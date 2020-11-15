«Крылья Советов» — «Велес». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч ФНЛ 15 ноября 2020 года

15 ноября в 22-м туре первого российского дивизиона «Крылья Советов» на «Самара Арене» встретятся с московским «Велесом». Стартовый свисток будет дан в 14:00 по мск. Прогноз на «Крылья Советов» — «Велес».

«Крылья Советов»

Первый круг текущего розыгрыша ФНЛ «Крылья Советов» завершили на четвертой позиции в турнирной таблице, набрав в 21 игре 43 балла, отставая от второй позиции лишь на один пункт.

Отрезок в последние пять встреч первенства не особо хорошо дался самарскому коллективу. В нем он неизменно терял очки в выездных играх и побеждал на своей арене.

Так дома удалось одолеть 4:1 «Шинник» и 3:0 «Акрон», в гостях «волжане» расписали мировые с «Факелом» и «Краснодаром-2» (по 1:1), а также потерпели фиаско от «Торпедо», уступив в Москве со счетом 1:3.

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На своей территории в текущем розыгрыше первого дивизиона «Крылышки» добыли девять викторий, а также по разу сыграли вничью и проиграли, разница мячей — 28:3.

«Велес»

Новичок первой лиги закончил первый круг на пятой строке в турнирной таблице, имея на своем счету 39 баллов и уступает топ-4 всего четыре пункта.

За всю турнирную дистанцию «Велес» потерпел только четыре фиаско. Последний раз это случилось с ними месяц том назад в домашней игре с лидирующим «Нижним Новгородом» (1:3).

После той неудачи московский коллектив одержал четыре виктории и дважды расписал мировые. Так в минувшем туре он поделил дома очки с «Аланией» (1:1), а ранее выиграл три встречи подряд с общим счетом 7:3.

«Велес» довольно-таки неплохо играет вне родных стен, проиграв лишь два раза при шести выигрышах и одной мировой, разница забитых и пропущенных — 12:8.

В игре первого круга сильнее оказался московский коллектив, победивший дома со счетом 3:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 2.05.

На викторию «Велеса» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.10.

«Крылышки» сильно проводят домашние встречи и должны справиться с неуступчивым «Велесом» на «Самара Арене». Наш прогноз и ставка на эту игру — П1. 0