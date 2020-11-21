«Локомотив» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата России 21 ноября 2020 года

В 15-м туре российской Премьер-лиги «Локомотив» примет тульский «Арсенал». Встреча, которая пройдет в Москве на «РЖД Арене» 21 ноября, начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Локомотив» — «Арсенал» Тула.

«Локомотив»

С учетом всех турниров «Локомотив» не может победить в последних шести поединках подряд. Началась эта неудачная серия с выездной мировой с «РБ Зальцбург» (2:2) в Лиге чемпионов.

Затем «железнодорожники» уступили в трех поединках кряду (все по 1:2). В рамках РПЛ они были повержены дома «Ротором» и в гостях «Сочи», а также проиграли на своей территории «Баварии» в ЛЧ.

В последующих двух играх «зелено-красные» поделили очки на своей арене с «Атлетико» (1:1) в чемпионской лиге, а также были разгромлены в дерби «Динамо» со счетом 1:5.

Все прогнозы на РПЛ

В турнирной таблице российского первенства «Локомотив» с 21 баллом идет восьмым в пяти очках от еврокубковой зоны. На своей арене москвичи четыре раза выиграли при двух фиаско и одной мировой, разница мячей — 8:6.

«Арсенал» Тула

После домашней победы над «Уралом» (1:0), добытой еще в середине октября, затем «Арсенал» в чемпионате России выиграть не может, дважды проиграв при одной мировой.

Сперва в этом отрезке «оружейники» поочередно были повержены на выезде 1:5 ЦСКА и 1:3 «Рубином», а в своем последнем поединке поделили очки в родных стенах с «Ротором» (1:1).

С 13 зачетными пунктами «пряники» находятся на 12 позиции в турнирной таблице чемпионата России, опережая лишь на балл опасную зону. В гостях они играют крайне неудачно, проиграв пять встреч и раз сыграв вничью, разница мячей — 5:16.

В минувшем сезоне эти клубы обменялись домашними викториями. В Москве «Локо» выиграл 2:1, а в Туле «Арсенал» взял реванш — 4:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Локомотива» — 1.74, победа «Арсенала» — 5.60, ничья — 3.86.

«Локо» приложит максимум усилий для завоевания в этом матче трех очков и возвращения в чемпионскую гонку. К тому же соперник у них для этого подходящий, т.к. очень плохо играет в гостях.

Наш прогноз и ставка — П1. 0