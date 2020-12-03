ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лукаку принес победу «Интеру»Лукаку перезагрузил «Интер» в Лиге чемпионов «Локомотив» — «Зальцбург»Прощание с мечтой о плей-офф. «Локо» проиграл решающий матч в Лиге чемпионов Зинедин Зидан«Реал» на грани сенсационного вылета из ЛЧ. «Шахтер» вновь нокаутировал «сливочных»
  • 21:59
    • Малком, Азмун и Дриусси сыграют в атаке «Зенита» против «Брюгге»
  • 19:53
    • Кабелла выйдет в старте «Краснодара» против «Ренна»
  • 22:21
    • Роналду и Мората сыграют против «Динамо» с первых минут
  • 22:17
    • Жиру сыграет на острие атаки «Челси» в матче с «Севильей»
  • 22:13
    • Известна причина, по которой Дзюба не сыграет с «Брюгге»
  • 22:05
    • Неймар, Мбаппе и Кин выйдут в старте ПСЖ против «МЮ»
  • 21:43
    • «Зенит» интересуется полузащитником «Штутгарта»
    Все новости спорта

    Сохранит ли «Вильярреал» шансы «Сивасспора» на плей-офф?

    «Сивасспор» — «Вильярреал». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч Лиги Европы 3 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Вильярреал Прогнозы на футбол Испании Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Сивасспор» — «Вильярреал»
    «Вильярреал» уже вышел в плей-офф
    В рамках 5-го тура Лиги Европы «Сивасспор» дома примет «Вильярреал». Команды встретятся 3 декабря в Сивасе. Начало матча в 20:55 по мск. Прогноз на «Сивасспор» — «Вильярреал».
    ×
    Футбол. Лига Европы. Группа I 03 Декабря 2020 года
    Сивасспор
  • Сивас
    •  Сивасспор 20:55 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.10
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.67
  • Ставка!
    •

    «Сивасспор»

    «Храбрые» потерпели поражения в первых двух турах группы. Да и в целом сейчас они показывают не лучшие результаты, выиграв один поединок в четырех предыдущих матчах во всех турнирах.

    «Сивасспор» первом туре проиграл «Вильярреалу» со счетом 3:5. После этого было домашнее поражение от «Маккаби» Тель-Авив со счетом 1:2.

    В третьем туре ему удалось-таки выиграть — у «Карабаха». Наконец, в предыдущем поединке турнира снова был повержен азербайджанский коллектив (3:2).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Таким образом, клуб идет на третьей строчке с отставанием в один балл от второго в квартете «Маккаби». В чемпионате Турции он занимает лишь 16 место с отрывом в один пункт от зоны вылета.

    «Вильярреал»

    В первом туре группового раунда «Вильярреал» устроил голевую перестрелку с турецким «Сивасспором». На стадионе «Керамика» хозяева в итоге вышли победителями (5:3).

    Во втором поединке данной стадии «Желтая субмарина» также выиграла. В формально гостевом матче ей удалось победить «Карабах» (3:1).

  • Трансферный дайджест. 24-30 ноября
  • Переберется ли хавбек «Барселоны» в Англию, избавится ли «Арсенал» от полузащитника, найдет ли бывший защитник «Зенита» новый клуб и другие трансферные новости последних дней
  • 30/11/2020

    • В третьем поединке левантийцы разгромили на своем поле «Маккаби» со счетом 4:0, а в четвертом туре они разошлись миром с израильским соперником (1:1) и уже вышли в плей-офф.

    В текущем чемпионате Испании клуб после 11 сыгранных туров находится на третьей строчке, имея в копилке 20 набранных очков (пять викторий, пять ничьих и одно поражение), и отстает от лидера на четыре балла.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,67.

    50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    Успех хозяев поля оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,80.

    Наши прогноз и ставка — «Вильярреал» выиграет, и в матче будет забито больше 2,5 голов за 2,40. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    4.00
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Норвич Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брюгге — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ювентус — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ювентус — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Брюгге — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Севилья — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ференцварош — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.29
  • Экспресс дня 2 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Севилья — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Ростов» — «Динамо»
  • Магия Шварца закончилась. «Ростов» рвется в чемпионскую гонку
    • 23:52 28/11/2020     «Атлетико» — «Локомотив»
  • Надежда на плей-офф. «Локо» сдержал «Атлетико» в Мадриде
    • 02:28 26/11/2020     Диего Марадона
  • Неповторимый гений. Марадону запомнят как одного из величайших в истории
    • 14:55 26/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Сивасспор» — «Вильярреал». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч Лиги Европы 3 декабря 2020 года. Прогноз на «Сивасспор» — «Вильярреал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.40
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры