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    Обойдет ли «Саутгемптон» «Челси»?

    «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 4.50) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 23 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»
    «Вулверхэмптон» занимает 12 место
    В понедельник, 23 ноября, «Вулверхэмптон» на своем поле примет «Саутгемптон» в рамках девятого тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Молинью», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон».

    «Вулверхэмптон»

    Футбольный клуб из Вулверхэмптона в таблице Премьер-лиги находится на 12-м месте. В ходе восьми туров он сумел набрать 13 очков, а его разница голов — 8:9.

    На старте сезона «Вулверхэмптон» на выезде переиграл «Шеффилд Юнайтед», забив 2 гола к шестой минуте (2:0), а в следующем матче «Волки» вылетели из Кубка лиги, проиграв «Сток Сити» (0:1).

    Далее команда Нуну Эшпириту Санту осталась без очков в двух встречах чемпионата. В этих матчах «Вулвз» уступили «Ман Сити» (1:3) и были разгромлены «Вест Хэмом» (0:4).

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    В последующих четырех турах «Вулвз» шел без поражений, победив «Фулхэм» (1:0), «Лидс» (1:0), «Кристал Пэлас» (2:0) и расписали мировую с «Ньюкаслом» (1:1). Но уже в прошлом туре клуб проиграл «Лестеру» (0:1) на выезде.

    «Саутгемптон»

    После восьми сыгранных матчей команда из одноименного города идет на пятом место в таблице. Имея игру в запасе, она поднимется на третье место, обойдя «Челси», и будет отставать на один балл от лидеров «Тоттенхэма» и «Ливерпуля».

    Последнее поражение в чемпионате «Саутгемптон» потерпел еще 20 сентября. Тогда на «Сент-Мэри» команда Ральфа Хазенхюттля провела ужасный поединок против «Тоттенхэма» (2:5).

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    • После потери очков в матче с о «Шпорами» «Святые» провели еще шесть встреч в АПЛ. В пяти они победили, а еще в одном матче была ничья.

    В начале этой серии команда переиграла «Бернли» (1:0) и «Вест Бромвич» (2:0), вслед за чем сыграла вничью с «Челси» (3:3). В трех последних матчах «Сотон» был сильнее «Эвертона» (2:0), «Астон Виллы» (4:3) и «Ньюкасла» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,37.

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    Успех гостей, равно как и ничья, оцениваются в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — «Вулверхэмптон» выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 4,50. 0

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    «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 4.50) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 23 ноября 2020 года. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.50
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