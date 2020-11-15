Бельгия — Англия. Прогноз (к 2.04) и ставки на Лигу наций 15 ноября 2020 года

Бельгия
Сборная Бельгии после четырех туров набрала девять очков и возглавляет свою группу. Но команду Роберто Мартинеса пока рано поздравлять с выходом в решающую стадию Лиги наций. Ближайший матч с Англией, скорее всего, станет ключевым.
В первом туре бельгийцы выиграли у Дании, после этого был разгром Исландии. С этими соперниками сборная Бельгии справилась без особого труда.
А вот в третьем туре сборная Бельгии проиграла Англии. Матч на «Уэмбли» начался с гола Ромелу Лукаку, но англичане в итоге отыгрались и вырвали победу.
В гостевом матче с Исландией бельгийцы выиграли благодаря дублю Лукаку.
Перед встречей с Англией сборная Бельгии провела товарищеский матч со Швейцарии, в котором одержала победу со счетом 2:1.
Англия
Сборная Англии после домашнего матча с Бельгией могла стать лидером группы, но, видимо, так хорошо отметила победу, что в следующей игре уступила на «Уэмбли» Дании. Это, в принципе, в стиле Англии.
В целом же, Англия не впечатляет в текущем розыгрыше Лиги наций. В первом туре команда Гарета Саутгейта с трудом выиграла у Исландии, а перед встречей с Бельгией разошлась миром с Данией (0:0).
В двух товарищеских матчах Англия разгромила сборные Уэльса и Ирландии. Оба матча завершились со счетом 3:0.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Бельгию за 2.46, на ничью за 3.54, а на Англию — за 3.20.
Бельгия в случае победы почти наверняка останется первой, если только не проиграет в последнем туре Дании. Англии нужно при любом раскладе выигрывать оба оставшихся матча.
Бельгийцы наверняка будут настроены взять реванш за поражение в Лондоне, но сделать это будет сложно. У Эдена Азара коронавирус, Лукаку не так давно был травмирован, остальные лидеры команды тоже находятся не в лучшей форме после насыщенных матчей за свои клубы. У Англии кадровая ситуация намного лучше.
Поэтому победа Бельгии в предстоящем матче под вопросом.
Ставка — сборная Англии выиграет хотя бы один из таймов за 2.04. Или — победа Англии в матче с форой (0) за 2.28. 0