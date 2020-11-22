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    Закрепится ли «Лилль» на второй строчке?

    «Лилль» — «Лорьян». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Франции 22 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Лорьян»
    Ренату Саншеш
    В 11 туре французской Лиги 1 «Лилль» будет принимать «Лорьян». Игра пройдет на стадионе «Пьер Моруа» 22 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Лилль» — «Лорьян».
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Ноября 2020 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 23:00 Лорьян Лорьян
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.57
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 6.40
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    «Лилль»

    Команда из одноименного города идет второй в турнирной таблице чемпионата Франции с 19 очками на счету. От ПСЖ, находящегося на вершине, она отстает на 5 баллов.

    В десяти матчах этот клуб пропустил 7 голов, что является вторым лучшим показателем в Лиге 1. В начале сезона «Лилль» сыграл вничью с «Ренном» (1:1), а затем добыл первые победы над «Реймсом» (1:0) и «Мецом» (1:0).

    Еще одна потеря очков была во встрече с «Марселем» (1:1). А с 25 сентября по 18 октября «доги» выдали отрезок из трех побед. В Лиге 1 команда Кристофа Гальтье переиграла «Нант» (2:0), «Страсбур» (3:0) и «Ланс» (4:0).

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    В других матчах чемпионата «Лилль» сыграл вничью с «Ниццей» (1:1) и «Лионом» (1:1), а также уступил «Бресту» (2:3). А в еврокубках «доги» раскатали «Спарту» (4:1), разошлись миром с «Селтиком» (2:2) и разбили «Милан» (3:0).

    «Лорьян»

    Футбольный клуб из одноименного города расположен на данный момент на 17-й строчке в таблице Лиги 1 с 8 баллами на счету. От красной зоны он оторвался лишь по дополнительным показателям.

    Текущий розыгрыш чемпионата «Лорьян» начал с двух поражений кряду. Сперва дома эта команда уступила «Лансу» (2:3), а затем на выезде она оказалась слабее «Бреста» (2:3).

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    • Первый балл подопечные Кристофа Пелисье заработали в битве с «Лионом» (1:1), но позже «мерлузовые» снова потеряли очки. В игре с «Мецом» «Лорьян» был слабее пропустил трешку (1:3).

    А дебютную победу команда Кристофа Пелисье добыла в поединке с «Реймсом» (3:1). Далее «Лорьян» потерпел поражение от «Марселя» (0:1), сыграл вничью с «Дижоном» (0:0) и влетел «Нанту» (0:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Лилля» в этой встрече букмекеры дают 1.63, на ничью — 4.10, а на победу «Лорьяна» — 5.85.

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    Если «доги» хотят закрепиться на второй строчке, им необходимо обыгрывать команду, которая находится недалеко от красной зоны.

    В родных стенах подопечные Гальтье найдут в себе силы, чтобы вколотить парочку мячей «Лорьяну». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Лилля» больше 1.5 с коэффициентом 1.77. 0

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    «Лилль» — «Лорьян». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Франции 22 ноября 2020 года. Прогноз на «Лилль» — «Лорьян». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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