«Брага» — «Лестер». Прогноз (к. 1.98) и ставки на Лигу Европы 26 ноября 2020 года

Португальская «Брага» встретится на своем поле с «Лестером» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 20:55 мск. Прогноз на «Брага» — «Лестер».

«Брага»

Португальцы здорово провели первые матчи, набрав шесть очков. Благодаря этому они сейчас занимают в группе второе место.

В стартовом туре «Брага» разгромила дома греческий АЕК со счетом 3:0, а после этого уверенно выиграла в гостях у «Зари».

Неприятный осадок оставил только матч с «Лестером». В Англии «Брага» проиграла со счетом 0:4.

Календарь и таблица Лиги Европы

На данный момент победная серия «Браги» на своем поле составляет три матча.

«Лестер»

«Лестер» единолично возглавляет свою группу. Команда Брэндана Роджерса не потеряла ни одного очка в трех матчах.

«Лестер» начал групповой этап с разгрома луганской «Зари». Потом был относительно напряженный матч с АЕК. Хотя в Афинах все было ясно еще после первого тайма, когда английский клуб забил два мяча.

В начале ноября «Лестер», как уже было сказано выше, разгромил «Брагу». Удивило то, с каким желанием команда неслась вперед даже при счете 4:0.

В прошлое воскресенье «Лестер» проиграл на выезде «Ливерпулю», прервав серию из шести побед.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Брагу» за 3.28, на ничью за 3.82, а на победу «Лестера» — за 2.18.

Глупо отрицать, что «Лестер» находится абсолютно на другом уровне. Все-таки это одна из лучших команд текущего сезона АПЛ. А в таких матчах, как с «Брагой» или «Зарей», главный вопрос заключается в мотивации. И, как показали предыдущие встречи, с настроем на Лигу Европы у «Лестера» все в порядке.

Скорее всего, «Лестер» снова выиграет, только на этот раз «Брага» тоже сможет забить.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.98.

А также ставка на тотал «Лестера» больше 1,5 за 1.93. 0