«Оксфорд Сити» — «Нортхэмптон Таун». Прогноз (к. 1.77) и ставки на Кубок Англии 9 ноября 2020 года

«Оксфорд Сити» встретится на своем поле с «Нортхэмптон Таун» в рамках первого раунда Кубка Англии. Матч пройдет 9 ноября в Оксфорде, начало — в 22:45 мск. Прогноз на «Оксфорд Сити» — «Нортхэмптон Таун».

«Оксфорд Сити»

Сразу скажем, «Оксфорд Сити» — команда из шестого по силе дивизиона Англии. И даже там она далеко не лидер. После четырех сыгранных матчей «Оксфорд Сити» занимает девятое место, успев потерять уже пять очков.

Однако несмотря на это, «Оксфорд Сити» смог преодолеть непростую квалификацию, прежд чем попал в основную сетку Кубка Англии.

В отборе команда Дэвида Олдфилда выиграла у «Ройал Уоттон» (2:1), «Тэмворта» (6:1) и «Веймута» (3:2).

Факт: в четырех домашних матчах «Оксфорд Сити» одержал три победы и один раз проиграл.

«Нортхэмптон Таун»

Соперник «Оксфорд Сити» представлят Первую лигу — это уже третий по силе английский дивизион, где можно встретить, например, такие команды, как «Сандерленд», «Портсмут», «Уиган» и «Халл Сити», которые еще не забыли, как хорошо им было в английской Премьер-лиге.

То есть это уже совершенно другой уровень, если сравнивать с «Оксфорд Сити». Кстати, не перепутайте «Оксофорд Сити» с другой командой из графства Оксфордшир, которая тоже играет в Первой лиге.

«Нортхэмптон» неплохо начал, набрав четыре очка в первых двух турах, но потом что-то пошло не так. Команда проиграла четыре матча кряду, из-за чего и занимает сейчас всего лишь 17-е место. Правда, сложный период, похоже, позади. В пяти предыдущих турах «Нортхэмптон» набрал семь очков.

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И самая важная информация: в прошлом сезоне «Нортхэмптон» дошел в Кубке Англии до 1/16 финала (5-й раунд), где проиграл «Дерби Каунти». И это очень серьезное достижение для скромного клуба.

Прогноз и ставк

Букмекеры, судя по коэффициентам, не исключают, что в предстоящем матче может случиться сенсация. Поставить на «Оксфорд Сити» можно за 3.92, ничью предлагают за 4.00, а победу «Нортхэмптон Таун» — за 1.77.

В Кубке Англии, в принципе, все возможно. В таком турнире часто бывают неожиданные результаты, но сейчас, похоже, фаворит не позволит аутсайдеру одержать историческую победу.

Ставка — победа «Нортхэмптон Таут» за 1.77.

А также ставка на тотал индивидуальный тотал «Нортхэмптон Таун» за 1.61. 0