Бельгия — Англия. Прогноз (к 2.04) и ставки на Лигу наций 15 ноября 2020 года

Сборная Бельгии встретится дома с командой Англии в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 15 ноября, начало — в 22:45 мск. Прогноз на Бельгия — Англия.

Бельгия

Сборная Бельгии после четырех туров набрала девять очков и возглавляет свою группу. Но команду Роберто Мартинеса пока рано поздравлять с выходом в решающую стадию Лиги наций. Ближайший матч с Англией, скорее всего, станет ключевым.

В первом туре бельгийцы выиграли у Дании, после этого был разгром Исландии. С этими соперниками сборная Бельгии справилась без особого труда.

А вот в третьем туре сборная Бельгии проиграла Англии. Матч на «Уэмбли» начался с гола Ромелу Лукаку, но англичане в итоге отыгрались и вырвали победу.

Все прогнозы на Лигу наций

В гостевом матче с Исландией бельгийцы выиграли благодаря дублю Лукаку.

Перед встречей с Англией сборная Бельгии провела товарищеский матч со Швейцарии, в котором одержала победу со счетом 2:1.

Англия

Сборная Англии после домашнего матча с Бельгией могла стать лидером группы, но, видимо, так хорошо отметила победу, что в следующей игре уступила на «Уэмбли» Дании. Это, в принципе, в стиле Англии.

В целом же, Англия не впечатляет в текущем розыгрыше Лиги наций. В первом туре команда Гарета Саутгейта с трудом выиграла у Исландии, а перед встречей с Бельгией разошлась миром с Данией (0:0).

В двух товарищеских матчах Англия разгромила сборные Уэльса и Ирландии. Оба матча завершились со счетом 3:0.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Бельгию за 2.46, на ничью за 3.54, а на Англию — за 3.20.

Бельгия в случае победы почти наверняка останется первой, если только не проиграет в последнем туре Дании. Англии нужно при любом раскладе выигрывать оба оставшихся матча.

Бельгийцы наверняка будут настроены взять реванш за поражение в Лондоне, но сделать это будет сложно. У Эдена Азара коронавирус, Лукаку не так давно был травмирован, остальные лидеры команды тоже находятся не в лучшей форме после насыщенных матчей за свои клубы. У Англии кадровая ситуация намного лучше.

Поэтому победа Бельгии в предстоящем матче под вопросом.

Ставка — сборная Англии выиграет хотя бы один из таймов за 2.04. Или — победа Англии в матче с форой (0) за 2.28. 0