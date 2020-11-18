Эквадор — Колумбия. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 18 ноября 2020 года

В ночь с 17 на 18 ноября в четвертом туре отборочного турнира чемпионата мира-2022 в зоне Южной Америки сборная Эквадора в Кито примет команду Колумбии. Начало — в 00:00 по мск. Прогноз на Эквадор — Колумбия.

Эквадор

Сборная Эквадора в минувшем отборочном цикле к ЧМ-2018 года заняла только восьмое место в своей зоне и не смогла квалифицироваться на мировое первенство в России.

В текущем турнире, где сыграно только три тура, «трехцветные» с шестью набранными очками находятся на третьей позиции в турнирной таблице, выиграв две игры при одном фиаско.

Начали этот розыгрыш эквадорцы с выездного минимального поражения от Аргентины (0:1), после чего они поочередно одолели в родных стенах Уругвай (4:2) и в гостях Боливию (3:2).

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Отметим, что за последние шесть домашних встреч во всех турнирах, Эквадор уступил лишь раз и пять матчей выиграл.

Колумбия

Национальная команда Колумбии по итогам прошлого отборочного цикла квалифицировались на Мундиаль в России, где добрались до 1/8 финала, проиграв там по пенальти Англии.

В текущей компании «кофейщики» после трех сыгранных туров набрали четыре зачетных пункта, с которыми они расположились на седьмой строке в турнирной таблице зоны Южной Америки.

Стартовали колумбийцы в этом соревновании с домашнего крупного выигрыша над Венесуэлой (3:0), затем они в гостях расписали мировую с Чили (2:2), а в своем последнем сыгранном матче потерпели крупное домашнее фиаско от Уругвая — 0:3.

За последние два года Колумбия вне родных стен уступили дважды. Оба раза в товарняках от азиатских команд. Еще трижды победила и раз сыграла вничью.

Последний раз эти команды играли год тому назад, где в спарринге колумбийцы выиграли в гостях (1:0), а в минувшем отборе к ЧМ Колумбия победила дважды (3:1 дома и 2:0 на выезде).

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают преимущество гостям. На победу Колумбии предлагают — 2.50.

На викторию Эквадора дают — 2.84, ничья оценена — в 3.34.

Эквадор, несмотря на удачный старт в квалификации, не отличается надежной игрой в обороне, пропустив в каждом матче. Колумбия пока тоже не отличается защитными редутами. Так что вполне от этого матча можно ждать верхового исхода. Наш прогноз — ТБ 2,0. 0