Зальцбург» (3:2), а в трех следующих еврокубковых встречах мадридцы сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1; 0:0) и «Баварией» (1:1).

«Вальядолид»

Футбольный клуб из одноименного города заработал 10 очков в 11 поединках чемпионата. В турнирной таблице он сейчас находится на 17 месте и опережает «Сельту» из зоны вылета по дополнительным показателям.

Текущий сезон «Вальядолид» начал с восьми матчей без побед. В первой игре бело-фиолетовые заработали 1 балл во встрече с «Реалом Сосьедад» (1:1). А во втором поединке эта команда уступила «Бетису» (0:2).

Далее подопечные Серхио Гонсалеса на «Хосе Соррилья» обменялись голами с «Сельтой» (1:1), после чего были поражения от «Реала» (0:1) и «Эйбара» (1:2). Позже «Вальядолид» скатал ничейку с «Уэской» (2:2).

Затем команда Гонсалеса влетела «Алавесу» (0:2) и «Вильярреалу» (0:2), после чего ее прорвало и она выдала отрезок из побед над «Атлетиком» (2:1) и «Гранадой» (3:1). А в последнем туре была ничья с «Леванте» (1:1).

Прогноз и ставка

На победу «Атлетико» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.39, на ничью — 4.70, а на победу «Вальядолида» — 10.0.

В чемпионате Испании у команды Симеоне дела идут неплохо. С парочкой отложенных игр она находится в таблице рядом с лидерами.

А вот в еврокубках путевку в плей-офф придется разыграть в последнем туре, который состоится на следующей неделе. Есть вероятность, что в матче Примеры «матрасники» попытаются сэкономить силы. Наши прогноз и ставка — «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.82. 0