«Оренбург» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 2.88) и ставки на матч ФНЛ 29 ноября 2020 года

В 25-м туре первенства первого российского дивизиона «Оренбург» на своем поле сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча, которая пройдет 21 ноября на стадионе «Газовик», начнется в 14:00 по Москве. Прогноз на «Оренбург» — «Крылья Советов».

«Оренбург»

«Оренбург» с 50 набранными очками идет четвертым в турнирной таблице ФНЛ, уступая два балла дуэту вышестоящим командам.

«Газовики» за последние семь встреч проиграли лишь раз, уступив тур тому назад во Владикавказе «Алании» со счетом 1:2, после чего они в гостях переиграли 2:0 «Текстильщик».

Помимо этих результатов в этом отрезке, «бело-синие» дважды сыграли вничью и выиграли еще три игры, пропустив в них только два гола при шести забитых.

Календарь и таблица ФНЛ

На своей территории в текущем первенстве «Оренбург» добился пяти победных результатов, столько же раз сыграл вничью и потерпел одно фиаско, разница забитых и пропущенных — 17:10.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» с 49 зачетными пунктами находится на третьей позиции в турнирной таблице ФНЛ, уступая второй строке только по дополнительным показателям.

«Волжане» сейчас имеют 5-матчевую беспроигрышную серию, раз сыграв вничью и выиграв четыре встречи, три из которых пришлись на последние три игры.

Так в минувшем туре клуб из Самары на своей территории обыграл «Чайку» со счетом 2:1, а ранее он в гостях одолел 1:0 «СКА-Хабаровск» и 2:1 московский «Велес» в родных стенах.

Вне родных стен «Крылышки» в текущем первенстве добились пять побед, трижды сыграли вничью и трижды были повержены, разница забитых и пропущенных — 18:12.

В первом круге «Крылышки» дома проиграли «газовикам» (0:1), а в минувшем сезоне, когда оба клуба играли еще в РПЛ, в Самаре была мировая (1:1), а в Оренбурге победили «волжане» — 1:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Крыльев Советов» — 2.53, победа «Оренбурга» — 3.20, ничья — 2.88.

Вполне возможно от поединка двух претендентов на повышение в классе ожидать, что победитель выявлен не будет.

Наш прогноз и ставка — ничья. 0