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    Пройдет ли «Фиорентина» «Удинезе» в Кубке Италии?

    «Удинезе» — «Фиорентина». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч Кубка Италии 25 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Фиорентина»
    «Удинезе» не проиграл два прошлых матча
    В матче 4-го раунда Кубка Италии «Удинезе» будет принимать «Фиорентину». Встреча пройдет на стадионе «Дача Арена» в Удине 25 ноября. Начало — в 19:30 мск. Прогноз на «Удинезе» — «Фиорентина».
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    Футбол. Италия. Кубок 25 Ноября 2020 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 19:30 Фиорентина Фиорентина
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    «Удинезе»

    За восемь туров Серии А клуб заработал семь очков, из-за чего идет на 16 месте с отрывом в три балла от зоны вылета. На старте нового розыгрыша Серии А «Удинезе» не набрал ни единого балла в трех турах.

    Сперва черно-белые в гостях потерпели поражение от «Вероны» (0:1). Затем были две игры в родных стенах, в которых «зебры» уступили «Специи» (0:2) и «Роме» (0:1).

    А первую победу в сезоне подопечные Луки Готти завоевали во встрече с «Пармой» (3:2). Позже в чемпионате «Удинезе» уступил «Фиорентине» (2:3), проиграл «Милану» (1:2) и сыграл вничью с «Сассуоло» (0:0).

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    В предыдущем туре «Зебры» одолели «Дженоа» (1:0). В первом для себя поединке Кубка Италии в рамках 1/32 финала они переиграли «Виченцу Виртус» (3:1).

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» также провела одну игру в Кубке Италии, где в 1/32 финала была сильнее «Кальчо Падову» (2:1) в домашних стенах.

    «Фиалки» расположились на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с восемью набранными очками. Отрыв от зоны вылета составляет три балла.

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  • 20/11/2020

    • Команда Джузеппе Якини выиграли у «Торино» (1:0) и «Удинезе» (3:2), разошлась миром со «Специей» (2:2) и «Пармой» (0:0), а также проиграла «Интеру» (3:4), «Сампдории» (1:2) и «Роме» (0:2).

    После второй ничьей руководство клуба уволило с поста наставника Джузеппе Якини, которого сменил Чезаре Пранделли. Смена рулевого пока не помогает, ведь в его первой игре он уступил дома «Беневенто» (0:1) дома в Серии А.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не отдают никому предпочтение, оценивая победу каждой из команд в 2,60.

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    Ничья между соперниками в основное время оценивается в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Удинезе» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,80. 0

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    «Удинезе» — «Фиорентина». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч Кубка Италии 25 ноября 2020 года. Прогноз на «Удинезе» — «Фиорентина». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.80
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