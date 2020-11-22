«Рома» — «Парма». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч Серии А 22 ноября 2020 года

«Рома»
Римская команда после семи матчей итальянского первенства находится на пятой строчке в таблице Серии А, где четвертый «Наполи» обходит лишь по разнице мячей. За семь туров «Волки» смогли заработать 14 баллов.
Новый сезон «Рома» начала с потери очков. В первом туре чемпионата команда Паулу Фонсеки потерпела техническое поражение в ходе несостоявшегося матча с «Вероной» на «Марк Антонио Бентегоди».
А затем римский клуб в поединке с «Юве» по паре раз обменялся голами (2:2). Вслед за этим последовала серия из трех побед подряд во всех турнирах.
Ее сменили две ничьи кряду, но после этого «джаллоросси» снова выиграли трижды кряду. Тем самым беспроигрышная серия коллектива составляет девять поединков на всех фронтах.
«Парма»
«Парма» занимает 15-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету шесть очков.
«Крестоносцы» в семи сыгранных турах одержали одну победу, трижды сыграли вничью и потерпели три поражения.
Подопечные Фабио Ливерани обыграли «Верону» (1:0), разошлись миром со «Специей» (2:2), «Интером» (2:2) и «Фиорентиной» (0:0), а также уступили «Наполи» (0:2), «Болонье» (1:4) и «Удинезе» (2:3).
Тем не менее, в четырех предыдущих поединках во всех турнирах «джаллоблу» не проигрывают, хотя и сумели победить лишь однажды. В четырех из пяти предыдущих игр они забивали.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.
Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,75.
Наши прогноз и ставка — «Рома» выиграет, и обе команды забьют за 2,45. 0