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    «Ливерпуль» постарается решить вопрос выхода в плей-офф

    «Ливерпуль» — «Аякс». Прогноз (к. 1.71) и ставки на футбол 1 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Аякс»
    Мохамед Салах
    «Ливерпуль» будет принимать «Аякс» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 1 декабря на «Энфилде». Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Аякс».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 01 Декабря 2020 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 23:00 Аякс Аякс
  • Амстердам
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.67
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 4.75
  • Ставка!
    •

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» провел первый круг группового этапа ЛЧ, набрав максимум очков и не пропустив ни одного гола (разница мячей — 8:0).

    Однако в четвертом туре «красные» сенсационно проиграли «Аталанте», да еще и на «Энфилде» — 0:2.

    После четырех туров «Ливерпуль», тем не менее, лидирует в группе D с 9 очками. Мерсисайдцы на 2 очка опережают «Аякс» и «Аталанту».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    К матчу Лиги чемпионов «Ливерпуль» подошел после упущенной победы в игре АПЛ против «Брайтона». «Красные» пропустили с пенальти в компенсированное ко второму тайму время — 1:1.

    «Аякс»

    «Аякс» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов стартовал с поражения от «Ливерпуля», но затем исправно набирал очки в трех матчах.

    Амстердамцы сыграли вничью с «Аталантой» (2:2) и дважды обыграли «Мидтьюлланд» (2:1 и 3:1).

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    • Набрав 7 очков, после четырех туров «Аякс» занимает второе место в группе D, но у идущей третьей «Аталанты» столько же очков. При этом нидерландскому клубу до очной встречи предстоит сыграть с «Ливерпулем», тогда как «Аталанте» — с «Мидтьюлландом».

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    • На данный момент «Аякс» побеждает в шести матчах подряд во всех турнирах. В чемпионате Нидерландов перед 5-м туром ЛЧ амстердамцы разгромили «Эммен» со счетом 5:0.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ливерпуля» букмекеры дают коэффициент 1,71, на ничью — 4,42, а на победу «Аякса» — 4,84.

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    Встреча команд в первом круге завершилась гостевой победой «Ливерпуля» со счетом 1:0.

    «Ливерпуль» может решить вопрос выхода в плей-офф, обыграв «Аякс», и «красные» наверняка хотят воспользоваться такой возможностью, чтобы сэкономить силы ведущих игроков в последнем туре.

    Прогноз на матч — победа «Ливерпуля» с коэффициентом 1,71. 0

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    «Ливерпуль» — «Аякс». Прогноз (к. 1.71) и ставки на футбол 1 декабря 2020 года. Прогноз на «Ливерпуль» — «Аякс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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