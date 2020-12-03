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    Останется ли «Рейнджерс» на первом месте в группе D?

    «Рейнджерс» — «Стандард». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч Лиги Европы 3 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Стандард»
    Джеймс Тавернье
    В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Рейнджерс» будет принимать «Стандард». Игра пройдет на стадионе «Айброкс» 3 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Стандард».
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    Футбол. Лига Европы. Группа D 03 Декабря 2020 года
    Глазго Рейнджерс
  • Лига Европы. Группа D
    •  Глазго Рейнджерс 23:00 Стандард Стандард
  • Льеж
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.75
  • 2
  • 6.60
  • Ставка!
    •

    «Рейнджерс»

    Шотландский клуб из Глазго возглавляет турнирную таблицу группы D, имея 8 очков в активе. От «Бенфики», которая идет второй, «Джерс» оторвались только по результатам очных встреч.

    В первом матче группового раунда «Рейнджерс» спокойно разобрался со «Стандардом» в гостях, после чего «плюшевые мишки» минимально обыграли «Лех» на своем поле (1:0).

    Затем были стыковые поединки с «Бенфикой», в которых подопечные Стивена Джеррарда устроили голевую перестрелку, но победителя так и не определили (3:3; 2:2).

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    В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» лидирует. В 15 турах команда Джеррарда заработала 41 очко и пропустила только 3 гола. От «Селтика» «Джерс» оторвались на 9 пунктов.

    «Стандард»

    Бельгийский клуб из Льежа находится на последнем месте в турнирной таблице группы D. От первых двух команд он отстает на 5 пунктов, а от третьей — по дополнительным показателям.

    На старте еврокубковой кампании «Стандард» на «Морис Дюфран» потерпел поражение от «Рейнджерс» (0:2), а затем красные крупно влетели «Бенфике» на выезде (0:3).

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    • Неудачно закончился для подопечных Филиппа Монтанье и первый матч с «Лехом» (1:3). Однако во втором стыковом поединке бельгийцы победили у себя дома (2:1).

    В чемпионате страны «Стандард» находится на пятой позиции. За 14 туров льежский клуб набрал 24 очка. На прошлых выходных команда Филиппа Монтанье расписала мировую с «Андерлехтом» (0:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Рейнджерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.43, на ничью — 5.15, а на победу «Стандарда» — 7.50.

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    Команда Стиви Джи еще имеет математические шансы на вылет. Однако на деле проиграть два проходных поединка будет нереально.

    На «Айброкс» хозяева забьют несколько мячей самому пропускающему клубу группы. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» забьет в обоих таймах с коэффициентом 2.05. 0

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    «Рейнджерс» — «Стандард». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч Лиги Европы 3 декабря 2020 года. Прогноз на «Рейнджерс» — «Стандард». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
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