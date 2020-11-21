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    «Алания» — «Оренбург». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч ФНЛ 21 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Оренбург»
    «Оренбург»
    В субботу, 21 ноября, владикавказская «Алания» на своем стадионе «Спартак» в 23-м туре первенства первой российской лиги сыграет с «Оренбургом». Начало — в 15:00 по мск. Прогноз на «Алания» — «Оренбург».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 21 Ноября 2020 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 15:00 Оренбург Оренбург
  • Оренбург
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    Коэффициенты на матч
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    «Алания»

    «Алания» по итогам 22-х проведенных туров первенства первой российской лиги идет на пятой строке в турнирной таблице, имея на своем счету 39 очков, что на пять меньше, чем у четвертой позиции.

    В двух своих последних проведенных играх чемпионата «Алания» поделила очки с «Велесом» в Москве, а также с «Чайкой» на своей территории (по 1:1).

    А перед этим «желто-красные» одержали три крупные победы подряд, дома 5:1 над тольяттинским «Акроном» и 5:0 «Балтикой», а также разгромили на выезде дубль «Краснодара» — 4:0.

    Прогнозы на ФНЛ

    В родных стенах клуб из Владикавказа уступил лишь в одной из девяти проведенных встреч, два раза сыграл вничью и шесть раз одержал виктории, разница мячей — 27:12.

    «Оренбург»

    «Оренбург» с 47 набранными очками идет вторым в турнирной таблице ФНЛ, уступая четыре балла лидеру первенства и опережает на пункт дуэт преследователей.

    После поражения в конце октября «Енисею» (1:3) дома, «газовики» затем не уступают на протяжении пяти встреч чемпионата, дважды сыграв вничью при трех победных исходах.

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    • Так мировые были в гостях с «Нижним Новгородом» и в родных стенах с «Иртышом» (по 0:0), а одолеть удалось на своей территории 3:1 «Чертаново», а также на выезде 1:0 «Томь» и 2:1 «Нефтехимик».

    У «Оренбурга» в текущем розыгрыше ФНЛ первая выездная статистика. В 11 проведенных встречах команда добыла восемь викторий и трижды сыграла вничью, разница забитых и пропущенных — 15:4.

    В первом круге «Оренбург» дома обыграл «Аланию» со счетом 2:0, также «газовики» выиграли и в Кубке текущего сезона — 2:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Алании» — 2.40, победа «Оренбурга» — 2.90, ничья — 3.48.

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    Вполне можно ожидать от предстоящей встречи забитые мячи в обе стороны, т.к. с результативностью у этих коллективов все в порядке.

    Наш прогноз и ставка на эту игру — обе забьют: да. 0

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    «Алания» — «Оренбург». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч ФНЛ 21 ноября 2020 года. Прогноз на «Алания» — «Оренбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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