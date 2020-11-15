Грузия — Армения. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Лиги наций 15 ноября 2020 года

Грузия
За 4 тура Лиги наций грузинская команда заработала 6 очков. В таблице группы 2 она находится на второй позиции и отстает от Северной Македонии только по дополнительным показателям.
В дебютном матче Лиги наций Грузия встретилась с Эстонией в гостях. В этом поединке «крестоносцы» добыли победу (1:0). А во втором туре они расписали мировую с Северной Македонией (1:1).
В октябре команда Владимира Вайсса встретилась с Белоруссией в рамках квалификации к Евро и прошла своих соперников благодаря минимальной победе (1:0).
Календарь и таблица Лиги наций
Далее в Лиге наций Грузия сыграла вничью с Арменией (2:2) и Северной Македонией (1:1). А в ноябрьском поединке «крестоносцы» проиграли македонцам путевку на Евро (0:1), после чего тренер Владимир Вайсс подал в отставку.
Армения
В своих четырех матчах армянская команда завоевала 5 баллов. В турнирной таблице группы 2 она расположилась на третьей строчке, но разрыв между лидерами составляет всего 1 очко.
В прошлом году Армения проиграла три последних поединка в рамках отбора на ЧЕ. В этих встречах команда уступила Финляндии (0:3), Греции (0:1) и Италии (1:9).
После провальной кампании Армению возглавил Хоакин Капаррос. В стартовом поединке текущего года сборная под управлением испанского специалиста потерпела поражение от Северной Македонии (1:2).
А первую победу в Лиге наций Армения добыла во встрече с Эстонией 8 сентября (2:0). Два других поединка завершились вничью. Команда Капарроса расписала мировую с Грузией (2:2) и Эстонией (1:1).
Прогноз и ставка
На победу Грузии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.06, на ничью — 3.28, а на победу Армении — 3.88.
Перед этой игрой грузинскую сборную покинул наставник, с которым команда неплохо шла в Лиге наций. Но в предстоящем матче хозяева все равно будут биться за 3 очка.
Оба соперника имеют серьезную турнирную мотивацию, отчего встреча обещает быть интересной. Но «крестоносцы» на правах хозяев предпочтут действовать первым номером. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал Грузии больше 1 с коэффициентом 1.61. 0