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    Справится ли Грузия со сборной Армении на своем поле?

    Грузия — Армения. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Лиги наций 15 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Грузия — Армения
    Георгий Кочорашвили
    В пятом туре Лиги наций сборная Грузии будет принимать сборную Армении в матче Лиги C. Игра пройдет на стадионе «Батуми» 15 ноября. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на Грузия — Армения.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C2 15 Ноября 2020 года
    Грузия
  • Тбилиси
    •  Грузия 20:00 Армения Армения
  • Ереван
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    Коэффициенты на матч
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    Грузия

    За 4 тура Лиги наций грузинская команда заработала 6 очков. В таблице группы 2 она находится на второй позиции и отстает от Северной Македонии только по дополнительным показателям.

    В дебютном матче Лиги наций Грузия встретилась с Эстонией в гостях. В этом поединке «крестоносцы» добыли победу (1:0). А во втором туре они расписали мировую с Северной Македонией (1:1).

    В октябре команда Владимира Вайсса встретилась с Белоруссией в рамках квалификации к Евро и прошла своих соперников благодаря минимальной победе (1:0).

    Календарь и таблица Лиги наций

    Далее в Лиге наций Грузия сыграла вничью с Арменией (2:2) и Северной Македонией (1:1). А в ноябрьском поединке «крестоносцы» проиграли македонцам путевку на Евро (0:1), после чего тренер Владимир Вайсс подал в отставку.

    Армения

    В своих четырех матчах армянская команда завоевала 5 баллов. В турнирной таблице группы 2 она расположилась на третьей строчке, но разрыв между лидерами составляет всего 1 очко.

    В прошлом году Армения проиграла три последних поединка в рамках отбора на ЧЕ. В этих встречах команда уступила Финляндии (0:3), Греции (0:1) и Италии (1:9).

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    • После провальной кампании Армению возглавил Хоакин Капаррос. В стартовом поединке текущего года сборная под управлением испанского специалиста потерпела поражение от Северной Македонии (1:2).

    А первую победу в Лиге наций Армения добыла во встрече с Эстонией 8 сентября (2:0). Два других поединка завершились вничью. Команда Капарроса расписала мировую с Грузией (2:2) и Эстонией (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу Грузии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.06, на ничью — 3.28, а на победу Армении — 3.88.

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    Перед этой игрой грузинскую сборную покинул наставник, с которым команда неплохо шла в Лиге наций. Но в предстоящем матче хозяева все равно будут биться за 3 очка.

    Оба соперника имеют серьезную турнирную мотивацию, отчего встреча обещает быть интересной. Но «крестоносцы» на правах хозяев предпочтут действовать первым номером. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал Грузии больше 1 с коэффициентом 1.61. 0

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    Грузия — Армения. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Лиги наций 15 ноября 2020 года. Прогноз на Грузия — Армения. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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