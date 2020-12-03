«Рейнджерс» — «Стандард». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч Лиги Европы 3 декабря 2020 года

В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Рейнджерс» будет принимать «Стандард». Игра пройдет на стадионе «Айброкс» 3 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Стандард».

«Рейнджерс»

Шотландский клуб из Глазго возглавляет турнирную таблицу группы D, имея 8 очков в активе. От «Бенфики», которая идет второй, «Джерс» оторвались только по результатам очных встреч.

В первом матче группового раунда «Рейнджерс» спокойно разобрался со «Стандардом» в гостях, после чего «плюшевые мишки» минимально обыграли «Лех» на своем поле (1:0).

Затем были стыковые поединки с «Бенфикой», в которых подопечные Стивена Джеррарда устроили голевую перестрелку, но победителя так и не определили (3:3; 2:2).

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В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» лидирует. В 15 турах команда Джеррарда заработала 41 очко и пропустила только 3 гола. От «Селтика» «Джерс» оторвались на 9 пунктов.

«Стандард»

Бельгийский клуб из Льежа находится на последнем месте в турнирной таблице группы D. От первых двух команд он отстает на 5 пунктов, а от третьей — по дополнительным показателям.

На старте еврокубковой кампании «Стандард» на «Морис Дюфран» потерпел поражение от «Рейнджерс» (0:2), а затем красные крупно влетели «Бенфике» на выезде (0:3).

Неудачно закончился для подопечных Филиппа Монтанье и первый матч с «Лехом» (1:3). Однако во втором стыковом поединке бельгийцы победили у себя дома (2:1).

В чемпионате страны «Стандард» находится на пятой позиции. За 14 туров льежский клуб набрал 24 очка. На прошлых выходных команда Филиппа Монтанье расписала мировую с «Андерлехтом» (0:0).

Прогноз и ставка

На победу «Рейнджерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.43, на ничью — 5.15, а на победу «Стандарда» — 7.50.

Команда Стиви Джи еще имеет математические шансы на вылет. Однако на деле проиграть два проходных поединка будет нереально.

На «Айброкс» хозяева забьют несколько мячей самому пропускающему клубу группы. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» забьет в обоих таймах с коэффициентом 2.05. 0