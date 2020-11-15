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    Дания легко выиграет у морально убитой Исландии?

    Дания — Исландия. Прогноз (к. 2.04) и ставки на Лигу наций 15 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Дания — Исландия
    Сборная Дании в текущем розыгрыше Лиги наций ни разу не пропустила в двух матчах с Англией
    Сборная Дании встретится на своем поле с командой Исландии в рамках группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 15 ноября в Копенгагене, начало — в 17:00 мск. Прогноз на Дания — Исландия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A2 15 Ноября 2020 года
    Дания
  • Копенгаген
    •  Дания 22:45 Исландия Исландия
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    Коэффициенты на матч
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    Дания

    Датчане стартовали в текущем розыгрыше Лиги наций с домашнего поражения от Бельгии, но после этого провели три шикарных матча.

    Во втором туре сборная Дании сыграла вничью с Англией (0:0), хотя по ходу матча скандинавы вполне могли рассчитывать даже на победу.

    В начале октября Дания легко выиграла на выезде у Исландии, после чего отправилась в Лондоне, где организовала одну из главных сенсаций этой осени. Датчане одержали победу над Англией на ее родном «Уэмбли». Единственный гол забил хорошо всем известный в Лондоне Кристиан Эриксен.

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    На этой неделе Дания провела товарищеский матч с командой Швеции, в котором одержала легкую победу со счетом 2:0.

    Факт: в шести осенних матчах сборная Дании пропустила всего лишь два мяча.

    Исландия

    Тем временем сборной Исландии уже не до Лиги наций. В четверг поздно вечером исландцы были в пяти минутах от выхода на чемпионат Европы, но в итоге вместо них на турнире следующим летом сыграет Венгрия.

    Это была настоящая драма. Незадолго до финального свистка Исландия выигрывала 1:0, но буквально за пару минут все перевернулась с ног на голову. Настырные венгры сначала сравняли счет, а потом почти сразу забили победный гол. За пару дней прийти в себя после такого потрясения почти нереально.

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    • Ну и в Лиге наций сборную Исландии уже ничего не спасет от вылета в дивизион B. На самом деле, там исландцам будет комфортнее. В четырех матчах текущего розыгрыша Исландия не набрала ни одного очка, разница мячей — 2:11. Как говорится, без комментариев.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Данию за 1.30, на ничью за 5.45, а на победу Исландии — за 10.25.

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    Исландцы сейчас подавлены, несколько дней назад они провели невероятно эмоциональный и энергозатратный матч в отборе на Евро, последние минуты которого стали для них настоящим кошмаром. А тут еще с Данией играть...

    Сборная Дании выиграет, это даже не обсуждается. Во-первых, у датчан намного лучше команда, а во-вторых — мотивация, у хозяев с ней все в порядке. Дания по-прежнему сохраняет шансы на участие в основном турнире Лиги наций, который состоится осенью следующего года.

    Ставка — победа Дании с форой (-1,5) за 2.04.

    А также ставка на индивидуальный тотал Дании больше 2,0 за 1.99. 0

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    Дания — Исландия. Прогноз (к. 2.04) и ставки на Лигу наций 15 ноября 2020 года. Прогноз на Дания — Исландия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.04
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