«Ювентус» — «Кальяри». Прогноз (к. 1.97) и ставки на чемпионат Италии 21 ноября 2020 года

«Ювентус» сыграет на своем поле с «Кальярии» в рамках восьмого тура чемпионата Италии. Матч состоится 21 ноября в Турине, начало — в 22:45 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Кальяри».

«Ювентус»

Действующий чемпион Италии после семи туров находится всего лишь на пятом месте. На данный момент не впечатляют ни игра, ни результаты «Ювентуса».

О провале пока говорить рано, впереди еще большая часть сезона, но очевидно, что смена главного тренера не пройдет бесследно. Полное отсутствие отсутствие тренерского опыта у Андреа Пирло все-таки сказывается.

В четырех предыдущих матчах Серии А «Ювентус» трижды сыграл вничью, в том числе против «Кротоне» и «Вероны». В игре с «Лацио» «Старая синьора» упустила победу буквально за полминуты до финального свистка.

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Единственную за полтора месяца победу в чемпионате «Ювентус» одержал в матче со «Специей». Переломным моментом в этой игре стал выход Криштиану Роналду, который как раз только-только избавился от коронавируса.

Факт. «Ювентус» пропускал хотя бы один гол в каждом из пяти предыдущих матчей.

«Кальяри»

Тем временем «Кальяри» отстает от «Ювентуса» всего лишь на три очка. А если учесть, что «Старой синьоре» присудили техническую победу над «Наполи», то получается, что непосредственно на поле сардинцы и вовсе набрали одинаковое количество очков.

«Кальяри» одержал три яркие победы в четырех последних матчах, в которых в общей сложности забил 11 мячей.

Хотя соперники были не такие уж и простые — «Торино», «Кротоне», «Болонья» и «Сампдория».

Что касается гостевых матчей, то здесь у «Кальяри» есть, например, ничья против «Сассуоло», самой результативной команды текущего чемпионата.

«Кальяри» в среднем за матч забивает два мяча.

Прогноз и ставка

У букмекеров, как обычно, нет сомнений в победе «Ювентуса», на который можно поставить за 1.36. Ничью предлагают за 5.90, а победу «Кальяри» — за 10.00.

На самом деле, ставить на «Юве» за такой смешной коэффициент — это слишком банально. Того мощного «Ювентуса», который легко обыгрывал дома команды вроде «Кальяри», больше нет. В Турине строят новую команду, и есть ощущение, что этот процесс затянется.

Возможно, лучшая ставка на этот матч — просто гол «Кальяри» за 1.61.

Гостям терять нечего, психологически им будет комфортно, в отличие от «Юве», который понимает, что в этом сезоне впервые за долгое время он уже не главный претендент на Скудетто.

И еще одна ставка — обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 1.97. 0