«Сивасспор» — «Вильярреал». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч Лиги Европы 3 декабря 2020 года

В рамках 5-го тура Лиги Европы «Сивасспор» дома примет «Вильярреал». Команды встретятся 3 декабря в Сивасе. Начало матча в 20:55 по мск. Прогноз на «Сивасспор» — «Вильярреал».

«Сивасспор»

«Храбрые» потерпели поражения в первых двух турах группы. Да и в целом сейчас они показывают не лучшие результаты, выиграв один поединок в четырех предыдущих матчах во всех турнирах.

«Сивасспор» первом туре проиграл «Вильярреалу» со счетом 3:5. После этого было домашнее поражение от «Маккаби» Тель-Авив со счетом 1:2.

В третьем туре ему удалось-таки выиграть — у «Карабаха». Наконец, в предыдущем поединке турнира снова был повержен азербайджанский коллектив (3:2).

Календарь и таблица Лиги Европы

Таким образом, клуб идет на третьей строчке с отставанием в один балл от второго в квартете «Маккаби». В чемпионате Турции он занимает лишь 16 место с отрывом в один пункт от зоны вылета.

«Вильярреал»

В первом туре группового раунда «Вильярреал» устроил голевую перестрелку с турецким «Сивасспором». На стадионе «Керамика» хозяева в итоге вышли победителями (5:3).

Во втором поединке данной стадии «Желтая субмарина» также выиграла. В формально гостевом матче ей удалось победить «Карабах» (3:1).

В третьем поединке левантийцы разгромили на своем поле «Маккаби» со счетом 4:0, а в четвертом туре они разошлись миром с израильским соперником (1:1) и уже вышли в плей-офф.

В текущем чемпионате Испании клуб после 11 сыгранных туров находится на третьей строчке, имея в копилке 20 набранных очков (пять викторий, пять ничьих и одно поражение), и отстает от лидера на четыре балла.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,67.

Успех хозяев поля оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,80.

Наши прогноз и ставка — «Вильярреал» выиграет, и в матче будет забито больше 2,5 голов за 2,40. 0