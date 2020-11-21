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    Нижегородцы возьмут три очка без пробоин?

    «Нижний Новгород» — «Динамо» Брянск. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч ФНЛ 21 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Нижний Новгород» — «Динамо» Брянск
    Футболист «Нижнего Новгорода»
    В 23 туре первенства первого российского дивизиона «Нижний Новгород» на своем поле сыграет с брянским «Динамо». Встреча, которая состоится 21 ноября в Нижнем Новгороде, начнется в 16:00 по Москве. Прогноз на «Нижний Новгород» — «Динамо» Брянск.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 21 Ноября 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 1.22
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  • 6.10
  • 2
  • 14.00
  • Ставка!
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    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» — лидер этого розыгрыша первого дивизиона. В 22 поединках команда набрала 51 зачетный пункт и опережает ближайшего преследователя на четыре очка.

    Нижегородцы не знают горечи поражений в чемпионате на протяжении 15 матчей, выиграв за этот период 13 поединков при двух ничейных исходах.

    Так коллектив вышел победителем из последних своих четырех проведенных встреч, одолев на выезде 1:0 «Енисей» и 4:0 «Спартак-2» и 1:0 омский «Иртыш» в минувшем туре, а также дома переиграл «Чертаново» со счетом 3:2.

    Прогнозы на ФНЛ

    12 домашних игр текущего первенства принесли «Нижнему Новгороду» девять викторий, два мировых исхода и одно фиаско, разница забитых и пропущенных — 19:6.

    «Динамо» Брянск

    «Динамо» с 24 набранными пунктами располагается на 16 строчке в турнирной таблице ФНЛ, однако зона вылета находится на расстоянии всего двух баллов.

    На данный момент у клуба из Брянска 6-матчевая безвыигрышная серия в первенстве. В этом отрезке он дважды по 0:0 сыграл вничью с «Краснодаром-2» в гостях и «Енисеем» на своем поле.

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    • А между этими встречами коллектив уступил в домашних играх 2:5 «СКА-Хабаровск» и 1:3 «Балтике», а также потерпел выездные фиаско от «Велеса» (1:2) и «Чайки» (0:1).

    Вне родных стен «Динамо» в текущем розыгрыше ФНЛ добыло две виктории, столько же раз сыграло вничью и шесть раз было повержено, разница мячей — 4:17.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Нижнего Новгорода» — 1.26, победа «Динамо» — 11.00, ничья — 5.35.

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    Дома нижегородцы пропускают не часто, а динамовцы в гостях забивают очень мало. Так что в данной игре ставим на «сухую» викторию хозяев.

    Наш прогноз и ставка на эту встречу — «Нижний Новгород» победит и не пропустит. 0

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    «Нижний Новгород» — «Динамо» Брянск. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч ФНЛ 21 ноября 2020 года. Прогноз на «Нижний Новгород» — «Динамо» Брянск. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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