Эквадор — Колумбия. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 18 ноября 2020 года

Эквадор
Сборная Эквадора в минувшем отборочном цикле к ЧМ-2018 года заняла только восьмое место в своей зоне и не смогла квалифицироваться на мировое первенство в России.
В текущем турнире, где сыграно только три тура, «трехцветные» с шестью набранными очками находятся на третьей позиции в турнирной таблице, выиграв две игры при одном фиаско.
Начали этот розыгрыш эквадорцы с выездного минимального поражения от Аргентины (0:1), после чего они поочередно одолели в родных стенах Уругвай (4:2) и в гостях Боливию (3:2).
Отметим, что за последние шесть домашних встреч во всех турнирах, Эквадор уступил лишь раз и пять матчей выиграл.
Колумбия
Национальная команда Колумбии по итогам прошлого отборочного цикла квалифицировались на Мундиаль в России, где добрались до 1/8 финала, проиграв там по пенальти Англии.
В текущей компании «кофейщики» после трех сыгранных туров набрали четыре зачетных пункта, с которыми они расположились на седьмой строке в турнирной таблице зоны Южной Америки.
Стартовали колумбийцы в этом соревновании с домашнего крупного выигрыша над Венесуэлой (3:0), затем они в гостях расписали мировую с Чили (2:2), а в своем последнем сыгранном матче потерпели крупное домашнее фиаско от Уругвая — 0:3.
За последние два года Колумбия вне родных стен уступили дважды. Оба раза в товарняках от азиатских команд. Еще трижды победила и раз сыграла вничью.
Последний раз эти команды играли год тому назад, где в спарринге колумбийцы выиграли в гостях (1:0), а в минувшем отборе к ЧМ Колумбия победила дважды (3:1 дома и 2:0 на выезде).
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают преимущество гостям. На победу Колумбии предлагают — 2.50.
На викторию Эквадора дают — 2.84, ничья оценена — в 3.34.
Эквадор, несмотря на удачный старт в квалификации, не отличается надежной игрой в обороне, пропустив в каждом матче. Колумбия пока тоже не отличается защитными редутами. Так что вполне от этого матча можно ждать верхового исхода. Наш прогноз — ТБ 2,0. 0