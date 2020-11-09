«Лос-Анджелес» — «Портленд Тимберс». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч MLS 9 ноября 2020 года

В очередном туре регулярного чемпионата MLS «Лос-Анджелес» сыграет с «Портленд Тимберс». Матч пройдет на «Бэнк оф Калифорния Стэдиум» 9 ноября. Начало встречи — в 02:30 мск. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Портленд Тимберс».

«Лос-Анджелес»

Футбольный клуб из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, замыкает пятерку лидеров в турнирной таблице Западной конференции. За 21 матч он заработал 31 очко.

Прошлый месяц «Лос-Анджелес» начал с двух кряду побед. В этих играх ЛА одержал верх над «Реал Солт-Лейк» (3:1) и «Сиэтл Саундерс» (3:1).

А затем было поражение от «Ванкувер Уайткэпс» (1:2). В минувшей встрече с «Портленд Тимберс» команда Боба Брэдли на чужом поле сыграла вничью (1:1).

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В заключительных матчах минувшего месяца «Лос-Анджелес» разобрался с «ЛА Гэлакси» в дерби Эль-Трафико (2:0) и переиграл «Хьюстон Динамо» (2:1). А 5 ноября было поражение от «Сан-Хосе Эртквейкс» (2:3).

«Портленд Тимберс»

Команда из Портленда, штат Орегон, на данном этапе регулярного чемпионата лидирует в турнирной таблице Западной конференции. В 22 матчах она набрала 38 баллов.

В середине прошлого месяца «Портленд Тимберс» прервал собственную серию из шести матчей без поражений. Тогда в гостях команда уступила «Реал Солт-Лейк» (1:2).

Затем подопечные Джованни Саваресе дважды сыграли вничью. В этих играх «дровосеки» разошлись миром с «Лос-Анджелесом» (1:1) и «Сиэтл Саундерс» (1:1).

В конце октября «Портленд Тимберс» раскатал дома «Лос-Анджелес Гэлакси» (5:2). А в ноябре «дровосеки» обыграли «Ванкувер Уайткэпс» и уступили «Колорадо Рэпидс» (0:1).

Прогноз и ставка

На победу «Лос-Анджелеса» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.58, на ничью — 4.90, а на победу «Портленд Тимберс» — 4.76.

За всю историю MLS эти два коллектива встретились в Лос-Анджелесе всего шесть раз, поскольку ЛА — молодой клуб, появившийся в лиге в 2018 году.

В пяти этих поединках хозяева не проигрывали, а в четырех из них было забито 4+ гола. В грядущем матче команда Боба Брэдли может уменьшить отставание от лидеров. Наши прогноз и ставка — «Лос-Анджелес» не проиграет и тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.61. 0