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    Сможет ли «Кальяри» забить на поле «Ювентуса»?

    «Ювентус» — «Кальяри». Прогноз (к. 1.97) и ставки на чемпионат Италии 21 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Кальяри»
    «Ювентус» выиграл только один из четырех последних матчей в Серии А
    «Ювентус» сыграет на своем поле с «Кальярии» в рамках восьмого тура чемпионата Италии. Матч состоится 21 ноября в Турине, начало — в 22:45 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Кальяри».
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    Футбол. Италия. Серия А 21 Ноября 2020 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 22:45 Кальяри Кальяри
  • Кальяри
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 8.50
  • Ставка!
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    «Ювентус»

    Действующий чемпион Италии после семи туров находится всего лишь на пятом месте. На данный момент не впечатляют ни игра, ни результаты «Ювентуса».

    О провале пока говорить рано, впереди еще большая часть сезона, но очевидно, что смена главного тренера не пройдет бесследно. Полное отсутствие отсутствие тренерского опыта у Андреа Пирло все-таки сказывается.

    В четырех предыдущих матчах Серии А «Ювентус» трижды сыграл вничью, в том числе против «Кротоне» и «Вероны». В игре с «Лацио» «Старая синьора» упустила победу буквально за полминуты до финального свистка.

    Все прогнозы на Серию А

    Единственную за полтора месяца победу в чемпионате «Ювентус» одержал в матче со «Специей». Переломным моментом в этой игре стал выход Криштиану Роналду, который как раз только-только избавился от коронавируса.

    Факт. «Ювентус» пропускал хотя бы один гол в каждом из пяти предыдущих матчей.

    «Кальяри»

    Тем временем «Кальяри» отстает от «Ювентуса» всего лишь на три очка. А если учесть, что «Старой синьоре» присудили техническую победу над «Наполи», то получается, что непосредственно на поле сардинцы и вовсе набрали одинаковое количество очков.

    «Кальяри» одержал три яркие победы в четырех последних матчах, в которых в общей сложности забил 11 мячей.

    Хотя соперники были не такие уж и простые — «Торино», «Кротоне», «Болонья» и «Сампдория».

    Что касается гостевых матчей, то здесь у «Кальяри» есть, например, ничья против «Сассуоло», самой результативной команды текущего чемпионата.

    «Кальяри» в среднем за матч забивает два мяча.

    Прогноз и ставка

    У букмекеров, как обычно, нет сомнений в победе «Ювентуса», на который можно поставить за 1.36. Ничью предлагают за 5.90, а победу «Кальяри» — за 10.00.

    На самом деле, ставить на «Юве» за такой смешной коэффициент — это слишком банально. Того мощного «Ювентуса», который легко обыгрывал дома команды вроде «Кальяри», больше нет. В Турине строят новую команду, и есть ощущение, что этот процесс затянется.

    Возможно, лучшая ставка на этот матч — просто гол «Кальяри» за 1.61.

    Гостям терять нечего, психологически им будет комфортно, в отличие от «Юве», который понимает, что в этом сезоне впервые за долгое время он уже не главный претендент на Скудетто.

    И еще одна ставка — обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 1.97. 0

    20 000
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    «Ювентус» — «Кальяри». Прогноз (к. 1.97) и ставки на чемпионат Италии 21 ноября 2020 года. Прогноз на «Ювентус» — «Кальяри». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.97
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