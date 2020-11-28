«Реал» — «Алавес». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Ла Лиги 28 ноября 2020 года

В 11 туре чемпионата Испании «Реал» будет принимать «Алавес». Игра пройдет на стадионе «Альфредо ди Стефано» 28 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Реал» — «Алавес».

«Реал»

В девяти турах мадридская команда смогла набрать 17 очков. После недавних поединков она опустилась на четвертую строчку в таблице и отстала от лидирующего «Реала Сосьедад» на 6 баллов.

Частые потери «Реала» начались в шестом туре, когда мадридцы дома потерпели поражение от «Кадиса» (0:1). Затем «королевский клуб» на «Альфредо ди Стефано» уступил «Шахтеру» в ЛЧ (2:3).

А после победы на «Камп Ноу» над «Барселоной» (3:1) команда Зинедина Зидана с трудом спасла ничью в поединке с «Боруссией» М в еврокубках (2:2). Далее «сливочные» разгромили «Уэску» в Примере (4:1).

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В двух играх с «Интером» в Лиге чемпионов «Реал» добыл важные победы (3:2; 2:0). Но между встречами с миланцами «бланкос» в чемпионате крупно влетели «Валенсии» (1:4) и разошлись миром с «Вильярреалом» (1:1).

«Алавес»

Команда из Страны Басков сыграла в десяти матчах Примеры. В этих встречах она смогла набрать 10 очков. В таблице чемпионата «славные» занимают 15 место.

Новый сезон начался для «Алавеса» не лучшим образом. В двух турах баски остались без набранных баллов. Сперва дома они проиграли «Бетису» (0:1), а затем на чужом поле уступили «Гранаде» (1:2).

Первый балл прилетел на счет «Алавеса» в третьем туре. Тогда подопечные Пабло Мачина разошлись миром с «Хетафе» (0:0). А затем было поражение от «Вильярреала» (1:3) и долгожданная победа, добытая во встрече с «Атлетиком» (1:0).

Шестой тур Ла Лиги закончился для «Алавеса» поражением от «Эльче» (0:2). Но уже через неделю «уничтожители бобов» переиграли «Вальядолид» (2:0). А в трех других матчах баскский клуб расписал мировую с «Барселоной» (1:1), «Леванте» (1:1) и «Валенсией» (2:2).

Прогноз и ставка

На победу «Реала» в матче 11-го тура Ла Лиги букмекеры предлагают поставить за 1.37, ничья оценивается в 5.35, а победа «Алавеса» — в 9.20.

Проблемы мадридцев с кадрами и общей формой стали причиной недавних потерь в Примере. Но на турнирное положение это пока не повлияло катастрофически.

После успешного поединка с «Интером» команда Зизу обрела некую уверенность, что положительно скажется на игре в домашнем первенстве. Наши прогноз и ставка — «Реал» не проиграет и тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.74. 0