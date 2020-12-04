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    «Вишни» вновь потеряют очки?

    «Барнсли» — «Борнмут». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Чемпионшипа 4 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Барнсли» — «Борнмут»
    Игрок «Борнмута»
    В 16-м туре английского Чемпионшипа на стадионе «Оуквелл» в городе Барнсли одноименный клуб сыграет с «Борнмутом». Встреча, которая состоится 4 декабря, начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Барнсли» — «Борнмут».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 04 Декабря 2020 года
    Барнсли
  • Англия. Чемпионшип
    •  Барнсли 22:45 Борнмут Борнмут
  • Борнмут
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.80
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.05
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    «Барнсли»

    «Барнсли», с большим трудом избежавший вылета в прошлом сезоне, в текущем розыгрыше Чемпионшипа после 15 туров идет на 14 месте, имея в своей копилке 19 очков.

    «Шахтеры» в текущем первенстве добыли пять викторий, шесть раз уходили с поля поверженными и четырежды делили очки с оппонентами, разница мячей в этих играх составляет 17:17.

    В минувшем туре «дворняги» одолели на выезде «Бирмингем» со счетом 2:1. Этой победой они прервали свою 2-матчевую проигрышную серию, в которой поочередно потерпели фиаско от «Брендфорда» (0:1) дома и от «Блэкберна» (1:2) в гостях.

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    Семь домашних встреч текущей компании в первом английском дивизионе принесли «Барнсли» три виктории, два поражения и два мировых исхода, забил восемь голов, а пропустил в два раза меньше.

    «Борнмут»

    Еще недавно играющий в АПЛ «Борнмут», в этом розыгрыше Чемпионшипа с 27 очками находится пока на второй строчке, отставая от лидера всего на один пункт.

    В текущем розыгрыше первенства первой английской лиги «вишни» потерпели два фиаско, семь раз добились побед и шесть раз победитель выявлен не был, разница мячей — 25:16.

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    • В своей последней проведенной игре коллектив на своей территории уступил «Престону» со счетом 2:3, прервав тем самым свою 4-матчевую беспроигрышную серия, где три из них были выигрышными.

    Вне родных стен «Борнму» в этом первенстве проиграл лишь раз, еще в двух случаях он праздновал виктории и четыре раза делил очки с оппонентами, забить удалось 11 голов, пропустил восемь мячей.

    Последний раз эти клубы играли между собой в сезоне 2013/14. И тогда в рамках Чемпионшипа «Бормут» дважды победил «Барнсли» с одинаковым счетом по 1:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Борнмута» — 2.12, победа «Барнсли» — 3.72, ничья — 3.38.

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    «Вишням» не особо хорошо даются выездные игры, и поэтому в поединке с середняком лиги они вполне могут потерять очки.

    Наш прогноз и ставка на эту игру — 1Х. 0

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    «Барнсли» — «Борнмут». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Чемпионшипа 4 декабря 2020 года. Прогноз на «Барнсли» — «Борнмут». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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