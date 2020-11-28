ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никита ЧерновЦСКА нужны победы, «Рома» и «Арсенал» уже вышли из группы Аднан ЯнузайПримера. «Реал» примет «Алавес», «Барселона» сыграет с «Осасуной», «Реал Сосьедад» встретится с «Вильярреалом» Диогу ЖотаАПЛ. «Саутгемптон» принимает «Манчестер Юнайтед», дерби «Челси» и «Тоттенхэма»
  • 07:00
    • «Спартак» намерен подписать полузащитника сборной Перу
  • 01:11
    • «Ренн» избежал поражения в матче со «Страсбургом»
  • 01:03
    • «Вальядолид» и «Леванте» сыграли вничью
  • 00:56
    • «Ньюкасл» оказался сильнее «Кристал Пэлас» в концовке матча
  • 00:41
    • «Вольфсбург» переиграл «Вердер» в сверхрезультативном поединке
  • 20:56
    • Алексей Миранчук заразился коронавирусом
    Все новости спорта

    Вернется ли «Реал» на победный путь в Примере?

    «Реал» — «Алавес». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Ла Лиги 28 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Реал Мадрид Прогнозы на Алавес Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Реал» — «Алавес»
    Родриго Гоэс
    В 11 туре чемпионата Испании «Реал» будет принимать «Алавес». Игра пройдет на стадионе «Альфредо ди Стефано» 28 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Реал» — «Алавес».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 28 Ноября 2020 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 23:00 Алавес Алавес
  • Витория
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.33
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 9.00
  • Ставка!
    •

    «Реал»

    В девяти турах мадридская команда смогла набрать 17 очков. После недавних поединков она опустилась на четвертую строчку в таблице и отстала от лидирующего «Реала Сосьедад» на 6 баллов.

    Частые потери «Реала» начались в шестом туре, когда мадридцы дома потерпели поражение от «Кадиса» (0:1). Затем «королевский клуб» на «Альфредо ди Стефано» уступил «Шахтеру» в ЛЧ (2:3).

    А после победы на «Камп Ноу» над «Барселоной» (3:1) команда Зинедина Зидана с трудом спасла ничью в поединке с «Боруссией» М в еврокубках (2:2). Далее «сливочные» разгромили «Уэску» в Примере (4:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В двух играх с «Интером» в Лиге чемпионов «Реал» добыл важные победы (3:2; 2:0). Но между встречами с миланцами «бланкос» в чемпионате крупно влетели «Валенсии» (1:4) и разошлись миром с «Вильярреалом» (1:1).

    «Алавес»

    Команда из Страны Басков сыграла в десяти матчах Примеры. В этих встречах она смогла набрать 10 очков. В таблице чемпионата «славные» занимают 15 место.

    Новый сезон начался для «Алавеса» не лучшим образом. В двух турах баски остались без набранных баллов. Сперва дома они проиграли «Бетису» (0:1), а затем на чужом поле уступили «Гранаде» (1:2).

  • Судьба российских клубов, провал «Интера», противостояние «ПСЖ» и «Лейпцига»
  • Расклады Лиги чемпионов после четырех туров
  • 26/11/2020

    • Первый балл прилетел на счет «Алавеса» в третьем туре. Тогда подопечные Пабло Мачина разошлись миром с «Хетафе» (0:0). А затем было поражение от «Вильярреала» (1:3) и долгожданная победа, добытая во встрече с «Атлетиком» (1:0).

    Шестой тур Ла Лиги закончился для «Алавеса» поражением от «Эльче» (0:2). Но уже через неделю «уничтожители бобов» переиграли «Вальядолид» (2:0). А в трех других матчах баскский клуб расписал мировую с «Барселоной» (1:1), «Леванте» (1:1) и «Валенсией» (2:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Реала» в матче 11-го тура Ла Лиги букмекеры предлагают поставить за 1.37, ничья оценивается в 5.35, а победа «Алавеса» — в 9.20.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Проблемы мадридцев с кадрами и общей формой стали причиной недавних потерь в Примере. Но на турнирное положение это пока не повлияло катастрофически.

    После успешного поединка с «Интером» команда Зизу обрела некую уверенность, что положительно скажется на игре в домашнем первенстве. Наши прогноз и ставка — «Реал» не проиграет и тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.74. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Автомобилист — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Химки — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Сассуоло — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Унион — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Штутгарт — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Витязь — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Месси не оправдывает своего статуса в «Барселоне»
  • Худшая за 25 лет «Барселона» страдает от влияния Месси
    • 18:46 22/11/2020     Халк
  • Трансферный дайджест. 17-23 ноября
    • 21:10 23/11/2020     Реми Кабелла
  • Показали характер, но на этом все. «Краснодар» проиграл «Севилье»
    • 00:17 25/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Реал» — «Алавес». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Ла Лиги 28 ноября 2020 года. Прогноз на «Реал» — «Алавес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры