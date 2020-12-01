«Ливерпуль» — «Аякс». Прогноз (к. 1.71) и ставки на футбол 1 декабря 2020 года

«Ливерпуль» будет принимать «Аякс» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 1 декабря на «Энфилде». Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Аякс».

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» провел первый круг группового этапа ЛЧ, набрав максимум очков и не пропустив ни одного гола (разница мячей — 8:0).

Однако в четвертом туре «красные» сенсационно проиграли «Аталанте», да еще и на «Энфилде» — 0:2.

После четырех туров «Ливерпуль», тем не менее, лидирует в группе D с 9 очками. Мерсисайдцы на 2 очка опережают «Аякс» и «Аталанту».

Все прогнозы на Лигу чемпионов

К матчу Лиги чемпионов «Ливерпуль» подошел после упущенной победы в игре АПЛ против «Брайтона». «Красные» пропустили с пенальти в компенсированное ко второму тайму время — 1:1.

«Аякс»

«Аякс» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов стартовал с поражения от «Ливерпуля», но затем исправно набирал очки в трех матчах.

Амстердамцы сыграли вничью с «Аталантой» (2:2) и дважды обыграли «Мидтьюлланд» (2:1 и 3:1).

Набрав 7 очков, после четырех туров «Аякс» занимает второе место в группе D, но у идущей третьей «Аталанты» столько же очков. При этом нидерландскому клубу до очной встречи предстоит сыграть с «Ливерпулем», тогда как «Аталанте» — с «Мидтьюлландом».

На данный момент «Аякс» побеждает в шести матчах подряд во всех турнирах. В чемпионате Нидерландов перед 5-м туром ЛЧ амстердамцы разгромили «Эммен» со счетом 5:0.

Прогноз и ставка

На победу «Ливерпуля» букмекеры дают коэффициент 1,71, на ничью — 4,42, а на победу «Аякса» — 4,84.

Встреча команд в первом круге завершилась гостевой победой «Ливерпуля» со счетом 1:0.

«Ливерпуль» может решить вопрос выхода в плей-офф, обыграв «Аякс», и «красные» наверняка хотят воспользоваться такой возможностью, чтобы сэкономить силы ведущих игроков в последнем туре.

Прогноз на матч — победа «Ливерпуля» с коэффициентом 1,71. 0