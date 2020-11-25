«Удинезе» — «Фиорентина». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч Кубка Италии 25 ноября 2020 года

В матче 4-го раунда Кубка Италии «Удинезе» будет принимать «Фиорентину». Встреча пройдет на стадионе «Дача Арена» в Удине 25 ноября. Начало — в 19:30 мск. Прогноз на «Удинезе» — «Фиорентина».

«Удинезе»

За восемь туров Серии А клуб заработал семь очков, из-за чего идет на 16 месте с отрывом в три балла от зоны вылета. На старте нового розыгрыша Серии А «Удинезе» не набрал ни единого балла в трех турах.

Сперва черно-белые в гостях потерпели поражение от «Вероны» (0:1). Затем были две игры в родных стенах, в которых «зебры» уступили «Специи» (0:2) и «Роме» (0:1).

А первую победу в сезоне подопечные Луки Готти завоевали во встрече с «Пармой» (3:2). Позже в чемпионате «Удинезе» уступил «Фиорентине» (2:3), проиграл «Милану» (1:2) и сыграл вничью с «Сассуоло» (0:0).

Все прогнозы на футбол

В предыдущем туре «Зебры» одолели «Дженоа» (1:0). В первом для себя поединке Кубка Италии в рамках 1/32 финала они переиграли «Виченцу Виртус» (3:1).

«Фиорентина»

«Фиорентина» также провела одну игру в Кубке Италии, где в 1/32 финала была сильнее «Кальчо Падову» (2:1) в домашних стенах.

«Фиалки» расположились на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с восемью набранными очками. Отрыв от зоны вылета составляет три балла.

Команда Джузеппе Якини выиграли у «Торино» (1:0) и «Удинезе» (3:2), разошлась миром со «Специей» (2:2) и «Пармой» (0:0), а также проиграла «Интеру» (3:4), «Сампдории» (1:2) и «Роме» (0:2).

После второй ничьей руководство клуба уволило с поста наставника Джузеппе Якини, которого сменил Чезаре Пранделли. Смена рулевого пока не помогает, ведь в его первой игре он уступил дома «Беневенто» (0:1) дома в Серии А.

Прогноз и ставка

Букмекеры не отдают никому предпочтение, оценивая победу каждой из команд в 2,60.

Ничья между соперниками в основное время оценивается в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Удинезе» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,80. 0