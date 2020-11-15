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    Сможет ли Бельгия взять реванш у Англии?

    Бельгия — Англия. Прогноз (к 2.04) и ставки на Лигу наций 15 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Бельгия — Англия
    Харри Кейн
    Сборная Бельгии встретится дома с командой Англии в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 15 ноября, начало — в 22:45 мск. Прогноз на Бельгия — Англия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A2 15 Ноября 2020 года
    Бельгия
  • Брюссель
    •  Бельгия 22:45 Англия Англия
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
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    Бельгия

    Сборная Бельгии после четырех туров набрала девять очков и возглавляет свою группу. Но команду Роберто Мартинеса пока рано поздравлять с выходом в решающую стадию Лиги наций. Ближайший матч с Англией, скорее всего, станет ключевым.

    В первом туре бельгийцы выиграли у Дании, после этого был разгром Исландии. С этими соперниками сборная Бельгии справилась без особого труда.

    А вот в третьем туре сборная Бельгии проиграла Англии. Матч на «Уэмбли» начался с гола Ромелу Лукаку, но англичане в итоге отыгрались и вырвали победу.

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    В гостевом матче с Исландией бельгийцы выиграли благодаря дублю Лукаку.

    Перед встречей с Англией сборная Бельгии провела товарищеский матч со Швейцарии, в котором одержала победу со счетом 2:1.

    Англия

    Сборная Англии после домашнего матча с Бельгией могла стать лидером группы, но, видимо, так хорошо отметила победу, что в следующей игре уступила на «Уэмбли» Дании. Это, в принципе, в стиле Англии.

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    • В целом же, Англия не впечатляет в текущем розыгрыше Лиги наций. В первом туре команда Гарета Саутгейта с трудом выиграла у Исландии, а перед встречей с Бельгией разошлась миром с Данией (0:0).

    В двух товарищеских матчах Англия разгромила сборные Уэльса и Ирландии. Оба матча завершились со счетом 3:0.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Бельгию за 2.46, на ничью за 3.54, а на Англию — за 3.20.

    Бельгия в случае победы почти наверняка останется первой, если только не проиграет в последнем туре Дании. Англии нужно при любом раскладе выигрывать оба оставшихся матча.

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    Бельгийцы наверняка будут настроены взять реванш за поражение в Лондоне, но сделать это будет сложно. У Эдена Азара коронавирус, Лукаку не так давно был травмирован, остальные лидеры команды тоже находятся не в лучшей форме после насыщенных матчей за свои клубы. У Англии кадровая ситуация намного лучше.

    Поэтому победа Бельгии в предстоящем матче под вопросом.

    Ставка — сборная Англии выиграет хотя бы один из таймов за 2.04. Или — победа Англии в матче с форой (0) за 2.28. 0

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    Бельгия — Англия. Прогноз (к 2.04) и ставки на Лигу наций 15 ноября 2020 года. Прогноз на Бельгия — Англия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.04
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