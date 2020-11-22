ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман ЗобнинХарактер Зобнина спас Тедеско и «Спартак» от поражения. Роман стал игроком матча Футболисты «Локомотива»Удаление не стало проблемой. «Локо» дожал «Арсенал» благодаря пенальти Фрагмент матчаСпорный пенальти лишил «Зенит» победы. Дзюба ничем не помог клубу
  • 01:05
    • «Атлетико» минимально обыграл «Барселону»
  • 00:53
    • Бруну Фернандеш принес «Ман Юнайтед» победу над «Вест Бромом»
  • 00:47
    • Роналду оформил дубль и добыл «Ювентусу» три очка
  • 00:30
    • Покер Холанна позволил «Боруссии» выиграть у «Герты»
  • 22:42
    • «Лейпциг» и «Айнтрахт» сыграли вничью
  • 22:34
    • «Севилья» дома обыграла «Сельту»
  • 22:26
    • «Тоттенхэм» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
    Все новости спорта

    Поднимется ли «Рома» в топ-4 Серии А?

    «Рома» — «Парма». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч Серии А 22 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Рому Прогнозы на Парму Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Рома» — «Парма»
    «Рома» не проигрывает девять матчей кряду
    В восьмом туре чемпионата Италии «Рома» будет принимать «Парму». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 22 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Рома» — «Парма».

    «Рома»

    Римская команда после семи матчей итальянского первенства находится на пятой строчке в таблице Серии А, где четвертый «Наполи» обходит лишь по разнице мячей. За семь туров «Волки» смогли заработать 14 баллов.

    Новый сезон «Рома» начала с потери очков. В первом туре чемпионата команда Паулу Фонсеки потерпела техническое поражение в ходе несостоявшегося матча с «Вероной» на «Марк Антонио Бентегоди».

    А затем римский клуб в поединке с «Юве» по паре раз обменялся голами (2:2). Вслед за этим последовала серия из трех побед подряд во всех турнирах.

    Все прогнозы на Серию А

    Ее сменили две ничьи кряду, но после этого «джаллоросси» снова выиграли трижды кряду. Тем самым беспроигрышная серия коллектива составляет девять поединков на всех фронтах.

    «Парма»

    «Парма» занимает 15-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету шесть очков.

    «Крестоносцы» в семи сыгранных турах одержали одну победу, трижды сыграли вничью и потерпели три поражения.

  • Чемпионство под угрозой. Не отступит ли «Юве» перед натиском «Милана» и «Интера»
  • В чемпионате Италии назревает интереснейшая чемпионская гонка
  • 20/11/2020

    • Подопечные Фабио Ливерани обыграли «Верону» (1:0), разошлись миром со «Специей» (2:2), «Интером» (2:2) и «Фиорентиной» (0:0), а также уступили «Наполи» (0:2), «Болонье» (1:4) и «Удинезе» (2:3).

    Тем не менее, в четырех предыдущих поединках во всех турнирах «джаллоблу» не проигрывают, хотя и сумели победить лишь однажды. В четырех из пяти предыдущих игр они забивали.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

    100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,75.

    Наши прогноз и ставка — «Рома» выиграет, и обе команды забьют за 2,45. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фулхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Ротор — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч СКА — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Фрайбург — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кадис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Анже — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Рубин — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лидс — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Раздевалка сборной России после матча с Турцией
  • Дальше отступать некуда. Ошибка Оздоева продлила безвыигрышную серию сборной России
    • 02:58 16/11/2020     Сербия — Россия
  • Сыграли как немцы. Белградский позор стоил россиянам путевки в Лигу А
    • 03:01 19/11/2020     Трофей Лиги наций
  • Лига наций: что дальше?
    • 02:07 19/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Рома» — «Парма». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч Серии А 22 ноября 2020 года . Прогноз на «Рома» — «Парма». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.45
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры