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    ЦСКА поразит ворота «Сочи» не один раз

    ЦСКА — «Сочи». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч РПЛ 22 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Сочи»
    Никола Влашич
    В матче 15 тура российской Премьер-лиги ЦСКА сыграет с «Сочи» на стадионе «Арена ЦСКА». Игра состоится 22 ноября в 14:00 по мск. Прогноз на ЦСКА — «Сочи».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 22 Ноября 2020 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 14:00 Сочи Сочи
  • Сочи
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.30
  • 2
  • 6.50
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    ЦСКА

    На данный момент «армейцы» лидируют в турнирной таблице с 31 очком в активе. Они опережают «Зенит» на один пункт. Подопечные Гончаренко выиграли 5 последних матчей.

    В трех прошлых турах ЦСКА прекрасно отыграл. Команда выиграла у «Ростова» 2:0, одолела «Ротор» 1:0 и разгромила тульский «Арсенал» со счетом 5:1.

    В Лиге Европы за указанный период у «красно-синих» была ничья с «Динамо» Загреб (0:0) и поражение от «Фейеноорда» (3:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    У Бахтиера Зайнутдинова сотрясение. Кирилл Набабкин травмировал колено. Также может пропустить игру Георгий Щенников.

    «Сочи»

    «Сочинцы» выиграли только одну встречу из четырех последних. Команда занимает 5 место возле зоны еврокубков с 23 баллами в активе.

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    • Футболисты Владимира Федотова в прошлом туре сыграли вничью с «Уфой» (1:1). От «Зенита» и московского «Динамо» «Сочи» терпел поражение с одинаковым результатом 1:3. Победа коллектив одержал в матче с «Локомотивом» (2:1).

    «Сочи» проиграл три выездных матча в РПЛ подряд. Помимо «Зенита» и «Динамо» команда уступила «Арсеналу» (2:3).

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    У Федотова тоже есть потери. Травмированы Кристиан Нобоа и Ивелин Попов.

    Прогноз и ставки

    На ЦСКА букмекеры поставили 1.55. За 6.40 они предлагают победу «Сочи», а с коэффициентом 4.30 выставили ничью.

    У ЦСКА 27 голов — только у «Зенита» больше. Ставим на ИТ 1 больше 1.5 за 1.74.

    «Сочи» пропускал в последних семи играх чемпионата. В пяти из семи случаев тотал был больше 2.5. Предлагаем поставить на голы в обоих таймах за 1.83. 0

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    ЦСКА — «Сочи». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч РПЛ 22 ноября 2020 года. Прогноз на ЦСКА — «Сочи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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