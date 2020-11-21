«Шальке» — «Вольфсбург». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч Бундеслиги 21 ноября 2020 года

В восьмом туре чемпионата Германии «Шальке» будет принимать «Вольфсбург». Игра пройдет на «Фелтинс Арена» 21 ноября. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Шальке» — «Вольфсбург».

«Шальке»

С начала розыгрыша Бундеслиги сезона-2020/21 «Шальке» заработал лишь три балла, с которыми находится на предпоследнем 17 месте в турнирной таблице, отставая от безопасной строки на один пункт.

«Кобальтовые» стартовали с трех поражений подряд, поочередно уступив в гостях 0:8 «Баварии», в родных станах 1:3 «Вердеру» и на выезде «РБ Лейпциг» со счетом 0:4.

И только в четвертом игровом дне клуб из Гельзенкирхена набрал первые баллы в сезоне, расписав домашнюю мировую с «Унион Берлин» (1:1). Затем он потерпел фиаско в Дортмунде 0:3 от «Боруссии».

Все прогнозы на Бундеслигу

С тех пор «Плуты» ни разу не проиграли в трех поединках. Им удалось сыграть вничью со «Штутгартом» (1:1), обыграть в Кубке Германии «Швайнфюрт» (4:1) и разойтись мировой с «Майнцем» (2:2) в чемпионате.

«Вольфсбург»

Команда из одноименного города имеет на своем счету 11 очков. Эти баллы она добыла в семи турах, забив всего семь голов, а пропустили пять.

На старте немецкого сезона «Вольфсбург» в ходе 1/32 финала Кубка Германии разгромил «Фюрстенвальде» из Региональной лиги (4:1). А в стартовых четырех турах Бундеслиги подопечные Оливера Глазнера сыграли вничью.

В первом туре зелено-белые на «Фольксваген Арене» обошлись без голов в противостоянии с «Байером» (0:0). Затем «Вольфсбург» заработал по одному баллу во встречах с «Фрайбургом» (1:1), «Аугсбургом» (0:0) и «Боруссией» М (1:1).

Первую же победу команда Глазнера добыла в поединке с «Арминией» на своем поле (2:1), но после этого была очередная ничья — с «Гертой» (1:1). В прошлом туре она победила «Хоффенхайм» (2:1), чем довела беспроигрышную серию до пяти матчей.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95.

Успех хозяев поля оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — «Вольфсбург» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,80. 0