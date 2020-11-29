«Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.75) на тоталы в матче АПЛ 29 ноября 2020 года

В десятом туре английской Премьер-лиги «Челси» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 29 ноября. Начало встречи — в 19:30. Прогноз на «Челси» — «Тоттенхэм».

«Челси»

Футбольная команда из юго-западной части Лондона находится в тройке лидеров таблицы АПЛ. В девяти турах она заработала 18 очков и отстала от первых двух клубов на 2 пункта.

Последний раз «Челси» терял очки в чемпионате 24 октября. Тогда в шестом туре гости на «Олд Траффорд» сыграли в унылую ничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

С того момента подопечные Фрэнка Лэмпарда приняли участие еще в шести поединках в разных турнирах. Во всех «аристократы» только побеждали.

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В АПЛ лондонцы обыграли «Бернли» (3:0), «Шеффилд Юнайтед» (4:1) и «Ньюкасл» (2:0). А в Лиге чемпионов «Челси» раскатал «Краснодар» (3:0) и дважды взял верх над «Ренном» (3:0; 2:1).

«Тоттенхэм»

Представители северной части Лондона являются лидерами чемпионата. В девяти играх лилейно-белые заработали 20 очков. Но столько же баллов имеет и «Ливерпуль», идущий вторым.

В АПЛ последний раз «Тоттенхэм» терял очки в дерби с «Вест Хэмом» (3:3). После этого «шпоры» победили в четырех встречах Премьер-лиги кряду.

В чемпионате Англии подопечные Жозе Моуринью одержали верх над «Бернли» (1:0), «Брайтоном» (2:1), «Вест Бромвичем» (1:0) и «Манчестер Сити» (2:0).

В Лиге Европы «Тоттенхэм» успел разгромить ЛАСК (3:0), после чего «шпоры» неожиданно уступили в гостях «Антверпену» (0:1). А затем лилейно-белые дважды прихлопнули «Лудогорец» (3:1; 4:0).

Прогноз и ставка

Победа «Челси» в игре 10-го тура АПЛ оценивается в 2.14, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.56, а на победу «Тоттенхэма» — 3.58.

В грядущем дерби синие могут подвинуть «Тоттенхэм» с первой строчки. Но и сам Моуринью очень хотел бы расстроить бывшую команду.

На «Стэмфорд Бридж» между собой зарубятся самые результативные команды текущей части сезона, поэтому голами лондонское противостояние не обделит. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.75. 0