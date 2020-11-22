ЦСКА — «Сочи». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч РПЛ 22 ноября 2020 года

В матче 15 тура российской Премьер-лиги ЦСКА сыграет с «Сочи» на стадионе «Арена ЦСКА». Игра состоится 22 ноября в 14:00 по мск. Прогноз на ЦСКА — «Сочи».

ЦСКА

На данный момент «армейцы» лидируют в турнирной таблице с 31 очком в активе. Они опережают «Зенит» на один пункт. Подопечные Гончаренко выиграли 5 последних матчей.

В трех прошлых турах ЦСКА прекрасно отыграл. Команда выиграла у «Ростова» 2:0, одолела «Ротор» 1:0 и разгромила тульский «Арсенал» со счетом 5:1.

В Лиге Европы за указанный период у «красно-синих» была ничья с «Динамо» Загреб (0:0) и поражение от «Фейеноорда» (3:1).

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У Бахтиера Зайнутдинова сотрясение. Кирилл Набабкин травмировал колено. Также может пропустить игру Георгий Щенников.

«Сочи»

«Сочинцы» выиграли только одну встречу из четырех последних. Команда занимает 5 место возле зоны еврокубков с 23 баллами в активе.

Футболисты Владимира Федотова в прошлом туре сыграли вничью с «Уфой» (1:1). От «Зенита» и московского «Динамо» «Сочи» терпел поражение с одинаковым результатом 1:3. Победа коллектив одержал в матче с «Локомотивом» (2:1).

«Сочи» проиграл три выездных матча в РПЛ подряд. Помимо «Зенита» и «Динамо» команда уступила «Арсеналу» (2:3).

У Федотова тоже есть потери. Травмированы Кристиан Нобоа и Ивелин Попов.

Прогноз и ставки

На ЦСКА букмекеры поставили 1.55. За 6.40 они предлагают победу «Сочи», а с коэффициентом 4.30 выставили ничью.

У ЦСКА 27 голов — только у «Зенита» больше. Ставим на ИТ 1 больше 1.5 за 1.74.

«Сочи» пропускал в последних семи играх чемпионата. В пяти из семи случаев тотал был больше 2.5. Предлагаем поставить на голы в обоих таймах за 1.83. 0