ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Ростов»Нога Акинфеева сохранила ЦСКА первое место в РПЛ Лионель Месси«Барселона» по-прежнему слишком зависима от Месси «Барселона»Примера. «Барселона» разгромила «Бетис», «Валенсия» в гостях у «Реала»
  • 21:24
    • «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» обменялись голами
  • 20:56
    • «Динамо» разгромило «Локомотив», Гильерме удалили
  • 20:54
    • Гол Дзюбы принес «Зениту» победу над «Краснодаром»
  • 20:18
    • Медведев впервые выиграл парижский «Мастерс»
  • 18:54
    • Гол Миранчука спас «Аталанту» от поражения в матче с «Интером»
  • 18:28
    • ЦСКА обыграл «Ростов», Еременко не забил пенальти
  • 23:33
    • Джанаев, Живоглядов и Бакаев вызваны в сборную России
    Все новости спорта

    Сможет ли «Оксфорд Сити» выбить «Нортхэмптон Таун» из Кубка Англии?

    «Оксфорд Сити» — «Нортхэмптон Таун». Прогноз (к. 1.77) и ставки на Кубок Англии 9 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Англии Прогнозы на футбол Англии
    Прогноз и ставки на «Оксфорд Сити» — «Нортхэмптон Таун»
    «Нортхэмптон Таун»
    «Оксфорд Сити» встретится на своем поле с «Нортхэмптон Таун» в рамках первого раунда Кубка Англии. Матч пройдет 9 ноября в Оксфорде, начало — в 22:45 мск. Прогноз на «Оксфорд Сити» — «Нортхэмптон Таун».

    «Оксфорд Сити»

    Сразу скажем, «Оксфорд Сити» — команда из шестого по силе дивизиона Англии. И даже там она далеко не лидер. После четырех сыгранных матчей «Оксфорд Сити» занимает девятое место, успев потерять уже пять очков.

    Однако несмотря на это, «Оксфорд Сити» смог преодолеть непростую квалификацию, прежд чем попал в основную сетку Кубка Англии.

    В отборе команда Дэвида Олдфилда выиграла у «Ройал Уоттон» (2:1), «Тэмворта» (6:1) и «Веймута» (3:2).

    Факт: в четырех домашних матчах «Оксфорд Сити» одержал три победы и один раз проиграл.

    «Нортхэмптон Таун»

    Соперник «Оксфорд Сити» представлят Первую лигу — это уже третий по силе английский дивизион, где можно встретить, например, такие команды, как «Сандерленд», «Портсмут», «Уиган» и «Халл Сити», которые еще не забыли, как хорошо им было в английской Премьер-лиге.

    То есть это уже совершенно другой уровень, если сравнивать с «Оксфорд Сити». Кстати, не перепутайте «Оксофорд Сити» с другой командой из графства Оксфордшир, которая тоже играет в Первой лиге.

    «Нортхэмптон» неплохо начал, набрав четыре очка в первых двух турах, но потом что-то пошло не так. Команда проиграла четыре матча кряду, из-за чего и занимает сейчас всего лишь 17-е место. Правда, сложный период, похоже, позади. В пяти предыдущих турах «Нортхэмптон» набрал семь очков.

    Все прогнозы на футбол

    И самая важная информация: в прошлом сезоне «Нортхэмптон» дошел в Кубке Англии до 1/16 финала (5-й раунд), где проиграл «Дерби Каунти». И это очень серьезное достижение для скромного клуба.

    Прогноз и ставк

    а

    Букмекеры, судя по коэффициентам, не исключают, что в предстоящем матче может случиться сенсация. Поставить на «Оксфорд Сити» можно за 3.92, ничью предлагают за 4.00, а победу «Нортхэмптон Таун» — за 1.77.

    100ПолучитьБонус для новичков1xbet 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    В Кубке Англии, в принципе, все возможно. В таком турнире часто бывают неожиданные результаты, но сейчас, похоже, фаворит не позволит аутсайдеру одержать историческую победу.

    Ставка — победа «Нортхэмптон Таут» за 1.77.

    А также ставка на тотал индивидуальный тотал «Нортхэмптон Таун» за 1.61. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.21
  • Прогноз на матч Милан — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лион — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Экспресс дня 8 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ванкувер Уайткэпс — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Портленд Тимберс
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Хольштайн — Гамбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  5.68
  • Экспресс дня 9 ноября
  • Завтра в 22:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Жирона — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • Обалдеть! Российская молодежка вынесла взрослую сборную Финляндии
    • 00:22 06/11/2020     Шапи открывает счет со штрафного
  • Безумный матч «Краснодара». Вели 2:0, но посыпались и проиграли
    • 02:24 05/11/2020     Антуан Гризманн
  • Трансферный дайджест. 27 октября — 2 ноября
    • 21:58 02/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Оксфорд Сити» — «Нортхэмптон Таун». Прогноз (к. 1.77) и ставки на Кубок Англии 9 ноября 2020 года. Прогноз на «Оксфорд Сити» — «Нортхэмптон Таун». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры