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    Наберет ли «Карабах» первые очки в группе?

    «Карабах» — «Сивасспор». Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Сивасспор»
    «Карабах» проиграл все три матча в группе
    В рамках 4-го тура Лиги Европы «Карабах» дома примет «Сивасспор». Команды встретятся 26 ноября в Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим». Начало матча в 20:55 по мск. Прогноз на «Карабах» — «Сивасспор».
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    Футбол. Лига Европы. Группа I 26 Ноября 2020 года
    Карабах
  • Лига Европы. Группа I
    •  Карабах 20:55 Сивасспор Сивасспор
  • Сивас
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    «Карабах»

    Хозяева еще не смогли набрать очки на групповой стадии. При этом коллектив пропустил шесть голов за эти три тура. Из-за одного забитого мяча команда занимает последнее место.

    «Карабах» проиграл «Маккаби» с минимальным результатом, а после этого потерпел поражение от «Вильярреала» со счетом 1:3.

    Вместе с ничьей против клуба «Зиря» (0:0) «Скакуны» собрали серию из трех безвыигрышных матчей, однако 1 ноября она была прервана разгромной победой над командой «Кешля» (6:1).

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    В третьем туре коллектив потерпел гостевое поражение от «Сивасспора» (0:2), после чего одержал две победы в чемпионате Азербайджана.

    «Сивасспор»

    «Храбрые» потерпели поражения в первых двух турах группы. Да и в целом сейчас они показывают не лучшие результаты, выиграв один поединок в семи предыдущих матчах во всех турнирах.

    «Сивасспор» первом туре проиграл «Вильярреалу» со счетом 3:5. После этого было домашнее поражение от «Маккаби» Тель-Авив со счетом 1:2.

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    • В третьем туре ему удалось-таки выиграть — у нынешнего соперника, что и остается той самой единственной победой в семи прошлых матчах.

    В чемпионате Турции у коллектива безвыигрышная серия, которая уже составляет четыре тура. В двух из них он потерпел поражения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,60.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,25.

    Наши прогноз и ставка — «Сивасспор» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,20. 0

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    «Карабах» — «Сивасспор». Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года. Прогноз на «Карабах» — «Сивасспор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.20
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