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    Как сыграет «Бенфика» с гостями из Польши?

    «Бенфика» — «Лех». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Лиги Европы 3 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Лех»
    В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Бенфика» будет принимать «Лех». Игра пройдет на «Эштадиу да Луш» 3 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Бенфика» — «Лех».
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    Футбол. Лига Европы. Группа D 03 Декабря 2020 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 23:00 Лех П Лех П
  • Познань
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 6.40
  • 2
  • 10.30
  • Ставка!
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    «Бенфика»

    Португальская команда из Лиссабона идет второй в турнирной таблице группы D, имея 8 очков в копилке. От третьего и четвертого клубов она оторвалась на 5 баллов.

    Первая встреча с «Лехом» состоялась в Познани 23 октября. Тогда соперники устроили голевое рубилово, в котором «орлята» в итоге отгрузили 4 мяча и вышли победителями (4:2).

    Затем подопечные Жоржи Жезуша на «Эштадиу да Луш» без проблем разобрались со «Стандардом» (3:0). А в стыковых матчах с «Рейнджерс» «славные» так и не выявили победителя (3:3; 2:2).

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    В домашнем первенстве «Бенфика» занимает третье место. В восьми турах она заработала 18 очков и отстала от лидеров на 4 пункта. В недавней игре Примейры-лиги лиссабонцы победили «Маритиму» (2:1).

    «Лех»

    Польский клуб из Познани в квартете D занимает третье место с тремя баллами в копилке. От первых двух команд отставание составляет 5 пунктов.

    Дебютную встречу в текущем сезоне ЛЕ «Лех» провел на своем поле, где потерпел поражение от «Бенфики» (4:2). А во втором туре гости на «Айброкс» минимально уступили «Рейнджерс» (0:1).

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    • Улучшить турнирную ситуацию помогла домашняя игра со «Стандардом», в которой подопечные Дариуша Журава одержали верх (3:1). А в матче на выезде «железнодорожники» проиграли (1:2).

    В чемпионате Польши «Лех» застрял на девятом месте с 13 баллами, добытыми в 10 встречах. В минувший понедельник команда из Познани одолела «Лехию» Гданьск (1:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Бенфики» в этой встрече оценивается в 1.28, на ничью букмекеры дают коэффициент 6.50, а на победу «Леха» — 10.5.

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    Лиссабонский клуб практически обеспечил себе выход в плей-офф. Упустить преимущество в 5 очков в двух оставшихся игра будет сложно.

    В родных стенах подопечные Жезуса попытаются все решить уже в текущем туре. Наши прогноз и ставка — победа «Бенфики» с форой -1.5 за 1.74. 0

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    «Бенфика» — «Лех». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Лиги Европы 3 декабря 2020 года. Прогноз на «Бенфика» — «Лех». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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