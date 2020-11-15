Турция — Россия. Прогноз (к. 5.25) и ставки на Лигу наций 15 ноября 2020 года

Сборная Турции сыграет на своем поле с командой России в рамках очередного тура группового этапа Лиги наций. Матч состоится 15 ноября в Стамбуле, начало — в 20:00 мск. Прогноз на Турция — Россия.

Турция

Сборная Турции после четырех туров занимает третье место в группе. По всей видимости, в этом году команда Шенола Гюнеша уже упустила возможность выйти в элитный дивизион Лиги наций. В ближайших матчах нужно, в первую очередь, позаботиться о том, чтобы не вылететь из лиги B.

Турция стартовала с домашнего поражения от Венгрии, после чего трижды сыграла вничью, в том числе с Россией в прошлом месяце. Но стоит отметить, в матче с командой Станислава Черчесова турецкая сборная выглядела заметно лучше, особенно во втором тайме.

Кроме того, можно отметить спасение Турции в домашнем матче против Сербии. Сборные крайне редко отыгрываются со счетом 0:2, но подопечным Гюнеша это удалось.

Осенью сборная Турции провела два ярких товарищеских матча. Оба завершились вничью со счетом 3:3. В начале октября турки устроили триллер в игре с Германией, а несколько дней назад повеселили зрителей вместе с командой Хорватии.

Все прогнозы на Лигу наций

Стоит отметить, что Турция стала заметно лучше играть в атаке. Девять забитых мячей в четырех матчах — более чем солидный результат.

Россия

Тем временем сборная России единолично возглавляет группу. Команда Станислава Черчесова в четырех турах набрала восемь очков. И это удивительно, если рассматривать текущий результат в контексте того, как Россия играет.

По сути, единственный по-настоящему качественный матч сборная России провела еще в начале сентября, когда выиграла на своем поле у Сербии (3:1). После этого были сплошные потуги. Но удача все время была на стороне России. По-другому сложно объяснить, как сборной удалось ни разу не проиграть в четырех предыдущих турах Лиги наций.

Ужасное физическое состояние — это, наверное, главная причина слабой игры сборной России. И лучше в этом плане точно не стало. После сложных матчей в еврокубках и эмоционально утомительного футбола в РПЛ игроки сейчас находятся явно не в том состоянии, чтобы требовать от них чего-то запредельного в матче с Турцией. Недавний товарищеский матч с Молдавией (0:0) лучшее тому подтверждение.

Отсутствие Дзюбы тоже скажется на игре сборной России, в этом можно не сомневаться. Другого такого футболиста, который мог бы повлиять на настрой всей команды, в сборной России нет. Черчесов наверняка пожалеет, что отцепил Артема от команды из-за скандала с интимным видео.

Прогноз и ставка

На Турцию в предстоящем матче можно поставить за 2.62, ничью предлагают за 3.44, а победу России — 3.04.

Как видим, букмекеры считают (или пытаются навязать мысль), что шансы на победу приблизительно равны. На самом деле, коэффициент на Россию существенно занижен. Без Дзюбы, в ужасном физическом состоянии — в такой ситуации коэффициент на победу сборной России должен быть в районе 6,20-7,00. Но никак не 3.04.

Турция выиграет в ближайшем матче. Возможно, даже с разницей более чем в три гола.

Ставка — победа Турции с форой (-1,5) за 5.25.

А также победа Турции во втором тайме за 2.87. После перерыва сборная России всегда плохо играет. Так было абсолютно во всех предыдущих матчах. 0