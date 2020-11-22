«Рома» — «Парма». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч Серии А 22 ноября 2020 года

В восьмом туре чемпионата Италии «Рома» будет принимать «Парму». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 22 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Рома» — «Парма».

«Рома»

Римская команда после семи матчей итальянского первенства находится на пятой строчке в таблице Серии А, где четвертый «Наполи» обходит лишь по разнице мячей. За семь туров «Волки» смогли заработать 14 баллов.

Новый сезон «Рома» начала с потери очков. В первом туре чемпионата команда Паулу Фонсеки потерпела техническое поражение в ходе несостоявшегося матча с «Вероной» на «Марк Антонио Бентегоди».

А затем римский клуб в поединке с «Юве» по паре раз обменялся голами (2:2). Вслед за этим последовала серия из трех побед подряд во всех турнирах.

Все прогнозы на Серию А

Ее сменили две ничьи кряду, но после этого «джаллоросси» снова выиграли трижды кряду. Тем самым беспроигрышная серия коллектива составляет девять поединков на всех фронтах.

«Парма»

«Парма» занимает 15-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету шесть очков.

«Крестоносцы» в семи сыгранных турах одержали одну победу, трижды сыграли вничью и потерпели три поражения.

Подопечные Фабио Ливерани обыграли «Верону» (1:0), разошлись миром со «Специей» (2:2), «Интером» (2:2) и «Фиорентиной» (0:0), а также уступили «Наполи» (0:2), «Болонье» (1:4) и «Удинезе» (2:3).

Тем не менее, в четырех предыдущих поединках во всех турнирах «джаллоблу» не проигрывают, хотя и сумели победить лишь однажды. В четырех из пяти предыдущих игр они забивали.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,75.

Наши прогноз и ставка — «Рома» выиграет, и обе команды забьют за 2,45. 0