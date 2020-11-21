«Нижний Новгород» — «Динамо» Брянск. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч ФНЛ 21 ноября 2020 года

В 23 туре первенства первого российского дивизиона «Нижний Новгород» на своем поле сыграет с брянским «Динамо». Встреча, которая состоится 21 ноября в Нижнем Новгороде, начнется в 16:00 по Москве. Прогноз на «Нижний Новгород» — «Динамо» Брянск.

«Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» — лидер этого розыгрыша первого дивизиона. В 22 поединках команда набрала 51 зачетный пункт и опережает ближайшего преследователя на четыре очка.

Нижегородцы не знают горечи поражений в чемпионате на протяжении 15 матчей, выиграв за этот период 13 поединков при двух ничейных исходах.

Так коллектив вышел победителем из последних своих четырех проведенных встреч, одолев на выезде 1:0 «Енисей» и 4:0 «Спартак-2» и 1:0 омский «Иртыш» в минувшем туре, а также дома переиграл «Чертаново» со счетом 3:2.

Прогнозы на ФНЛ

12 домашних игр текущего первенства принесли «Нижнему Новгороду» девять викторий, два мировых исхода и одно фиаско, разница забитых и пропущенных — 19:6.

«Динамо» Брянск

«Динамо» с 24 набранными пунктами располагается на 16 строчке в турнирной таблице ФНЛ, однако зона вылета находится на расстоянии всего двух баллов.

На данный момент у клуба из Брянска 6-матчевая безвыигрышная серия в первенстве. В этом отрезке он дважды по 0:0 сыграл вничью с «Краснодаром-2» в гостях и «Енисеем» на своем поле.

А между этими встречами коллектив уступил в домашних играх 2:5 «СКА-Хабаровск» и 1:3 «Балтике», а также потерпел выездные фиаско от «Велеса» (1:2) и «Чайки» (0:1).

Вне родных стен «Динамо» в текущем розыгрыше ФНЛ добыло две виктории, столько же раз сыграло вничью и шесть раз было повержено, разница мячей — 4:17.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Нижнего Новгорода» — 1.26, победа «Динамо» — 11.00, ничья — 5.35.

Дома нижегородцы пропускают не часто, а динамовцы в гостях забивают очень мало. Так что в данной игре ставим на «сухую» викторию хозяев.

Наш прогноз и ставка на эту встречу — «Нижний Новгород» победит и не пропустит. 0