«Лилль» — «Лорьян». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Франции 22 ноября 2020 года

В 11 туре французской Лиги 1 «Лилль» будет принимать «Лорьян». Игра пройдет на стадионе «Пьер Моруа» 22 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Лилль» — «Лорьян».

«Лилль»

Команда из одноименного города идет второй в турнирной таблице чемпионата Франции с 19 очками на счету. От ПСЖ, находящегося на вершине, она отстает на 5 баллов.

В десяти матчах этот клуб пропустил 7 голов, что является вторым лучшим показателем в Лиге 1. В начале сезона «Лилль» сыграл вничью с «Ренном» (1:1), а затем добыл первые победы над «Реймсом» (1:0) и «Мецом» (1:0).

Еще одна потеря очков была во встрече с «Марселем» (1:1). А с 25 сентября по 18 октября «доги» выдали отрезок из трех побед. В Лиге 1 команда Кристофа Гальтье переиграла «Нант» (2:0), «Страсбур» (3:0) и «Ланс» (4:0).

Все прогнозы на Лигу 1

В других матчах чемпионата «Лилль» сыграл вничью с «Ниццей» (1:1) и «Лионом» (1:1), а также уступил «Бресту» (2:3). А в еврокубках «доги» раскатали «Спарту» (4:1), разошлись миром с «Селтиком» (2:2) и разбили «Милан» (3:0).

«Лорьян»

Футбольный клуб из одноименного города расположен на данный момент на 17-й строчке в таблице Лиги 1 с 8 баллами на счету. От красной зоны он оторвался лишь по дополнительным показателям.

Текущий розыгрыш чемпионата «Лорьян» начал с двух поражений кряду. Сперва дома эта команда уступила «Лансу» (2:3), а затем на выезде она оказалась слабее «Бреста» (2:3).

Первый балл подопечные Кристофа Пелисье заработали в битве с «Лионом» (1:1), но позже «мерлузовые» снова потеряли очки. В игре с «Мецом» «Лорьян» был слабее пропустил трешку (1:3).

А дебютную победу команда Кристофа Пелисье добыла в поединке с «Реймсом» (3:1). Далее «Лорьян» потерпел поражение от «Марселя» (0:1), сыграл вничью с «Дижоном» (0:0) и влетел «Нанту» (0:2).

Прогноз и ставка

На победу «Лилля» в этой встрече букмекеры дают 1.63, на ничью — 4.10, а на победу «Лорьяна» — 5.85.

Если «доги» хотят закрепиться на второй строчке, им необходимо обыгрывать команду, которая находится недалеко от красной зоны.

В родных стенах подопечные Гальтье найдут в себе силы, чтобы вколотить парочку мячей «Лорьяну». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Лилля» больше 1.5 с коэффициентом 1.77. 0